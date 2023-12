Vy Oanh lên tiếng trước thông tin toà án chuyển vụ kiện với bà Phương Hằng

Theo TAND quận 1, căn cứ kết quả trả lời xác minh của Công an phường Bến Nghé, quận 1 và Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3, (TPHCM), thì bị đơn Nguyễn Phương Hằng có hộ khẩu ở quận 1, nhưng thực tế hiện đang cư trú tại quận 3. Do đó vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND quận 3.

TAND quận 1 cũng cho biết, nữ ca sỹ Vy Oanh sẽ được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, các đương sự có quyền khiếu nại, Viện Kiểm sát cùng cấp có quyền kiến nghị quyết định chuyển vụ án này của TAND quận 1 trong vòng 3 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.