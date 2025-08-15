Ngày 15/8, Công an phường Tân Uyên, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai nhân chứng, đồng thời khám nghiệm hiện trường vụ án mạng khiến một bà cụ khoảng 80 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 15/8, Công an phường Tân Uyên, Công an TPHCM, đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến cụ bà khoảng 80 tuổi tử vong.

Sáng cùng ngày, người thân phát hiện cụ bà đã tử vong trên ghế. Thời điểm này, người nhà cho rằng cụ đã lớn tuổi nên tử vong. Tuy nhiên, khi trích xuất hình ảnh từ camera giám sát, gia đình bàng hoàng phát hiện cụ bị một người đàn ông lẻn vào nhà rồi tiến lại gần, bóp cổ cụ đến tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khi trích xuất camera, gia đình mới tá hỏa phát hiện nạn nhân bị một nam thanh niên bóp cổ đến tử vong.

Theo hình ảnh camera ghi lại, khoảng 19h30 ngày 14/8 một người (nghi là nam) đội mũ, mặc áo khoác, quần lửng tiến lại khu vực cụ bà đang nằm xem tivi rồi bất ngờ bóp cổ bà đến chết. Sau khi gây án, người này đã rời khỏi hiện trường.

Theo người thân của nạn nhân, bước đầu chưa phát hiện tài sản bên trong nhà bị xáo trộn. Khi bị bóp cổ, cụ bà không hề chống cự và kêu la.

