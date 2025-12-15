Lưu Diệc Phi 'xóa vội' một bức ảnh vì để lộ khuyết điểm hình thể

Sao quốc tế 15/12/2025 11:29

Nhiều người chỉ trích Lưu Diệc Phi giả dối, lời nói và hành động đi ngược lại với nhau. Khán giả cho rằng việc các ngôi sao muốn trở nên đẹp hơn là dễ hiểu.

Mới đây Lưu Diệc Phi có chuyến du lịch tới Abu Dhabi để tham gia sự kiện đua xe công thức một Abu Dhabi Grand Prix. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn thăm thú nhiều thắng cảnh và quán cà phê đẹp, cô cũng chia sẻ hành trình của mình với người hâm mộ trên trang cá nhân.

Trong những bức ảnh do chính Lưu Diệc Phi đăng tải, nữ diễn viên mặc váy jean ngắn trẻ trung, crop top lộ phần eo thon gọn thậm chí còn có cơ bụng. Thế nhưng, sau đó Lưu Diệc Phi đã xóa một video để lộ vóc dáng thật của cô, thay bằng hình ảnh khác chỉ lộ cánh tay.

Hành động của Lưu Diệc Phi gây ra tranh cãi, cô nhận sự chế giễu của cư dân mạng vì quá chú ý đến hình tượng. Nhiều người cho rằng Lưu Diệc Phi luôn tích cực quảng bá hình ảnh là người không để ý đến vóc dáng, theo đuổi vẻ đẹp tự nhiên, tạo cảm giác thư giãn tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, thực tế, những bức hình truyền thông của Lưu Diệc Phi luôn được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Cô cũng chạy theo tiêu chuẩn sắc đẹp "trắng - gầy - trẻ" đang là trào lưu hiện tại.

Lưu Diệc Phi 'xóa vội' một bức ảnh vì để lộ khuyết điểm hình thể - Ảnh 1Lưu Diệc Phi 'xóa vội' một bức ảnh vì để lộ khuyết điểm hình thể - Ảnh 2

 

Những bức ảnh chỉnh sửa giúp Lưu Diệc Phi giữ lại khí chất, cô cũng trẻ hơn hàng chục tuổi và thon gọn nhiều so với nhan sắc thật. Cũng nhờ đó, nữ diễn viên giữ được danh xưng "thần tiên tỷ tỷ", điều tạo nên dấu ấn đặc trưng và địa vị cao trong giới giải trí của Lưu Diệc Phi.

Tuy nhiên, việc chỉnh sửa ảnh cũng đem lại những rắc rối, nhất là khi hình ảnh thực tế của Lưu Diệc Phi bị lộ. Trong hình ảnh thật, "thần tiên tỷ tỷ" lộ nhiều mỡ thừa, cằm nọng, gương mặt đã có dấu vết thời gian.

Theo QQ, việc Lưu Diệc Phi nhờ cậy công cụ chỉnh sửa ảnh đã gây ra không ít tranh cãi trong những lần nữ diễn viên xuất hiện tại sự kiện công khai trước đây. Người hâm mộ của nữ diễn viên một mặt khen Lưu Diệc Phi đẹp tự nhiên, khỏe mạnh không cần chạy theo mốt mình hạc xương mai mà các tiểu hoa đán khác ưa chuộng, thậm chí chê bai các ngôi sao khác. Thế nhưng, họ nhiều lần chỉnh sửa ảnh của Lưu Diệc Phi gầy hơn thực tế.

Lưu Diệc Phi 'xóa vội' một bức ảnh vì để lộ khuyết điểm hình thể - Ảnh 3Lưu Diệc Phi 'xóa vội' một bức ảnh vì để lộ khuyết điểm hình thể - Ảnh 4

Nhiều người chỉ trích Lưu Diệc Phi giả dối, lời nói và hành động đi ngược lại với nhau. Khán giả cho rằng việc các ngôi sao muốn trở nên đẹp hơn là dễ hiểu.

Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi sửa ảnh nhiều tới mức như lừa dối công chúng. Hơn nữa, cô thường nêu cao tinh thần sống thoải mái không gò ép bản thân, mang vẻ đẹp khác lạ với phần còn lại của giới giải trí, nhưng chính cô lại chỉnh sửa hình ảnh cho mình trở nên thời thượng như tiêu chuẩn hiện tại.

