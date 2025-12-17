Hình ảnh cuối cùng của 'đệ nhất mỹ nhân cổ trang' Hà Tình trước khi qua đời

Sao quốc tế 17/12/2025 17:15

Gia đình xác nhận thông tin Hà Tình qua đời vào ngày 13/12.

Lễ tang diễn viên dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15/12, tại một nhà tang lễ ở Bắc Kinh. Trước đó, "đệ nhất mỹ nhân cổ trang" chống chọi với ung thư suốt nhiều năm. Cô từng được chẩn đoán mắc u não, nhưng tình trạng được cho là đã cải thiện sau khi phẫu thuật.

Bức ảnh cuối cùng của Hà Tình được chia sẻ trên mạng xã hội là trong một dịp tụ họp, ăn uống cùng bạn bè vào năm 2023. Thời điểm đó, dù đã gần 60 tuổi nhưng Hà Tình vẫn trẻ trung đáng kinh ngạc. Trong ảnh, diễn viên Tây Du Ký cho thấy sắc mặt hồng hào, thần sắc tốt. Nhiều dân mạng cho hay không tin Hà Tình đã gần 60 tuổi, lại đang phải chống chọi với bệnh tật. Khi có người để lại bình luận cho rằng Hà Tình hồi phục khá tốt sau phẫu thuật, bạn bè của nữ diễn viên xác nhận “Đúng vậy”.

Hình ảnh cuối cùng của 'đệ nhất mỹ nhân cổ trang' Hà Tình trước khi qua đời - Ảnh 1

Đến năm 2024, một nguồn tin tiết lộ Hà Tình tiếp tục trải qua ca phẫu thuật não, tuy chức năng ngôn ngữ có chút ảnh hưởng nhưng vẫn đang trong quá trình hồi phục tích cực. Chính vì vậy, thông tin cô đột ngột qua đời ở tuổi 61 khiến nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ cảm thấy bàng hoàng.

Trên trang cá nhân, diễn viên Tây Du Ký Lục Tiểu Linh Đồng đăng bài tưởng niệm đồng nghiệp. Diễn viên xúc động chia sẻ: “Chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ về cô ấy. Trên thiên đường không còn bệnh tật, bạn học Hà Tình hãy yên nghỉ nhé”.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Lục Tiểu Linh Đồng cho biết Hà Tình là bạn học cùng lớp khi còn theo học tại đoàn Côn kịch Chiết Giang. Cô am hiểu sâu sắc Côn khúc, biết diễn rất nhiều vở. Điều này cũng giúp ích lớn cho sự nghiệp diễn xuất sau này của Hà Tình.

Hình ảnh cuối cùng của 'đệ nhất mỹ nhân cổ trang' Hà Tình trước khi qua đời - Ảnh 2

Theo truyền thông Trung Quốc, Hà Tình mới 13 tuổi đã gia nhập đoàn Côn kịch Chiết Giang để học nghệ, có thể nói là theo nghề từ rất sớm. Năm 1983, cô tham gia phim Thiếu Lâm tục gia đệ tử, chính thức bước chân vào lĩnh vực diễn xuất. Sau đó, diễn viên lần lượt góp mặt trong Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử - 4 phim kinh điển chuyển thể từ tứ đại danh tác của Trung Quốc.

Ngoài ra, Hà Tình còn tham gia nhiều phim cổ trang khác, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân cổ trang. Tuy nhiên, kể từ khi sức khỏe giảm sút, Hà Tình dần rút lui khỏi màn ảnh, hầu như không còn nhận đóng phim hay xuất hiện công khai trước truyền thông. Một nguồn tin thân cận cho biết cô muốn mọi người mãi nhớ đến hình ảnh đẹp nhất của mình.

Bức ảnh gây chú ý của Vương Tổ Hiền được chụp cách đây 32 năm trước

Bức ảnh gây chú ý của Vương Tổ Hiền được chụp cách đây 32 năm trước

Mối tình trong quá khứ của Vương Tổ Hiền và ca sĩ Tề Tần suốt nhiều năm qua luôn là đề tài được dân mạng quan tâm, bàn tán.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Tình sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bức ảnh gây chú ý của Vương Tổ Hiền được chụp cách đây 32 năm trước

Bức ảnh gây chú ý của Vương Tổ Hiền được chụp cách đây 32 năm trước

Phim Thư kích hồ điệp gây sốt vì Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ 'bùng nổ chemistry'

Phim Thư kích hồ điệp gây sốt vì Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ 'bùng nổ chemistry'

Đậu Kiêu thể hiện tình cảm công khai với vợ sau ồn ào hôn nhân rạn nứt

Đậu Kiêu thể hiện tình cảm công khai với vợ sau ồn ào hôn nhân rạn nứt

Vì sao Vương Sở Nhiên cận tới 6 độ nhưng thà đeo kính còn hơn phẫu thuật xóa cận?

