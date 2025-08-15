Chiều 15/8, đại diện Trung tâm Quản lý điều hành Giao thông đô thị TPHCM xác nhận có sự việc hy hữu, con bò đi lạc vào hầm Thủ Thiêm.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, khoảng 14 giờ ngày 15/8, người dân lưu thông qua hầm Thủ Thiêm bất ngờ khi phát hiện một con bò đi trong hầm theo hướng từ đường Mai Chí Thọ đi đại lộ Võ Văn Kiệt.

Sự việc khiến các phương tiện hoảng hốt phải dừng khẩn cấp, giao thông ùn ứ. Đại diện Trung tâm Quản lý điều hành Giao thông đô thị TP.HCM cho biết con bò này thuộc một đàn bò không rõ người chăn thả, thường xuất hiện ở các khu đất trống phía Thủ Đức.

Khi đàn bò đi vào khu vực đường dẫn vào hầm, lực lượng quản lý đã kịp thời tiếp cận, dẫn dụ ra ngoài để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông.

Theo thông tin từ VietNamNet, đến 14h15 phút lực lượng cứu hộ Trung tâm đã đưa bò ra khỏi hầm phía đầu hầm phường Bến Thành. Trung tâm đã báo Công an phường An Khánh, Công an phường Bến Thành để phối hợp xử lý.

"Để tránh nguy hiểm cho các phương tiện, nhân viên đã tiếp cận, dẫn dụ cho bò ra ngoài hầm. Rất may sự việc không gây ra tai nạn hay thiệt hại nào. Phía chủ bò cũng đã đến làm việc với lực lượng chức năng", phía đại diện trung tâm thông tin.

Con bò đi lạc vào hầm Thủ Thiêm - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Sự việc hy hữu này đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Một số người dân cho biết, việc gia súc đi lạc vào các tuyến đường lớn, đặc biệt là hầm Thủ Thiêm, là điều hiếm gặp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng hơn trong việc chăn thả gia súc, không để chúng đi lạc vào các khu vực công cộng, đặc biệt là các tuyến đường huyết mạch. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm để đảm bảo an toàn cho người dân.

