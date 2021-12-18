Quản lý ẩn ý gây SỐC về một cuộc thi âm nhạc mà Chí Thành từng tham gia, hành động sau đó khiến CĐM hoang mang 'tột độ'

Ngay sau khi nam ca sĩ Chí Thành qua đời, quản lý của anh đã có bài viết khiến đông đảo cư dân mạng không khỏi xôn xao về một cuộc thi đã mang về cho cố ca sĩ 400 triệu.

Gia đình ca sĩ Phạm Chí Thành và diễn viên Trịnh Chí Trung đã thông báo về việc cố ca sĩ ra đi vào trưa 12h30 ngày 18/12/2021. Trước đó, anh mắc bệnh viêm gan B, phổi thiếu máu, Covid-19 và suy dinh dưỡng nặng. Tuy nhiên, vì gia đình khá khó khăn nên nam ca sĩ không có nhiều tiền để chạy chữa.

Ca sĩ Phạm Chí Thành - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội, quản lý của nam ca sĩ cũng đã lên tiếng xác nhận sự việc. Đồng thời, người này còn tiết lộ sẽ "kể tất tần tật" việc tại sao nam ca sĩ bị bệnh và tuyên bố sẽ "bóc phốt" một cuộc thi âm nhạc từng mang lại cho anh 400 triệu giải thưởng vào tối nay (ngày 18/12). Bài đăng cũng tiết lộ "Tiền show lúc trước của Thành đi làm một đêm được 15-20 triệu họ vẫn giữ" và nhiều vấn đề bất ngờ khác.

Bài viết của quản lý đã bị xóa sau đó ít phút - Ảnh: Internet

Ngay khi bài viết được đăng tải, nhiều netizen đồn đoán rằng người này đang ẩn ý nhắc đến hai chương trình là N.S.P.N. và X-F mà Chí Thành từng tham gia. Thậm chí, có người còn mạnh dạn đồn đoán rằng đó chính là N.S.P.N. vì Chí Thành từng đoạt giải quán quân tại đây và chi tiết 400 triệu có thể là phần thưởng cho người chiến thắng.

Tuy nhiên, theo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, người chiến thắng của N.S.P.N. chỉ nhận được 300 triệu đồng, không trùng khớp với những gì người quản lý nói. Đáng chú ý, sau khi đăng tải được vài phút, bài viết nãy đã bị xóa đi khỏi trang Facebook của Chí Thành khiến nhiều người vô cùng hoang mang. Hiện, sự việc đang được nhiều người quan tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quan-ly-an-y-gay-soc-ve-mot-cuoc-thi-am-nhac-ma-chi-thanh-tung-tham-gia-hanh-dong-sau-do-khien-cdm-hoang-mang-tot-do-442090.html