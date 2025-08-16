Bước sang Chủ Nhật và thứ Hai (17/8, 18/8), Tam Hỷ Lâm Môn, 3 con giáp hai tay nắm đầy tiền, phúc khí dồi dào, giàu có khôn xiết

Tâm linh - Tử vi 16/08/2025 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hai tay nắm đầy tiền, phúc khí dồi dào, giàu có khôn xiết khi bước sang Chủ Nhật và thứ Hai (17/8, 18/8) này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Bước sang Chủ Nhật và thứ Hai (17/8, 18/8), Tam Hợp nâng đỡ nên người tuổi Ngọ đón nhận những tin vui về chuyện tình cảm. Không những thế, những mối quan hệ xung quanh cũng rất hài hòa, mang lại cho bạn những cảm xúc hạnh phúc khó tả.  

Bước sang Chủ Nhật và thứ Hai (17/8, 18/8), Tam Hỷ Lâm Môn, 3 con giáp hai tay nắm đầy tiền, phúc khí dồi dào, giàu có khôn xiết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Hơn nữa, vấn đề tiền bạc cũng không phải lo lắng gì khi có Chính Tài soi đường cho bạn có kế hoạch sử dụng tiền hiệu quả. Con giáp này dù làm nghề kinh doanh hay làm công ăn lương thì cũng đều có lộc lá về tay, rủng rỉnh tiền tiêu trong ngày hôm nay, không cần lo lắng nhiều về vấn đề tài chính.

Con giáp tuổi Sửu 

Bước sang Chủ Nhật và thứ Hai (17/8, 18/8), người tuổi Sửu khá hòa đồng, vui vẻ nhờ năng lượng tích cực mà Thực Thần đưa tới. Việc kết nối, xây dựng mối quan hệ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều ngày hôm nay. Vậy thì đây là cơ hội để bạn gần gũi hơn với mọi người và chia sẻ với họ những ý tưởng, kế hoạch của mình đấy. Đừng bỏ lỡ vận may này nhé.

Bước sang Chủ Nhật và thứ Hai (17/8, 18/8), Tam Hỷ Lâm Môn, 3 con giáp hai tay nắm đầy tiền, phúc khí dồi dào, giàu có khôn xiết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mộc - Thổ xung khắc cho thấy mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù công việc có vất vả đến mấy, bạn cũng không nên lạnh nhạt, thờ ơ với đối phương. Bạn nên tâm sự với người ấy nhiều hơn để người ấy hiểu thêm về mình.  

Con giáp tuổi Dần 

Bước sang Chủ Nhật và thứ Hai (17/8, 18/8), cát tinh tương trợ khá nhiều trong vận trình sự nghiệp của tuổi Dần, công việc nhờ thế mà cũng suôn sẻ và ổn thỏa hơn nhiều lần so với bình thường. Bản mệnh càng ngày càng cảm thấy yêu công việc mình đang làm, muốn cống hiến hết mình để công việc đạt mức tốt nhất có thể.

Bước sang Chủ Nhật và thứ Hai (17/8, 18/8), Tam Hỷ Lâm Môn, 3 con giáp hai tay nắm đầy tiền, phúc khí dồi dào, giàu có khôn xiết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tuổi Dần vui vẻ khi có tam hội cục nâng đỡ, các mối quan hệ đều rất hài hòa. Chuyện tình yêu không có điều gì đáng để lo ngại trong khi đó mối quan hệ bạn bè, người thân khá tốt đẹp. Vợ chồng tâm đầu ý hợp, anh em hòa thuận, gia đạo nhờ đó mà an yên.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ nay đến cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp có vận số đỏ rực, tiền đẻ ra tiền, làm ăn khấm khá, thành công trải thảm hồng, an nhàn hưởng LỘC

Từ nay đến cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp có vận số đỏ rực, tiền đẻ ra tiền, làm ăn khấm khá, thành công trải thảm hồng, an nhàn hưởng LỘC

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có vận số đỏ rực, tiền đẻ ra tiền, làm ăn khấm khá, thành công trải thảm hồng, an nhàn hưởng LỘC từ nay đến cuối tháng 6 âm lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sức khỏe bất ổn của diễn viên Lan Phương sau ly hôn chồng, lộ ảnh đau đớn khi đến bệnh viện

Sức khỏe bất ổn của diễn viên Lan Phương sau ly hôn chồng, lộ ảnh đau đớn khi đến bệnh viện

Hậu trường 43 phút trước
Từ ngày 26 đến cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp giàu có lẫy lừng, bội thu lộc khủng, may mắn thấm vào người, cuộc đời êm ấm, giàu sang khó ai bằng

