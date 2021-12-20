Thương Tín nói Trịnh Kim Chi 'tự động nhảy ra giúp, không hỏi ý kiến tôi', CĐM ngán ngẩm: 'Cứ dính đến tiền là ra mặt đấu tố nhau'

Hậu trường 20/12/2021 15:44

Trước những chia sẻ bất ngờ của Thương Tín về nữ diễn viên Trịnh Kim Chi - người đã đứng ra kêu gọi ủng hộ giúp ông trong lúc bị đột quỵ, cư dân mạng trên khắp các diễn đàn đã có cuộc bàn luận sôi nổi.

Liên quan đến những ồn ào gần đây của nghệ sĩ Thương Tín, mới đây, theo Thanh Niên, nam diễn viên đã thẳng thắn bày tỏ nghi vấn Trịnh Kim Chi "nhập nhằng" tiền bạc với gia đình mình.

"Cô ấy nói đóng một cục thì phía bảo hiểm không cho, mặc dù trước đây cô ấy nói đóng rồi. Bây giờ phải trả lại tiền bảo hiểm để chúng tôi muốn mua bảo hiểm cho con tôi ở đâu thì kệ chúng tôi. Đây là tiền cộng đồng mạng cho tôi chứ đâu phải cho Trịnh Kim Chi đâu" -  Thương Tín chia sẻ với Thanh Niên.

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Thương Tín và Trịnh Kinm Chi - Ảnh: Internet

Thậm chí, nam nghệ sĩ cũng không ngại cho biết việc kêu gọi quyên góp giúp đỡ anh là do Trịnh Kim Chi tự làm chứ không hề hỏi ý kiến "chính chủ":

"Nếu Trịnh Kim Chi không nói hoàn cảnh của tôi thì cộng đồng mạng đâu biết mà giúp, nên tôi cảm ơn. Nhưng đó là việc Kim Chi tự động nhảy ra làm, chẳng hỏi ý kiến tôi. Tôi không một lời nào nhờ vả hết" - Thương Tín chia sẻ với Thanh Niên.

Thông tin này ngay sau khi được chia sẻ đã dấy lên sự tranh cãi dữ dội trên khắp các hội nhóm, diễn đàn. Người dùng Facebook, Youtube đến TikTok đều để lại bình luận, bàn tán sôi nổi. Một số người cho rằng Thương Tín đã không đúng khi chê trách ân nhân của mình như vậy. Bởi dù sao thì khi ông khó khăn, cô đã giúp đỡ rất nhiều. Bên cạnh đó, một số ý kiến khác lại tỏ ra ngán ngẫm khi "Cứ dính đến tiền 1 cái là ra mặt đấu tố nhau ngay" hay "làm người tốt không bao giờ dễ.

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Bình luận của cơ dân mang - Ảnh: Chụp màn hình

 

 

Ngoài ra, nhiều người vẫn giữ ý kiến trung lập và bày tỏ sự "hóng" chờ những diễn biến kế tiếp của câu chuyện. 

Con về phía Trịnh Kinh Chi, nữ diễn viên cho biết mới chỉ nghe thông tin trên các phương tiện truyền thông, Thương Tín vẫn chưa liên hệ gì với cô "Vậy nên nếu tôi nói gì trong lúc này thì tội cho anh Thương Tín lắm!".

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Từ khóa:   NS Thương Tín NSƯT Trịnh Kim Chi Thương Tín - Trịnh Kim Chi

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