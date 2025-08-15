Dự đoán từ ngày 20/8 đến 30/8, 3 con giáp TÀI LỘC tự tìm tới nhà, tiền đồ rộng thênh thang, đầu tư 1 vốn 4 lời, cuộc đời sang trang huy hoàng

Từ ngày 20/8 đến 30/8, tuổi Sửu được Chính Quan nâng đỡ giúp làm giảm bớt áp lực công việc mà bạn đang phải đối mặt. Mọi việc dần đi vào quỹ đạo ổn định, bạn cũng nhận được sự tin tưởng từ mọi người.

Trong thời gian này, tốt hơn hết bạn không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc bởi sẽ không thể làm hết được. Việc ôm quá nhiều việc vào bản thân sẽ khiến bạn không đủ sức cáng đáng, sai sót rất dễ xảy ra vì thế. Dù ai đó nhờ vả thì hãy cứ từ chối khéo léo nhé.

Con giáp tuổi Dần

Từ ngày 20/8 đến 30/8, Tam Hội chỉ lối để con giáp tuổi Dần khôn ngoan hơn trong cách hành xử với mọi người bao gồm cả người lạ và những người khó tính. Đây cũng là ngày mà bạn cởi mở với những người xung quanh một cách dễ dàng hơn, từ đó tinh thần cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn xuất hiện cho thấy các kế hoạch của con giáp tuổi Dần sẽ sớm ổn định, đâu vào đấy, vì thế đừng lo lắng. Hãy tập trung cho những việc khác nữa và đừng nghĩ ngợi quá nhiều nhé. Suy nghĩ thái quá chỉ làm bạn mệt thôi.

Con giáp tuổi Mùi

Từ ngày 20/8 đến 30/8, đường tài lộc của tuổi Mùi có phần hanh thông. Con giáp này có lộc trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Có điều bản mệnh cần giữ thái độ tỉnh táo, tránh đầu tư mù quáng kẻo tiền bạc kiếm được nhiều nhưng thất thoát cũng nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay nhờ có tam hợp trợ mệnh mà tuổi Mùi có thể dễ dàng xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Con giáp này có thể làm quen với những người tài giỏi mình vốn ngưỡng mộ từ lâu trong công việc. Nhờ đó, bản mệnh trau dồi được rất nhiều kinh nghiệm khi làm việc chung với họ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!