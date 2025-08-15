Cây xanh bất ngờ bật gốc, đè trúng hai cha con đi xe máy khiến cha tử vong thương tâm, con gái bị thương nặng

Khi mưa lớn trút xuống vào ngày 14/8, một cây sầu đâu đã bật gốc, đổ đè trúng hai cha con đang đi xe máy và ô tô ở Kalkaji, Đông Nam Delhi, Ấn Độ. Người cha sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng, còn con gái bị thương nặng.
Video 2 giờ 24 phút trước

Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

