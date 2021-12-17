Lộ diện 'ảnh hiếm' của Thương Tín và Duy Phương thời hoàng kim, hai bóng hồng chụp cùng mới là điều gây chú ý

Hậu trường 17/12/2021 10:40

Từng bị nhiều người đem ra so sánh, cho rằng, cùng vấp ngã nhưng nghệ sĩ Duy Phương nỗ lực vươn lên bằng lòng tự trọng còn Thương Tín thì chỉ trông cậy vào tình thương của khán giả, mới đây, một bức ảnh "hiếm" giữ hai nghệ sĩ đã khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Mới đây, bức ảnh "hiếm" của 2 nghệ sĩ nổi tiếng 1 thời là Thương TínDuy Phương bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Có thể thấy, trong ảnh, nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" còn rất trẻ, ăn mặc hợp thời và ngồi cạnh tình cũ là "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My 6x.

Theo Dân Việt, Thương Tín cũng nhắc đến Diễm My như một mối tình đẹp của thời đã qua. Nam tài tử một thời kể: "Hàng ngày, anh em chúng tôi đi làm phim chung, tôi thường phải gửi xe ở rạp Quốc Thanh, đối diện con hẻm nhà Diễm My. Mà hẻm nhà Diễm My bự lắm, lại có sân vô cùng rộng ở phía trước.

Tôi là dân làm phim, đi đêm về hôm thường xuyên nên việc gửi xe vô cùng bất tiện. Nhiều bữa thấy tôi đi diễn về quá khuya, Diễm My có vẻ rất xót. Cô nói: 'Thôi anh ở lại ngủ đi, chứ đi bộ về mệt chết!". Cứ vài lần "thôi anh ở lại ngủ đi" như vậy, thì tôi và Diễm My chính thức là tình nhân".

thuong tin 1
Duy Phương và Thương Tín chung 1 khung hình thời trẻ - Ảnh: Internet

Trở lại với bức ảnh, nghệ sĩ hài Duy Phương lúc ấy cũng diện áo sơ mi, cà vạt bảnh bao không kém và đang tình tứ khoác tay vợ cũ Lê Giang. Có thể thấy, trước khi những ồn ào xảy ra, mối quan hệ giữa Lê Giang và Duy Phương rất tốt. Được biết, bức hình kỷ niệm có sự góp mặt của 2 cặp tình nhân đình đám một thời này được chụp tại ở hậu trường của một chương trình biểu diễn. Khi ấy, cả Thương Tín và Duy Phương đều đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, Thương Tín tuy xuất phát điểm là một diễn viên kịch nhưng rất nhanh đã bén duyên với điện ảnh. Với mỗi vai chính được mời, Thương Tín nhận cát-xê là 1 chỉ vàng. Ở đỉnh cao sự nghiệp, ông nổi tiếng ăn chơi, sống xa xỉ. Đi đôi với sự nổi tiếng, tuổi trẻ của Thương Tín cũng gắn liền với nhiều bóng hồng từ các nghệ sĩ có tiếng, nữ đại gia và các cô đào nóng bỏng.

Duy Phương cũng không kém cạnh khi là nghệ sĩ đầu tiên của miền Nam mang hài kịch ra lưu diễn ở hàng loạt các tỉnh phía Bắc. Ngoài nổi tiếng và giàu có, Duy Phương cũng từng rất đào hoa và được nhiều người săn đón. 

thuong tin 2
2 nghệ sĩ Thương Tín và Duy Phương - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cả hai nghệ sĩ lại nhiều lần đổ vỡ hôn nhân, khốn đốn vì cờ bạc, bệnh tật và rơi vào cảnh khó khăn kinh tế đến mức phải xin trợ giúp ở tuổi xế chiều.

Được biết, ở tuổi 68, Duy Phương mở quán bán bảnh bèo chén và thường tự đi giao hàng để kiếm thêm thu nhập trang trải cho gia đình. Còn trong năm nay, Thương Tín liên tục gặp vấn đề về sức khỏe như: đột quỵ, nhiễm Covid-19...

Theo Trí Thức Trẻ, chia sẻ về việc bị "đặt lên bàn cân" với Thương Tín khi cộng đồng mạng cho rằng đều gặp biến cố nhưng Duy Phương nỗ lực vươn lên còn Thương Tín thì chỉ biết dựa vào tình thương của khán giả. Duy Phương cho biết: "Đây là việc khó đối với người nghệ sĩ, không phải ai cũng làm được. Nhưng lòng tự trọng của người nghệ sĩ nói mình phải làm sao cho xứng đáng một chút với hai từ đó. Bản thân tôi xuất thân từ đứa trẻ buôn gánh bán bưng, đầu đường xó chợ nên tôi không ngại gì hết.

Cuộc sống cho mình những kinh nghiệm, trải nghiệm đó nên khi khó khăn, tôi làm rất nhẹ nhàng, không có gì phải e dè. Vì cuộc đời mình đã dấn thân từ bé nên giờ vất vả cũng không có gì phải suy nghĩ.

thuong tin 3
Nghệ sĩ Duy Phương đi giao bánh bèo - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Còn giàu, nghèo là số phần, do làm ăn. Không phải muốn giàu thì giàu đâu. Quan trọng là sống sao cho người ta thương. Mình phải tận tụy với bản thân, phải nỗ lực chứ đâu thể trông chờ người khác hoài. Họ giúp lúc ngặt chứ ai giúp lúc nghèo. Ai cũng vậy thôi.

Tự động mình phải hiểu cái đó, đừng để ai nói hay nhắc nhở gì mình hết, không hay. Bản thân tôi tự trọng mình trước. Nếu nghệ sĩ cứ ỷ y vào tài năng thì sẽ chết thôi. Đâu ai nói trước được ngày mai, một khi sa cơ thất thế thì phải tự động làm mà sống chứ la làng la xóm lên cũng đâu ai giúp mình mãi được".

Vụ 'tình tin đồn' của Quang Hải bị đe dọa, tạt axit và tung ảnh nhạy cảm: Đối tượng có thể bị xử lý hình sự?

Vụ 'tình tin đồn' của Quang Hải bị đe dọa, tạt axit và tung ảnh nhạy cảm: Đối tượng có thể bị xử lý hình sự?

Mới đây, thông tin "người tình tin đồn" của "chân sút" Quang Hải bị một số đối tượng gửi tin nhắn đe dọa khiến nhiều người hoang mang. Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, đoàn luật sư TP Hà Nội đã lên tiếng chia sẻ về vụ việc.

Xem thêm
Từ khóa:   NS Thương Tín Duy Phương Nữ hoàng ảnh lịch

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 8 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?