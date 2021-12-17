Lộ diện 'ảnh hiếm' của Thương Tín và Duy Phương thời hoàng kim, hai bóng hồng chụp cùng mới là điều gây chú ý

Theo Dân Việt, Thương Tín cũng nhắc đến Diễm My như một mối tình đẹp của thời đã qua. Nam tài tử một thời kể: "Hàng ngày, anh em chúng tôi đi làm phim chung, tôi thường phải gửi xe ở rạp Quốc Thanh, đối diện con hẻm nhà Diễm My. Mà hẻm nhà Diễm My bự lắm, lại có sân vô cùng rộng ở phía trước.

Mới đây, bức ảnh "hiếm" của 2 nghệ sĩ nổi tiếng 1 thời là Thương Tín và Duy Phương bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Có thể thấy, trong ảnh, nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" còn rất trẻ, ăn mặc hợp thời và ngồi cạnh tình cũ là "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My 6x.

Trở lại với bức ảnh, nghệ sĩ hài Duy Phương lúc ấy cũng diện áo sơ mi, cà vạt bảnh bao không kém và đang tình tứ khoác tay vợ cũ Lê Giang. Có thể thấy, trước khi những ồn ào xảy ra, mối quan hệ giữa Lê Giang và Duy Phương rất tốt. Được biết, bức hình kỷ niệm có sự góp mặt của 2 cặp tình nhân đình đám một thời này được chụp tại ở hậu trường của một chương trình biểu diễn. Khi ấy, cả Thương Tín và Duy Phương đều đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp.

Tôi là dân làm phim, đi đêm về hôm thường xuyên nên việc gửi xe vô cùng bất tiện. Nhiều bữa thấy tôi đi diễn về quá khuya, Diễm My có vẻ rất xót. Cô nói: 'Thôi anh ở lại ngủ đi, chứ đi bộ về mệt chết!". Cứ vài lần "thôi anh ở lại ngủ đi" như vậy, thì tôi và Diễm My chính thức là tình nhân".

Theo Pháp luật và Bạn đọc, Thương Tín tuy xuất phát điểm là một diễn viên kịch nhưng rất nhanh đã bén duyên với điện ảnh. Với mỗi vai chính được mời, Thương Tín nhận cát-xê là 1 chỉ vàng. Ở đỉnh cao sự nghiệp, ông nổi tiếng ăn chơi, sống xa xỉ. Đi đôi với sự nổi tiếng, tuổi trẻ của Thương Tín cũng gắn liền với nhiều bóng hồng từ các nghệ sĩ có tiếng, nữ đại gia và các cô đào nóng bỏng.

Duy Phương cũng không kém cạnh khi là nghệ sĩ đầu tiên của miền Nam mang hài kịch ra lưu diễn ở hàng loạt các tỉnh phía Bắc. Ngoài nổi tiếng và giàu có, Duy Phương cũng từng rất đào hoa và được nhiều người săn đón.

2 nghệ sĩ Thương Tín và Duy Phương - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cả hai nghệ sĩ lại nhiều lần đổ vỡ hôn nhân, khốn đốn vì cờ bạc, bệnh tật và rơi vào cảnh khó khăn kinh tế đến mức phải xin trợ giúp ở tuổi xế chiều.

Được biết, ở tuổi 68, Duy Phương mở quán bán bảnh bèo chén và thường tự đi giao hàng để kiếm thêm thu nhập trang trải cho gia đình. Còn trong năm nay, Thương Tín liên tục gặp vấn đề về sức khỏe như: đột quỵ, nhiễm Covid-19...

Theo Trí Thức Trẻ, chia sẻ về việc bị "đặt lên bàn cân" với Thương Tín khi cộng đồng mạng cho rằng đều gặp biến cố nhưng Duy Phương nỗ lực vươn lên còn Thương Tín thì chỉ biết dựa vào tình thương của khán giả. Duy Phương cho biết: "Đây là việc khó đối với người nghệ sĩ, không phải ai cũng làm được. Nhưng lòng tự trọng của người nghệ sĩ nói mình phải làm sao cho xứng đáng một chút với hai từ đó. Bản thân tôi xuất thân từ đứa trẻ buôn gánh bán bưng, đầu đường xó chợ nên tôi không ngại gì hết.

Cuộc sống cho mình những kinh nghiệm, trải nghiệm đó nên khi khó khăn, tôi làm rất nhẹ nhàng, không có gì phải e dè. Vì cuộc đời mình đã dấn thân từ bé nên giờ vất vả cũng không có gì phải suy nghĩ.

Nghệ sĩ Duy Phương đi giao bánh bèo - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Còn giàu, nghèo là số phần, do làm ăn. Không phải muốn giàu thì giàu đâu. Quan trọng là sống sao cho người ta thương. Mình phải tận tụy với bản thân, phải nỗ lực chứ đâu thể trông chờ người khác hoài. Họ giúp lúc ngặt chứ ai giúp lúc nghèo. Ai cũng vậy thôi.

Tự động mình phải hiểu cái đó, đừng để ai nói hay nhắc nhở gì mình hết, không hay. Bản thân tôi tự trọng mình trước. Nếu nghệ sĩ cứ ỷ y vào tài năng thì sẽ chết thôi. Đâu ai nói trước được ngày mai, một khi sa cơ thất thế thì phải tự động làm mà sống chứ la làng la xóm lên cũng đâu ai giúp mình mãi được".