Vụ "Siro ăn ngon Hải Bé" của "Gia đình Hải Sen": Phí sản xuất 40.000 đồng/gói, bán ra 160.000-200.000 đồng/gói

Các kênh mạng xã hội do Lê Văn Hải làm chủ như TikTok "Gia đình Hải Sen" có hơn 2,6 triệu lượt theo dõi và trên Facebook với tên gọi "Hải Sen Vlog" có hơn 2,3 triệu lượt theo dõi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và Lê Văn Hải (thành viên sáng lập), về tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định, trong thời gian từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải Bé đã bán qua các kênh mạng xã hội TikTok Shop, Facebook, Shopee “Gia đình Hải Sen”, “Hải Sen” hơn 800.000 sản phẩm; trong đó mặt hàng “siro ăn ngon Hải Bé” đã bán trên 100.000 hộp.

Cơ quan Công an cho biết kết quả giám định đối với các chỉ tiêu chất lượng của “Siro ăn ngon Hải Bé” xác định các chất gồm vitamin A, Calci, vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố. Theo quy định tại Nghị định 98/2020 của Chính phủ thì thực phẩm bảo vệ sức khỏe “siro ăn ngon Hải Bé” là hàng giả…