Hai công nhân bị điện giật ngưng tim, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ

Đời sống 15/08/2025 15:37

Sự việc xảy ra khoảng 17h ngày 14/8 khi hai công nhân trú tại xã Gio Linh và xã Hoàn Lão đang làm việc cách Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình khoảng 30 mét. Trong lúc dựng cây sắt phía dưới đường dây điện, điện chập phát sáng khiến cả hai người bị giật nằm bất tỉnh.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 15/8, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình (ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) cho biết các bác sĩ ở đây vừa phải kích hoạt báo động đỏ nội viện để cấp cứu cho 2 công nhân bị điện giật đến mức ngưng tim, ngưng thở tại công trường xây dựng gần với bệnh viện này.

2 công nhân gồm một người 38 tuổi, trú tại xã Gio Linh và một người 51 tuổi, trú tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, chiều muộn ngày 14/8, hai công nhân đang thi công một công trình gần bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình thì bất ngờ bị điện giật bất tỉnh.

Theo thông tin từ VnExpress, bác sĩ Trần Văn Sơn, Trưởng Đơn nguyên cấp cứu, cho biết y bác sĩ có mặt tại hiện trường sau ít phút xảy ra sự việc. Khi tiếp cận, cả hai người bất tỉnh có nhiều vết bỏng do điện, trong đó nạn nhân 51 tuổi bị nặng hơn với dấu hiệu ngưng tim, ngừng thở.

Các y bác sĩ cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp ngay tại hiện trường. Camera hành trình xe ôtô đậu bên đường ghi lại cảnh trong lúc đưa bệnh nhân bằng xe đẩy đến Khoa Cấp cứu, một nam nhân viên y tế ngồi trên xe ép tim, hô hấp cho nạn nhân.

Hai công nhân bị điện giật ngưng tim, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ - Ảnh 1
Nhân viên y tế ngồi lên xe ép tim cho nạn nhân trên đường đưa đến Khoa Cấp cứu - Ảnh: VnExpress

Đến phòng cấp cứu, bác sĩ tiếp tục hồi sức tim phổi nâng cao, sốc điện, hỗ trợ thông khí qua bóp bóng, sử dụng thuốc vận mạch và phối hợp nhiều chuyên khoa để xử trí tổn thương do bỏng điện.

Sau khoảng 15 phút, bệnh nhân có mạch, huyết áp trở lại. Cả hai hiện được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

"Khi tiếp cận, tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch. May mắn sự việc xảy ra gần bệnh viện, thời gian từ khi gặp nạn đến khi được cấp cứu rất ngắn nên tăng cao hiệu quả cấp cứu, hạn chế biến chứng sau này", bác sĩ Sơn cho biết.

