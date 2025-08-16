Danh tính chủ quán bún bị tố rửa tô bẩn qua loa bằng nước lã ở Huế

Ngày 15/8, ông Trương Đình Hạnh - Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) - cho biết, lực lượng chức năng của phường đã tiến hành kiểm tra đột xuất một hàng quán bún vỉa hè tại số 51 Nguyễn Huệ, sau khi tiếp nhận phản ánh về nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm từ người dân và các phương tiện truyền thông.

Ngày 15/8, ông Trương Đình Hạnh - Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) - cho biết, lực lượng chức năng của phường đã tiến hành kiểm tra đột xuất một hàng quán bún vỉa hè tại số 51 Nguyễn Huệ, sau khi tiếp nhận phản ánh về nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm từ người dân và các phương tiện truyền thông. Chủ quán là bà T.T.D (SN 1973, trú tại phường An Cựu), người phụ giúp là bà N.T.B (SN 1972, cùng trú tại phường An Cựu).

Theo biên bản kiểm tra, cơ sở sử dụng nguồn nước không đảm bảo để rửa dụng cụ ăn uống; công tác vệ sinh dụng cụ không đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ quán khắc phục ngay các tồn tại, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công (UBND phường Thuận Hóa) đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với bà T.T.D về hành vi vứt rác thải ra vỉa hè, lòng đường trái quy định. Đơn vị đang tham mưu UBND phường ban hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền.

Cán bộ UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế làm việc với người bán bún vỉa hè bị tố rửa tô không đảm bảo an toàn vệ sinh - Ảnh: Báo Dân trí

Các trang mạng xã hội tại Huế lan truyền clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bán bún vỉa hè trên đường Nguyễn Huệ, gần cổng Bệnh viện Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, có hành vi rửa tô, đũa qua loa, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo nội dung clip được chia sẻ, người phụ nữ này cầm tô, đũa được cho là của khách hàng đã ăn xong, đem đến khu vực có 3 xô nhựa đặt cách nơi bán bún không xa. Sau khi đổ phần thực phẩm còn dư vào chiếc xô màu xanh, bà này nhúng tô, đũa bẩn trong xô đựng nước màu đỏ kế bên để rửa. Hình ảnh người phụ nữ ở quán bún rửa tô - Ảnh: Báo Lao Động

Điều đáng nói, người phụ nữ chỉ rửa tô, đũa sơ qua vài lượt bằng nước lã rồi đem về lại nơi bán bún, tiếp tục sử dụng. Clip được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người tỏ ý lo sợ trước cách buôn bán mất vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ hàng bún nói trên.

