Vy Oanh lên tiếng trước thông tin toà án chuyển vụ kiện với bà Phương Hằng

Những đấu tố, kiện tụng giữa ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng suốt thời gian qua khiến cộng đồng mạng liên tục dậy sóng. Mới đây, theo Tiền Phong, ngày 17/12, thẩm phán Hoàng Thị Ánh cho biết đã thay mặt TAND quận 1 (TP.HCM), ký quyết định chuyển hồ sơ vụ ca sĩ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng, mà tòa này đang thụ lý, sang TAND quận 3 thụ lý theo thẩm quyền.

TAND quận 1 đã quyết định chuyển vụ ca sỹ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng, sang TAND quận 3 thụ lý theo thẩm quyền - Ảnh: Tiền Phong

Chia sẻ với Dân Việt, phía nữ ca sĩ Vy Oanh cũng cho biết thêm: "hiện mọi việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra và Tòa án tiếp nhận và tiến hành các bước xử lý đúng người đúng tội. Cho đến nay, vụ việc của tôi vẫn rất đúng trình tự thủ tục và đúng thời hạn. Tôi được biết phía Cơ quan Cảnh sát điều tra gần như đã hoàn tất hồ sơ thủ tục xác minh tài liệu chứng cứ, hoàn thành xong các thủ tục bắt buộc để xử lý người bị tố giác là bà Nguyễn Phương Hằng. Bản thân Vy Oanh luôn tin vào sự làm việc nghiêm minh của cơ quan chức năng và tin vào pháp luật Việt Nam không để kẻ ác lộng hành, không ai có thể chà đạp, vu khống và làm nhục danh dự của người khác một cách vô căn cứ và dai dẳng như vậy”.