Từ ngày 26 đến cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp giàu có lẫy lừng, bội thu lộc khủng, may mắn thấm vào người, cuộc đời êm ấm, giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Người đàn ông sống với con dao trong ngực suốt 8 năm không hay biết

Người đàn ông sống với con dao trong ngực suốt 8 năm không hay biết

Thế giới 1 giờ 5 phút trước
Xe buýt chạy quá tốc độ đâm vào đuôi xe tải đang đỗ khiến đầu xe bẹp dúm, 10 người thiệt mạng và 37 người bị thương

Xe buýt chạy quá tốc độ đâm vào đuôi xe tải đang đỗ khiến đầu xe bẹp dúm, 10 người thiệt mạng và 37 người bị thương

Video 1 giờ 5 phút trước
Nóng: Đột kích xưởng sang chiết gas trái phép, bắt 8 đối tượng làm giả 1.000 tấn gas

Nóng: Đột kích xưởng sang chiết gas trái phép, bắt 8 đối tượng làm giả 1.000 tấn gas

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Giật dây chuyền của du khách trên phố, tên cướp gặp ngay cao thủ truy đuổi rồi khống chế bằng đòn siết cổ

Giật dây chuyền của du khách trên phố, tên cướp gặp ngay cao thủ truy đuổi rồi khống chế bằng đòn siết cổ

Video 1 giờ 18 phút trước
Va chạm với xe ben ở TP.HCM, thi thể của nam sinh bị xe tải kéo lê hơn 1km

Va chạm với xe ben ở TP.HCM, thi thể của nam sinh bị xe tải kéo lê hơn 1km

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Người đàn ông suýt "đứng tim" vì tưởng mình bị mắc kẹt trong thang máy và sự thật ''dở khóc dở cười''

Người đàn ông suýt "đứng tim" vì tưởng mình bị mắc kẹt trong thang máy và sự thật ''dở khóc dở cười''

Video 1 giờ 47 phút trước
Tử vi cuối tuần (16/8 và 17/8), 3 con giáp được ghi danh trong sổ vàng, chuẩn bị may túi ba gang hốt bạc vào nhà, tiền đầy túi, tình đầy tim

Tử vi cuối tuần (16/8 và 17/8), 3 con giáp được ghi danh trong sổ vàng, chuẩn bị may túi ba gang hốt bạc vào nhà, tiền đầy túi, tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió giật cấp 7-8, dự báo nhiều khu vực trong đất liền mưa rất to trong 3 ngày

Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió giật cấp 7-8, dự báo nhiều khu vực trong đất liền mưa rất to trong 3 ngày

Đời sống 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

Cây xanh bất ngờ bật gốc, đè trúng hai cha con đi xe máy khiến cha tử vong thương tâm, con gái bị thương nặng

Cây xanh bất ngờ bật gốc, đè trúng hai cha con đi xe máy khiến cha tử vong thương tâm, con gái bị thương nặng

Vợ Bắc Hải khóc ngất bên linh cữu của chồng, NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa

Vợ Bắc Hải khóc ngất bên linh cữu của chồng, NSƯT Kim Tử Long, Hồng Tơ đến tiễn đưa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 26 đến cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp giàu có lẫy lừng, bội thu lộc khủng, may mắn thấm vào người, cuộc đời êm ấm, giàu sang khó ai bằng

Từ ngày 26 đến cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp giàu có lẫy lừng, bội thu lộc khủng, may mắn thấm vào người, cuộc đời êm ấm, giàu sang khó ai bằng

Tử vi cuối tuần (16/8 và 17/8), 3 con giáp được ghi danh trong sổ vàng, chuẩn bị may túi ba gang hốt bạc vào nhà, tiền đầy túi, tình đầy tim

Tử vi cuối tuần (16/8 và 17/8), 3 con giáp được ghi danh trong sổ vàng, chuẩn bị may túi ba gang hốt bạc vào nhà, tiền đầy túi, tình đầy tim

Thời tới cản không kịp sau ngày 16/8/2025, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Thời tới cản không kịp sau ngày 16/8/2025, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 16/8/2025

Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn sau ngày 16/8/2025

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 18/8/2025, rũ sạch vận đen, đón nhận cơ hội phát tài, tiền bạc về đếm mỏi tay

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 18/8/2025, rũ sạch vận đen, đón nhận cơ hội phát tài, tiền bạc về đếm mỏi tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/8/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, hứng trọn tinh hoa, cuộc đời Phú Quý giàu sang

Đúng 20h hôm nay, ngày 16/8/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, tiền tỷ rần rần trong tài khoản, hứng trọn tinh hoa, cuộc đời Phú Quý giàu sang