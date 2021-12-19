Thông báo hạ sinh 'thiên thần' thứ 3 chớp nhoáng rồi 'lặn mất tăm', lý do của Tăng Thanh Hà là gì?

Vừa qua, Tăng Thanh Hà khiến giới Showbiz Việt sốc nặng khi thông báo đã hạ sinh con thứ ba. Trước đó, nữ diễn viên không hề hé lộ bất kỳ thông tin gì về việc mang thai nên khi hình ảnh cô ôm thiên thần nhỏ, quây quần cùng ông xã Louis Nguyễn và 2 con lớn làm không chỉ fan hâm mộ mà ngay cả bạn bè, đồng nghiệp bất ngờ. Tuy nhiên, mọi người cũng không quên gửi những lời chúc tốt lành đến mẹ con nữ diễn viên cùng gia đình.

Tăng Thanh Hà hạ sinh con thứ 3 - Ảnh: Ins nhân vật

Sau khi thông báo tin "chấn động", thay vì tiếp tục cập nhật tình hình của bản thân, "cô Trúc" của phim "Bỗng dưng muốn khóc" hoàn toàn biến mất trên mạng xã hội. Đến hôm nay, dân tình mới phát hiện ra lý do không lộ diện của cô nàng.