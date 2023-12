Lộ diện 'ảnh hiếm' của Thương Tín và Duy Phương thời hoàng kim, hai bóng hồng chụp cùng mới là điều gây chú ý

Mới đây, bức ảnh "hiếm" của 2 nghệ sĩ nổi tiếng 1 thời là Thương Tín và Duy Phương bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Có thể thấy, trong ảnh, nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" còn rất trẻ, ăn mặc hợp thời và ngồi cạnh tình cũ là "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My 6x.

Theo Dân Việt, Thương Tín cũng nhắc đến Diễm My như một mối tình đẹp của thời đã qua. Nam tài tử một thời kể: "Hàng ngày, anh em chúng tôi đi làm phim chung, tôi thường phải gửi xe ở rạp Quốc Thanh, đối diện con hẻm nhà Diễm My. Mà hẻm nhà Diễm My bự lắm, lại có sân vô cùng rộng ở phía trước.