Bị bắt vì bán hàng giả, chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' sẽ đối diện mức án nào?

Theo thông tin từ báo Dân trí, trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Dương Lê Ước An, Đoàn luật sư TP Hà Nội chia sẻ, vụ việc cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt giam Lê Văn Hải (trú tại tỉnh Ninh Bình, chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen”), để điều tra tội Buôn bán hàng giả là thực phẩm thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Luật sư An cho hay, theo thông tin từ cơ quan công an, sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé” do Lê Văn Hải bán ra thị trường được xác định là hàng giả, thuộc nhóm thực phẩm chức năng, lượng hàng được bán ra vượt 100.000 hộp.