Vì sao Vương Sở Nhiên cận tới 6 độ nhưng thà đeo kính còn hơn phẫu thuật xóa cận?

Con trai Bá Chi và Đình Phong 'gây sốt' vì vẻ đẹp như tài tử, đỗ đại học danh giá

Con trai Bá Chi và Đình Phong 'gây sốt' vì vẻ đẹp như tài tử, đỗ đại học danh giá

Dương Mịch sau khi dần phục hồi danh tiếng nhờ thành công của 'Sinh vạn vật'

Dương Mịch sau khi dần phục hồi danh tiếng nhờ thành công của 'Sinh vạn vật'

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Qua đêm nay, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp phát lộc phát tài, sự nghiệp thăng tiến, tiền lương tăng cao, cuộc sống sung túc

Sau đêm nay, 3 con giáp phát lộc phát tài, sự nghiệp thăng tiến, tiền lương tăng cao, cuộc sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Thực hư thông tin kêu gọi giúp 'mẹ đơn thân mang song thai'

Thực hư thông tin kêu gọi giúp 'mẹ đơn thân mang song thai'

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Hình ảnh cuối cùng của 'đệ nhất mỹ nhân cổ trang' Hà Tình trước khi qua đời

Hình ảnh cuối cùng của 'đệ nhất mỹ nhân cổ trang' Hà Tình trước khi qua đời

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
4 người tử vong, hơn 20 người bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn 20 xe trên đường cao tốc

4 người tử vong, hơn 20 người bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn 20 xe trên đường cao tốc

Video 2 giờ 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Tài nhả vía tới tấp, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Tài nhả vía tới tấp, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Xe buýt bốc cháy sau va chạm liên hoàn, 4 người tử vong và nhiều người bị thương

Xe buýt bốc cháy sau va chạm liên hoàn, 4 người tử vong và nhiều người bị thương

Video 2 giờ 26 phút trước
Bước chân ra vườn, người dân bỗng phát hiện con trăn "khủng" đang ẩn nấp trong chuồng gà

Bước chân ra vườn, người dân bỗng phát hiện con trăn "khủng" đang ẩn nấp trong chuồng gà

Video 2 giờ 31 phút trước
Con gái rơi xuống giếng khoan, cha nhảy xuống giải cứu và cái kết thót tim

Con gái rơi xuống giếng khoan, cha nhảy xuống giải cứu và cái kết thót tim

Video 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 18/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Tử vi thứ Năm 18/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Vợ quỳ gối van xin chồng mua áo khoác hơn 1 triệu đồng

Vợ quỳ gối van xin chồng mua áo khoác hơn 1 triệu đồng

Cãi nhau trong nhà, 1 phụ nữ chạy ra đường thì bị xe tải tông tử vong

Cãi nhau trong nhà, 1 phụ nữ chạy ra đường thì bị xe tải tông tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đậu Kiêu học vấn cực giỏi vẫn nhiều năm mang tiếng "ăn bám nhà vợ"

Đậu Kiêu học vấn cực giỏi vẫn nhiều năm mang tiếng "ăn bám nhà vợ"

Sự nghiệp Trần Nghiên Hy 'vực dậy' tích cực sau khi ly hôn Trần Hiểu

Sự nghiệp Trần Nghiên Hy 'vực dậy' tích cực sau khi ly hôn Trần Hiểu

Cô gái chi gần 30 tỷ đồng để sở hữu gương mặt giống minh tinh Phạm Băng Băng

Cô gái chi gần 30 tỷ đồng để sở hữu gương mặt giống minh tinh Phạm Băng Băng

Dương Mịch đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp diễn xuất

Dương Mịch đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp diễn xuất

Bức ảnh gây chú ý của Vương Tổ Hiền được chụp cách đây 32 năm trước

Bức ảnh gây chú ý của Vương Tổ Hiền được chụp cách đây 32 năm trước

Phim Thư kích hồ điệp gây sốt vì Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ 'bùng nổ chemistry'

Phim Thư kích hồ điệp gây sốt vì Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ 'bùng nổ chemistry'