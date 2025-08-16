Vùng áp thấp giữa Biển Đông gây gió giật cấp 7-8, dự báo nhiều khu vực trong đất liền mưa rất to trong 3 ngày

Dự báo vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (16/8), vùng áp trên khu vực Giữa Biển Đông lúc 01h có vị trí ở vào khoảng 13.5-14.5 độ vĩ Bắc; 112.5-113.5 độ kinh Đông. Ở đặc khu Lý Sơn có gió giật cấp 7, trạm Huyền Trân đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8-9. Dự báo diễn biến trong 24h tới, vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ngày và đêm 16/8, vùng biển từ Khánh Hoà đến TP. Hồ Chí Minh, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa): Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2,0–3,5m. Phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2,0–3,5m, hướng Đông. Khu vực Giữa Biển Đông có gió nhiều hướng cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2,0–3,5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 16/8, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao trên 3,5m. Vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày và đêm 17/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến TP. Hồ Chí Minh và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) ngày có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; đêm gió giảm dần; sóng biển cao từ 1,5-3,5m; biển động. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông đến Đông Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0- 3,5m; biển động. Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,5m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: vùng biển từ Khánh Hòa đến TP. Hồ Chí Minh cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, thông tin, trong 2 ngày cuối tuần, trên Biển Đông có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi mưa. Dự báo đợt mưa diện rộng lần này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

