Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM

Đời sống 16/08/2025 09:22

Khuya 15/8, tài xế xe ôm công nghệ bị hung thủ sát hại trong con hẻm trên đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM. Hiện lực lượng công an đã bắt được kẻ gây án.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 16/8, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Trung Mỹ Tây điều tra vụ một nam tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại.

Khoảng 22h ngày 15/8, người dân sống trong con hẻm trên đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 cũ) nghe tiếng la hét.

Họ đi ra và nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ xe ôm công nghệ đang đuổi theo một người đàn ông khác chạy từ trong hẻm ra đường Huỳnh Thị Hai.

Vài phút sau, người đàn ông mặc đồ xe ôm công nghệ quay vào lại trong hẻm rồi ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường.

Người dân lại kiểm tra và phát hiện người này bị một vết thương sâu ở cổ nên gọi xe cứu thương, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM - Ảnh 1
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây và Công an TPHCM đến phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng người dân nhanh chóng truy xét, bắt giữ được người đàn ông kia đang trốn ở khu nghĩa trang gần đó.

Gần thi thể nạn nhân có một chiếc xe máy hiệu Future biển số tỉnh Bạc Liêu cũ, 2 túi xách nhỏ. Hiện trường là con hẻm sâu, không có đèn đường và vắng người. Thời điểm xảy ra vụ việc trời đang mưa.

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM - Ảnh 2
Hiện trường là con hẻm sâu, vắng người - Ảnh: Báo Dân trí

Nạn nhân được xác định là ông L.H.P. (47 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu cũ), làm nghề chạy xe ôm công nghệ. Bước đầu, nghi phạm đã thừa nhận hành vi sát hại ông P., nhưng bị nạn nhân phản kháng nên bỏ chạy.

án mạng tin moi giết người

