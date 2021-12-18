Dù vướng ồn ào từ thiện và đang ở ẩn, danh hài Hoài Linh vẫn nhận được điều này từ các nghệ sĩ trong 'ngày đặc biệt'

Hậu trường 18/12/2021 11:39

Hôm nay (18/12) là ngày vô cùng đặc biệt đối với nghệ sĩ Hoài Linh. Trên khắp mạng xã hội, đông đảo nghệ sĩ và người thân đã gửi lời chúc mừng đến nam danh hài.

Vào khoảng tháng 5 vừa qua, nghệ sĩ Hoài Linh vướng vào lùm xùm "giữa" số tiền từ thiện hơn 14 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung suốt 6 tháng. Tuy đã lên tiếng xin lỗi và giải giải ngân "thần tốc"  sau đó (số tiền được ê kíp của Hoài Linh thông báo là 15,2 tỷ đồng) nhưng hình ảnh của nam nghệ sĩ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

hoai linh 1
Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Internet

Được biết, hôm nay (ngày 18/12) là sinh nhật lần thứ 52 của nghệ sĩ Hoài Linh. Dù đã vắng bóng gần nửa năm nhưng danh hài vẫn được mọi người nhớ đến và gửi lời chúc đặc biệt.

Cụ thể, là một trong những nghệ sĩ gửi lời chúc sớm nhất, ca sĩ Quách Tấn Du cho biết sẽ luôn ở cạnh nghệ sĩ Hoài Linh và cầu chúc đàn anh có nhiều sức khỏe và lạc quan.

"Chúng em luôn ở bên anh. Happy Birthday anh. Mong anh luôn nhiều sk và tâm an lạc. Luôn kính trọng yêu mến anh thật nhiều".

hoai linh 2
Ca sĩ Quách Tấn Du cho biết sẽ luôn ở cạnh nghệ sĩ Hoài Linh -  Ảnh: Chụp màn hình

Diễn viên Nam Thư chia sẻ trên trang cá nhân bài viết chúc mừng và gửi lời yêu thương đến "anh Bốn"

"Chúc mừng sinh nhật anh Bốn của em. Tuổi mới mong anh Bốn thật nhiều sức khỏe và bình an nha. Được đứng chung sân khấu với anh, làm đứa em bướng bỉnh của anh 15 năm qua là điều tự hào mà em luôn trân quý. Mãi yêu thương, Nhân Mã forever".

hoai linh 3
Bài viết của Nam Thư -  Ảnh: Chụp màn hình

Hay Cát Phượng ngay từ sáng sớm cũng gửi lời chúc tới Hoài Linh: "Thêm tuổi mới nhiều sức khỏe và bình an anh nhé".

hoai linh 4
Cát Phượng chúc Hoài Linh thật nhiều sức khỏe và bình an - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ khác cũng gửi lời chúc mừng đến nam danh hài.

hoai linh 5
Con gái nuôi Hoài Linh cũng nhắn gửi lời cảm ơn đến ba vì đã luôn bảo vệ, giúp đỡ và động viên cô trong những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống - Ảnh: Chụp màn hình
hoai linh 6
Hứa Minh Đạt khẳng định với mình, Hoài Linh vẫn là tượng đài - Ảnh: Chụp màn hình
hoai linh 7
Lời chúc của nghệ sĩ Minh Nhí - Ảnh: Chụp màn hình
hoai linh 8
và anh 'Vi Cá' Quách Ngọc Tuyên - Ảnh: Chụp màn hình
hoai linh 9
Ca sĩ Phương Trang là em gái ruột Hoài Linh tại Mỹ cũng gừi lời chúc mừng đến 'anh Bốn' - Ảnh: Chụp màn hình

Tính tới thời điểm hiện tại, nam nghệ sĩ Hoài Linh gần như mất hút khỏi MXH và Showbiz Việt. Người hâm mộ trung thành chỉ được biết những thông tin hiếm hoi về anh qua người đại diện hay các nghệ sĩ khác.

Gần đây nhất, vào đầu tháng 8, nam nghệ sĩ xuất hiện với vẻ gầy gò, tiều tụy trong đám tang của bố ruột. Những hình ảnh nam danh hài tại tang lễ sau đó được chia sẻ sau đó khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

"Cô Kim Cương không cho diễn viên trong đoàn yêu nhau, tôi lại yêu người đã có gia đình"

"Cô Kim Cương không cho diễn viên trong đoàn yêu nhau, tôi lại yêu người đã có gia đình"

"Tôi vì muốn đi tìm hạnh phúc riêng tư mà quá bất hạnh, kéo cuộc đời mình xuống dốc mười mấy năm trời, cho nên được như ngày hôm nay là tôi bằng lòng", diễn viên Phương Dung kể.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Hoài Linh sinh nhật Hoài Linh showbiz chúc mừng sinh nhật Hoài Linh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 5 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?