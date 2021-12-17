Vy Oanh lên tiếng trước thông tin toà án chuyển vụ kiện với bà Phương Hằng

Hậu trường 17/12/2021 11:41

Trước thông tin TAND quận 1 đã quyết định chuyển vụ ca sĩ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng, sang TAND quận 3 thụ lý theo thẩm quyền, mới đây, ca sĩ Vy Oanh đã lên tiếng.

Những đấu tố, kiện tụng giữa ca sĩ Vy Oanhbà Nguyễn Phương Hằng suốt thời gian qua khiến cộng đồng mạng liên tục dậy sóng. Mới đây, theo Tiền Phong, ngày 17/12, thẩm phán Hoàng Thị Ánh cho biết đã thay mặt TAND quận 1 (TP.HCM), ký quyết định chuyển hồ sơ vụ ca sĩ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng, mà tòa này đang thụ lý, sang TAND quận 3 thụ lý theo thẩm quyền.

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TAND quận 1 đã quyết định chuyển vụ ca sỹ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng, sang TAND quận 3 thụ lý theo thẩm quyền - Ảnh: Tiền Phong

Chia sẻ với Dân Việt, phía nữ ca sĩ Vy Oanh cũng cho biết thêm: "hiện mọi việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra và Tòa án tiếp nhận và tiến hành các bước xử lý đúng người đúng tội. Cho đến nay, vụ việc của tôi vẫn rất đúng trình tự thủ tục và đúng thời hạn. Tôi được biết phía Cơ quan Cảnh sát điều tra gần như đã hoàn tất hồ sơ thủ tục xác minh tài liệu chứng cứ, hoàn thành xong các thủ tục bắt buộc để xử lý người bị tố giác là bà Nguyễn Phương Hằng. Bản thân Vy Oanh luôn tin vào sự làm việc nghiêm minh của cơ quan chức năng và tin vào pháp luật Việt Nam không để kẻ ác lộng hành, không ai có thể chà đạp, vu khống và làm nhục danh dự của người khác một cách vô căn cứ và dai dẳng như vậy”.

Vy Oanh lên tiếng trước thông tin toà án chuyển vụ kiện với bà Phương Hằng - Ảnh 2
Vy Oanh và bà Hằng - Ảnh: Internet

Cũng theo Tiền Phong, theo quyết định của TAND quận 1, đơn vị này thụ lý vụ kiện “Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” giữa nguyên đơn là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (ca sỹ Vy Oanh, SN 1984) và bị đơn là bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, hộ khẩu thường trú quận 1, TPHCM).

Trong đơn khởi kiện, nữ ca sĩ Vy Oanh nêu, việc kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì bà Hằng nhiều lần livestream trên mạng xã hội, có nội dung làm nhục, thóa mạ ca sỹ Vy Oanh...

Theo TAND quận 1, căn cứ kết quả trả lời xác minh của Công an phường Bến Nghé, quận 1 và Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3, (TPHCM), thì bị đơn Nguyễn Phương Hằng có hộ khẩu ở quận 1, nhưng thực tế hiện đang cư trú tại quận 3. Do đó vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND quận 3.

TAND quận 1 cũng cho biết, nữ ca sỹ Vy Oanh sẽ được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, các đương sự có quyền khiếu nại, Viện Kiểm sát cùng cấp có quyền kiến nghị quyết định chuyển vụ án này của TAND quận 1 trong vòng 3 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

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Từ khóa:   ca sĩ Vy Oanh bà Nguyễn Phương Hằng kiện tụng

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