Tiết lộ cuộc sống của Lưu Diệc Phi sau 2 năm không đóng phim

Tiết lộ cuộc sống của Lưu Diệc Phi sau 2 năm không đóng phim

Hình tượng của Lưu Diệc Phi ngày càng đa dạng. Một mặt là nữ minh tinh lộng lẫy trên thảm đỏ, mặt khác lại cô gái thoải mái, phóng khoáng trong cuộc sống đời thường. Chính sự đối lập này tạo nên sức hút của mỹ nhân sinh năm 1987.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ cuộc sống của Lưu Diệc Phi sau 2 năm không đóng phim

Tiết lộ cuộc sống của Lưu Diệc Phi sau 2 năm không đóng phim

Sắc vóc của Lưu Diệc Phi sau khi giảm 7kg

Sắc vóc của Lưu Diệc Phi sau khi giảm 7kg

Mẹ của Lưu Diệc Phi được khán giả nhận xét khí chất, vũ đạo 'như tiên nữ'

Mẹ của Lưu Diệc Phi được khán giả nhận xét khí chất, vũ đạo 'như tiên nữ'

Lưu Diệc Phi quyên góp 1,5 triệu NDT vụ cháy chung cư ở Hong Kong

Lưu Diệc Phi quyên góp 1,5 triệu NDT vụ cháy chung cư ở Hong Kong

Danh tính người tình bí ẩn của Lưu Diệc Phi 'gây bão' khắp cõi mạng

Danh tính người tình bí ẩn của Lưu Diệc Phi 'gây bão' khắp cõi mạng

Lưu Diệc Phi khẳng định quyền lực của bản thân chỉ qua hành động này

Lưu Diệc Phi khẳng định quyền lực của bản thân chỉ qua hành động này

TIN MỚI NHẤT

Liên tiếp hai học sinh tử vong dù hồ bơi cạn, có nhân viên cứu hộ

Liên tiếp hai học sinh tử vong dù hồ bơi cạn, có nhân viên cứu hộ

Đời sống 49 phút trước
Tránh xe ba gác đậu ngược chiều, người phụ nữ bị ô tô cán tử vong

Tránh xe ba gác đậu ngược chiều, người phụ nữ bị ô tô cán tử vong

Đời sống 53 phút trước
Nam diễn viên trẻ bị đạo diễn Vu Chính cấm đi dự sự kiện cuối năm của nền tảng lớn

Nam diễn viên trẻ bị đạo diễn Vu Chính cấm đi dự sự kiện cuối năm của nền tảng lớn

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, 3 con giáp may mắn bất ngờ ập đến, Tài Lộc chạm nóc, vận trình cực thịnh, sống đời giàu sang

Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, 3 con giáp may mắn bất ngờ ập đến, Tài Lộc chạm nóc, vận trình cực thịnh, sống đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Xe tải 38 tấn đè sập cầu tải trọng 8 tấn, tài xế nhảy xuống kênh thoát thân

Xe tải 38 tấn đè sập cầu tải trọng 8 tấn, tài xế nhảy xuống kênh thoát thân

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/12-17/12), 3 con giáp may mắn dưới đây sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/12-17/12), 3 con giáp may mắn dưới đây sống hiền lương nên làm gì cũng có lộc, phú quý tự tìm đến cửa, tiền của đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
4 kiểu dùng dầu ô liu sai cách cực hại sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

4 kiểu dùng dầu ô liu sai cách cực hại sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Sống khỏe 1 giờ 54 phút trước
Lưu Diệc Phi 'xóa vội' một bức ảnh vì để lộ khuyết điểm hình thể

Lưu Diệc Phi 'xóa vội' một bức ảnh vì để lộ khuyết điểm hình thể

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Bé trai 2 tuổi ở Phú Thọ 'thoát cửa tử' sau khi nuốt pin cúc áo

Bé trai 2 tuổi ở Phú Thọ 'thoát cửa tử' sau khi nuốt pin cúc áo

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Nghệ thuật làm sạch kép: Bí quyết sử dụng sữa rửa mặt tẩy trang đạt hiệu quả sâu, không bị "bùng mụn"

Nghệ thuật làm sạch kép: Bí quyết sử dụng sữa rửa mặt tẩy trang đạt hiệu quả sâu, không bị "bùng mụn"

Chăm sóc da 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6 ở đèo Thung Khe

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6 ở đèo Thung Khe

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nam diễn viên trẻ bị đạo diễn Vu Chính cấm đi dự sự kiện cuối năm của nền tảng lớn

Nam diễn viên trẻ bị đạo diễn Vu Chính cấm đi dự sự kiện cuối năm của nền tảng lớn

Tiết lộ kỷ luật đến từ bữa ăn của Dương Mịch, giữ vóc dáng 'mình hạc xương mai' ở tuổi 40

Tiết lộ kỷ luật đến từ bữa ăn của Dương Mịch, giữ vóc dáng 'mình hạc xương mai' ở tuổi 40

Diễn xuất của Ngu Thư Hân gây thất vọng trong phim 'Song quỹ'

Diễn xuất của Ngu Thư Hân gây thất vọng trong phim 'Song quỹ'

'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' từng đóng Tây du ký qua đời do bệnh u não

'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' từng đóng Tây du ký qua đời do bệnh u não

Trương Bá Chi muốn sinh nhiều con bất chấp lời khuyên từ gia đình

Trương Bá Chi muốn sinh nhiều con bất chấp lời khuyên từ gia đình

Nghi vấn Ngu Thư Hân bị loại khỏi dự án phim 'Nhất niệm giang nam'

Nghi vấn Ngu Thư Hân bị loại khỏi dự án phim 'Nhất niệm giang nam'