Dù vướng ồn ào từ thiện và đang ở ẩn, danh hài Hoài Linh vẫn nhận được điều này từ các nghệ sĩ trong 'ngày đặc biệt'

Hôm nay (18/12) là ngày vô cùng đặc biệt đối với nghệ sĩ Hoài Linh. Trên khắp mạng xã hội, đông đảo nghệ sĩ và người thân đã gửi lời chúc mừng đến nam danh hài.

Vào khoảng tháng 5 vừa qua, nghệ sĩ Hoài Linh vướng vào lùm xùm "giữa" số tiền từ thiện hơn 14 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung suốt 6 tháng. Tuy đã lên tiếng xin lỗi và giải giải ngân "thần tốc" sau đó (số tiền được ê kíp của Hoài Linh thông báo là 15,2 tỷ đồng) nhưng hình ảnh của nam nghệ sĩ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Internet Được biết, hôm nay (ngày 18/12) là sinh nhật lần thứ 52 của nghệ sĩ Hoài Linh. Dù đã vắng bóng gần nửa năm nhưng danh hài vẫn được mọi người nhớ đến và gửi lời chúc đặc biệt.

Cụ thể, là một trong những nghệ sĩ gửi lời chúc sớm nhất, ca sĩ Quách Tấn Du cho biết sẽ luôn ở cạnh nghệ sĩ Hoài Linh và cầu chúc đàn anh có nhiều sức khỏe và lạc quan. "Chúng em luôn ở bên anh. Happy Birthday anh. Mong anh luôn nhiều sk và tâm an lạc. Luôn kính trọng yêu mến anh thật nhiều".

Ca sĩ Quách Tấn Du cho biết sẽ luôn ở cạnh nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình Diễn viên Nam Thư chia sẻ trên trang cá nhân bài viết chúc mừng và gửi lời yêu thương đến "anh Bốn" "Chúc mừng sinh nhật anh Bốn của em. Tuổi mới mong anh Bốn thật nhiều sức khỏe và bình an nha. Được đứng chung sân khấu với anh, làm đứa em bướng bỉnh của anh 15 năm qua là điều tự hào mà em luôn trân quý. Mãi yêu thương, Nhân Mã forever". Bài viết của Nam Thư - Ảnh: Chụp màn hình Hay Cát Phượng ngay từ sáng sớm cũng gửi lời chúc tới Hoài Linh: "Thêm tuổi mới nhiều sức khỏe và bình an anh nhé". Cát Phượng chúc Hoài Linh thật nhiều sức khỏe và bình an - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ khác cũng gửi lời chúc mừng đến nam danh hài. Con gái nuôi Hoài Linh cũng nhắn gửi lời cảm ơn đến ba vì đã luôn bảo vệ, giúp đỡ và động viên cô trong những lúc gặp khó khăn trong cuộc sống - Ảnh: Chụp màn hình Hứa Minh Đạt khẳng định với mình, Hoài Linh vẫn là tượng đài - Ảnh: Chụp màn hình Lời chúc của nghệ sĩ Minh Nhí - Ảnh: Chụp màn hình và anh 'Vi Cá' Quách Ngọc Tuyên - Ảnh: Chụp màn hình Ca sĩ Phương Trang là em gái ruột Hoài Linh tại Mỹ cũng gừi lời chúc mừng đến 'anh Bốn' - Ảnh: Chụp màn hình Tính tới thời điểm hiện tại, nam nghệ sĩ Hoài Linh gần như mất hút khỏi MXH và Showbiz Việt. Người hâm mộ trung thành chỉ được biết những thông tin hiếm hoi về anh qua người đại diện hay các nghệ sĩ khác. Gần đây nhất, vào đầu tháng 8, nam nghệ sĩ xuất hiện với vẻ gầy gò, tiều tụy trong đám tang của bố ruột. Những hình ảnh nam danh hài tại tang lễ sau đó được chia sẻ sau đó khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

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