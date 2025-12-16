Vì sao Vương Sở Nhiên cận tới 6 độ nhưng thà đeo kính còn hơn phẫu thuật xóa cận?

Sao quốc tế 16/12/2025 08:30

Trong sự kiện Đêm Hội Gào Thét vừa qua, nhiều khán giả để ý tới khoảnh khắc Vương Sở Nhiên lấy thuốc nhỏ mắt ra sử dụng.

Trong sự kiện Đêm Hội Gào Thét vừa qua, nhiều khán giả để ý tới khoảnh khắc Vương Sở Nhiên lấy thuốc nhỏ mắt ra sử dụng. Và trong nhiều sự kiện khác, nữ diễn viên cũng thường tranh thủ nhỏ mắt khi ngồi dưới hàng ghế khán giả trong khi các sao nữ khác lại không có hành động này.

 

Lý do vì Vương Sở Nhiên bị cận tới 6 độ. Bình thường, cô sẽ đeo kính cận nhưng khi đóng phim, chụp ảnh hay đi sự kiện thì cô chọn kính áp tròng. Do đó, nữ diễn viên thường bị khô mắt và phải nhỏ nước mắt nhân tạo liên tục.

Vương Sở Nhiên tiết lộ cô bị cận nặng như vậy vì thời học sinh thường tắt điện trong phòng nhưng vẫn xem điện thoại trong bóng tối. Rồi thói quen nằm nghiêng để dùng điện thoại cũng khiến mắt cô tăng dần độ cận.

Vì sao Vương Sở Nhiên cận tới 6 độ nhưng thà đeo kính còn hơn phẫu thuật xóa cận? - Ảnh 1

 

Trong showbiz, nhiều nghệ sĩ bị cận thị thường phẫu thuật xóa cận để lấy lại thị lực bình thường, tạm biệt chiếc kính cận và tiện lợi hơn cho công việc. Nhưng Vương Sở Nhiên lại không dám làm vậy. Bởi cô từng xem phim kinh dị Final Destination (Lưỡi Hái Tử Thần) có cảnh đáng sợ liên quan đến mổ mắt, vì thế mà Vương Sở Nhiên bị ám ảnh đến tận bây giờ.

 

Rất nhiều khán giả ngạc nhiên khi biết Vương Sở Nhiên cận tới 6 độ, bởi mắt cô nhìn rất long lanh, thần thái nhanh nhạy không giống mắt người cận thị. Chính vì thế mà Vương Sở Nhiên đang là mỹ nhân nổi bật ở C-Biz lúc này với nhiều dự án phim được chờ đợi như Còn Ra Thể Thống Gì Nữa, Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn.

Vì sao Vương Sở Nhiên cận tới 6 độ nhưng thà đeo kính còn hơn phẫu thuật xóa cận? - Ảnh 2

Đồng thời, nhờ chăm chỉ diễn xuất, Vương Sở Nhiên dần lấy lại cảm tình của công chúng. Khi ngày càng được khán giả biết tới và quen với sự nổi tiếng, Vương Sở Nhiên cũng thoải mái thể hiện tính cách bản thân hơn. Nữ diễn viên được đánh giá là người vui vẻ, tự nhiên, có phần ngây ngô hay cười. Những hình ảnh trong Đêm hội Gào Thét 2025 cũng góp phần giúp Vương Sở Nhiên đánh bay danh tiếng xấu, tạo cảm giác thú vị cho công chúng.

Sắp tới khán giả gặp Vương Sở Nhiên trong dự án cổ trang Còn ra thể thống gì nữa. Từ khi khai máy, dự án đã nhận được sự quan tâm của công chúng, nhiều lần đứng top 1 những phim được mong chờ nhất. Bộ phim được đánh giá có nội dung thú vị, hậu trường hài hước, trailer hấp dẫn mới lạ, Vương Sở Nhiên không chỉ xinh đẹp, còn hợp với bạn diễn Thừa Lỗi.

Vì sao Vương Sở Nhiên cận tới 6 độ nhưng thà đeo kính còn hơn phẫu thuật xóa cận? - Ảnh 3

Trong Còn ra thể thống gì nữa, Vương Sở Nhiên vào vai Dữu Vãn Âm, vốn là người hiện đại xuyên không. Để bảo vệ mạng sống, cô trở thành yêu phi quyến rũ, mê hoặc hoàng đế Hạ Hầu Đạm do Thừa Lỗi thể hiện. Nội dung một thế giới có tới 3 người hiện đại đấu đá lẫn nhau, và nhân vật chính trong phim lại vốn là vai phản diện trong tiểu thuyết với góc nhìn hoàn toàn khác biệt khiến khán giả thích thú.

Một tác phẩm khác của Vương Sở Nhiên cũng được quan tâm là Giây phút ấy quá giới hạn, đóng cùng Trương Lăng Hách với bối cảnh thời Dân quốc. Có thể thấy hai năm tiếp theo là thời điểm bùng nổ của Vương Sở Nhiên khi các dự án tiềm năng dần lên sóng.

Vương Sở Nhiên đang là nữ diễn viên trẻ 9X hot bậc nhất tại Trung Quốc. Vương Sở Nhiên sắp có bộ phim Còn ra thể thống gì nữa ra mắt. Trong Còn ra thể thống gì nữa, Vương Sở Nhiên sẽ kết hợp với Thừa Lỗi.

