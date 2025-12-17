Bức ảnh cuối cùng của Hà Tình được chia sẻ trên mạng xã hội là trong một dịp tụ họp, ăn uống cùng bạn bè vào năm 2023. Thời điểm đó, dù đã gần 60 tuổi nhưng Hà Tình vẫn trẻ trung đáng kinh ngạc. Trong ảnh, diễn viên Tây Du Ký cho thấy sắc mặt hồng hào, thần sắc tốt. Nhiều dân mạng cho hay không tin Hà Tình đã gần 60 tuổi, lại đang phải chống chọi với bệnh tật. Khi có người để lại bình luận cho rằng Hà Tình hồi phục khá tốt sau phẫu thuật, bạn bè của nữ diễn viên xác nhận “Đúng vậy”.

Lễ tang diễn viên dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15/12, tại một nhà tang lễ ở Bắc Kinh. Trước đó, "đệ nhất mỹ nhân cổ trang" chống chọi với ung thư suốt nhiều năm. Cô từng được chẩn đoán mắc u não, nhưng tình trạng được cho là đã cải thiện sau khi phẫu thuật.

Đến năm 2024, một nguồn tin tiết lộ Hà Tình tiếp tục trải qua ca phẫu thuật não, tuy chức năng ngôn ngữ có chút ảnh hưởng nhưng vẫn đang trong quá trình hồi phục tích cực. Chính vì vậy, thông tin cô đột ngột qua đời ở tuổi 61 khiến nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ cảm thấy bàng hoàng.

Trên trang cá nhân, diễn viên Tây Du Ký Lục Tiểu Linh Đồng đăng bài tưởng niệm đồng nghiệp. Diễn viên xúc động chia sẻ: “Chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ về cô ấy. Trên thiên đường không còn bệnh tật, bạn học Hà Tình hãy yên nghỉ nhé”.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Lục Tiểu Linh Đồng cho biết Hà Tình là bạn học cùng lớp khi còn theo học tại đoàn Côn kịch Chiết Giang. Cô am hiểu sâu sắc Côn khúc, biết diễn rất nhiều vở. Điều này cũng giúp ích lớn cho sự nghiệp diễn xuất sau này của Hà Tình.

Theo truyền thông Trung Quốc, Hà Tình mới 13 tuổi đã gia nhập đoàn Côn kịch Chiết Giang để học nghệ, có thể nói là theo nghề từ rất sớm. Năm 1983, cô tham gia phim Thiếu Lâm tục gia đệ tử, chính thức bước chân vào lĩnh vực diễn xuất. Sau đó, diễn viên lần lượt góp mặt trong Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử - 4 phim kinh điển chuyển thể từ tứ đại danh tác của Trung Quốc.

Ngoài ra, Hà Tình còn tham gia nhiều phim cổ trang khác, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân cổ trang. Tuy nhiên, kể từ khi sức khỏe giảm sút, Hà Tình dần rút lui khỏi màn ảnh, hầu như không còn nhận đóng phim hay xuất hiện công khai trước truyền thông. Một nguồn tin thân cận cho biết cô muốn mọi người mãi nhớ đến hình ảnh đẹp nhất của mình.