Thông báo hạ sinh 'thiên thần' thứ 3 chớp nhoáng rồi 'lặn mất tăm', lý do của Tăng Thanh Hà là gì?

Nữ diễn viên Tăng Thanh Hà đăng tải bức ảnh hạ sinh con thứ 3 khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Tuy nhiên, những ngày sau đó, cô nàng gần như "bốc hơi" khỏi mạng xã hội, nguyên nhân là gì?
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Vừa qua, Tăng Thanh Hà khiến giới Showbiz Việt sốc nặng khi thông báo đã hạ sinh con thứ ba. Trước đó, nữ diễn viên không hề hé lộ bất kỳ thông tin gì về việc mang thai nên khi hình ảnh cô ôm thiên thần nhỏ, quây quần cùng ông xã Louis Nguyễn và 2 con lớn làm không chỉ fan hâm mộ mà ngay cả bạn bè, đồng nghiệp bất ngờ. Tuy nhiên, mọi người cũng không quên gửi những lời chúc tốt lành đến mẹ con nữ diễn viên cùng gia đình.
Sau khi thông báo tin "chấn động", thay vì tiếp tục cập nhật tình hình của bản thân, "cô Trúc" của phim "Bỗng dưng muốn khóc" hoàn toàn biến mất trên mạng xã hội. Đến hôm nay, dân tình mới phát hiện ra lý do không lộ diện của cô nàng.
Cụ thể, bên dưới những lời chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp trên Instagram của mình, Tăng Thanh Hà cho biết vì bận bỉm sữa cho con nên không thể trả lời mọi người được. Đồng thời, nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn khi nhận được rất nhiều tin nhắn từ mọi người.
"Mẹ con cảm ơn ông bà, cô chú, cậu dì, các bác nhiều lắm ạ. Mẹ con đang bận bỉm sữa cho con nên không trả lời mọi người hết ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì những tin nhắn dễ thương và lời chúc tốt đẹp" - Tăng Thanh Hà chia sẻ.
Được biết, dù đã gả vào hào môn nhưng Tăng Thanh Hà vẫn tự tay làm tất cả mọi việc từ nấu nướng, quán xuyến việc nhà đến chăm sóc các con chứ không trông cậy hoàn toàn vào người giúp việc. Hiện, nữ diễn viên đang có mái ấm viên mãn bên các nhóc tì và ông xã doanh nhân.