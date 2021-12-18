Thông tin ca sĩ Chí Thành qua đời khiến nhiều người xót xa. Gia đình nam ca sĩ mới đây đã lên tiếng về sự việc.

Mới đây, thông tin ca sĩ Chí Thành qua đời khiến nhiều người xót xa. Được biết, anh mắc bệnh viêm gan B, phổi thiếu máu cộng thêm suy dinh dưỡng nặng. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có điều kiện chữa trị.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, nam ca sĩ ra đi vào trưa nay, lúc 12h30 ngày 18/12/2021. Điều này đã được người nhà của Chí Thành xác nhận và hiện tại, gia đình đang chuẩn bị hậu sự cho Chí Thành nên không thể chia sẻ thêm gì nhiều.

Ca sĩ Chí Thành - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, đã có nhiều thông tin cho rằng Chí Thành ra đi từ những ngày trước, tuy nhiên điều này là chưa chính xác.

Được biết, Phạm Chí Thành sinh năm 1996, từng tham gia X Factor mùa đầu tiên. Thời điểm đó, anh đã về với đội của Hồ Quỳnh Hương. Sau X Factor, anh tiếp tục dự thi Ngôi sao phương Nam và trở thành quán quân của chương trình năm 2015. 6 năm qua, Phạm Chí Thành vẫn theo đuổi đam mê ca hát nhưng chưa tạo được nhiều dấu ấn. Hiện, mọi thông tin về nam ca sĩ đang được khán giả quan tâm.

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