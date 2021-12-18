Quản lý ẩn ý gây SỐC về một cuộc thi âm nhạc mà Chí Thành từng tham gia, hành động sau đó khiến CĐM hoang mang 'tột độ'

Hậu trường 18/12/2021 17:05

Ngay sau khi nam ca sĩ Chí Thành qua đời, quản lý của anh đã có bài viết khiến đông đảo cư dân mạng không khỏi xôn xao về một cuộc thi đã mang về cho cố ca sĩ 400 triệu.

Gia đình ca sĩ Phạm Chí Thành và diễn viên Trịnh Chí Trung đã thông báo về việc cố ca sĩ ra đi vào trưa 12h30 ngày 18/12/2021. Trước đó, anh mắc bệnh viêm gan B, phổi thiếu máu, Covid-19 và suy dinh dưỡng nặng. Tuy nhiên, vì gia đình khá khó khăn nên nam ca sĩ không có nhiều tiền để chạy chữa.

pham chi thanh 1
 Ca sĩ Phạm Chí Thành  - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội, quản lý của nam ca sĩ cũng đã lên tiếng xác nhận sự việc. Đồng thời, người này còn tiết lộ sẽ "kể tất tần tật" việc tại sao nam ca sĩ bị bệnh và tuyên bố sẽ "bóc phốt" một cuộc thi âm nhạc từng mang lại cho anh 400 triệu giải thưởng vào tối nay (ngày 18/12). Bài đăng cũng tiết lộ "Tiền show lúc trước của Thành đi làm một đêm được 15-20 triệu họ vẫn giữ" và nhiều vấn đề bất ngờ khác.

pham chi thanh 2
Bài viết của quản lý đã bị xóa sau đó ít phút - Ảnh: Internet

Ngay khi bài viết được đăng tải, nhiều netizen đồn đoán rằng người này đang ẩn ý nhắc đến hai chương trình là N.S.P.N. và X-F mà Chí Thành từng tham gia. Thậm chí, có người còn mạnh dạn đồn đoán rằng đó chính là N.S.P.N. vì Chí Thành từng đoạt giải quán quân tại đây và chi tiết 400 triệu có thể là phần thưởng cho người chiến thắng.

Tuy nhiên, theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, người chiến thắng của N.S.P.N. chỉ nhận được 300 triệu đồng, không trùng khớp với những gì người quản lý nói. Đáng chú ý, sau khi đăng tải được vài phút, bài viết nãy đã bị xóa đi khỏi trang Facebook của Chí Thành khiến nhiều người vô cùng hoang mang. Hiện, sự việc đang được nhiều người quan tâm.

 

Gia đình đau đớn xác nhận thông tin Chí Thành qua đời, tiết lộ cụ thể thời gian ra đi và bác bỏ mọi tin đồn vô căn cứ

Gia đình đau đớn xác nhận thông tin Chí Thành qua đời, tiết lộ cụ thể thời gian ra đi và bác bỏ mọi tin đồn vô căn cứ

Thông tin ca sĩ Chí Thành qua đời khiến nhiều người xót xa. Gia đình nam ca sĩ mới đây đã lên tiếng về sự việc.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Chí Thành qua đời ca sĩ Chí Thành viêm gan

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?