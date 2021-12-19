Thông báo hạ sinh 'thiên thần' thứ 3 chớp nhoáng rồi 'lặn mất tăm', lý do của Tăng Thanh Hà là gì?

Hậu trường 19/12/2021 08:05

Nữ diễn viên Tăng Thanh Hà đăng tải bức ảnh hạ sinh con thứ 3 khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Tuy nhiên, những ngày sau đó, cô nàng gần như "bốc hơi" khỏi mạng xã hội, nguyên nhân là gì?

Vừa qua, Tăng Thanh Hà khiến giới Showbiz Việt sốc nặng khi thông báo đã hạ sinh con thứ ba. Trước đó, nữ diễn viên không hề hé lộ bất kỳ thông tin gì về việc mang thai nên khi hình ảnh cô ôm thiên thần nhỏ, quây quần cùng ông xã Louis Nguyễn và 2 con lớn làm không chỉ fan hâm mộ mà ngay cả bạn bè, đồng nghiệp bất ngờ. Tuy nhiên, mọi người cũng không quên gửi những lời chúc tốt lành đến mẹ con nữ diễn viên cùng gia đình.

tang thanh ha 1
Tăng Thanh Hà hạ sinh con thứ 3 - Ảnh: Ins nhân vật

Sau khi thông báo tin "chấn động", thay vì tiếp tục cập nhật tình hình của bản thân, "cô Trúc" của phim "Bỗng dưng muốn khóc" hoàn toàn biến mất trên mạng xã hội. Đến hôm nay, dân tình mới phát hiện ra lý do không lộ diện của cô nàng. 

Cụ thể, bên dưới những lời chúc mừng của bạn bè, đồng nghiệp trên Instagram của mình, Tăng Thanh Hà cho biết vì bận bỉm sữa cho con nên không thể trả lời mọi người được. Đồng thời, nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn khi nhận được rất nhiều tin nhắn từ mọi người.

tang thanh ha 2
Bình luận của Tăng Thanh Hà - Ảnh: Chụp màn hình

"Mẹ con cảm ơn ông bà, cô chú, cậu dì, các bác nhiều lắm ạ. Mẹ con đang bận bỉm sữa cho con nên không trả lời mọi người hết ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì những tin nhắn dễ thương và lời chúc tốt đẹp" - Tăng Thanh Hà chia sẻ.

tang thanh ha 3
Tăng Thanh Hà và chồng - Ảnh: Internet
tang thanh ha 4
Nữ diễn viên hiếm khi chia sẻ hình ảnh các con vì không muốn gia đình bị ảnh hưởng - Ảnh: Internet

Được biết, dù đã gả vào hào môn nhưng Tăng Thanh Hà vẫn tự tay làm tất cả mọi việc từ nấu nướng, quán xuyến việc nhà đến chăm sóc các con chứ không trông cậy hoàn toàn vào người giúp việc. Hiện, nữ diễn viên đang có mái ấm viên mãn bên các nhóc tì và ông xã doanh nhân.

Quản lý ẩn ý gây SỐC về một cuộc thi âm nhạc mà Chí Thành từng tham gia, hành động sau đó khiến CĐM hoang mang 'tột độ'

Quản lý ẩn ý gây SỐC về một cuộc thi âm nhạc mà Chí Thành từng tham gia, hành động sau đó khiến CĐM hoang mang 'tột độ'

Ngay sau khi nam ca sĩ Chí Thành qua đời, quản lý của anh đã có bài viết khiến đông đảo cư dân mạng không khỏi xôn xao về một cuộc thi đã mang về cho cố ca sĩ 400 triệu.

Xem thêm
Từ khóa:   Tăng Thanh Hà sinh con thứ 3 Tăng Thanh Hà mang thai vợ chồng tăng thanh hà

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?