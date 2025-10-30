Lưu Diệc Phi khẳng định quyền lực của bản thân chỉ qua hành động này

Gần đây, tại sự kiện Kỷ niệm 20 năm Vogue - một trong những buổi tiệc quyền lực và xa hoa bậc nhất giới thời trang Trung Quốc - Lưu Diệc Phi lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất.

Mới đây, một đoạn video ngắn nhưng chứa đầy thông điệp: Tổng biên tập Vogue Trung Quốc - Lưu Xung - đã đích thân cúi xuống chỉnh sửa váy cho Lưu Diệc Phi. Hành động này, được netizen nhanh chóng gọi là đãi ngộ cao cấp chứ không chỉ là một cử chỉ lịch thiệp mà còn là lời xác nhận rõ ràng nhất về vị thế độc tôn của Lưu Diệc Phi trong mắt giới thời trang cao cấp. Sự việc càng trở nên kịch tính hơn khi cùng lúc đó, cộng đồng mạng còn soi ra chi tiết Tổng biên tập Lưu Xung dường như cố gắng tránh va chạm với Lưu Diệc Phi, nhưng lại vô tình hoặc cố ý đẩy nhẹ vào Dương Mịch, khiến nữ hoàng lưu lượng này phải lùi ra khỏi vị trí trung tâm. Sự đối lập trong cách đối xử giữa hai ngôi sao hàng đầu này đã mở ra một cuộc phân tích sâu rộng về quyền lực vô hình và "ông lớn" thực sự đang đứng sau Lưu Diệc Phi, khiến cô được đối đãi bằng sự tôn trọng tuyệt đối mà không phải ngôi sao nào có lưu lượng cao cũng có được.

Trong mọi sự kiện cao cấp, việc chỉnh sửa trang phục là nhiệm vụ của stylist cá nhân hoặc trợ lý của nghệ sĩ. Lưu Xung, với tư cách là người đứng đầu một tạp chí quyền lực, đích thân cúi xuống chỉnh váy cho Lưu Diệc Phi là một hành động mang tính tôn trọng cao nhất. Nó cho thấy Vogue coi trọng hình ảnh và sự xuất hiện của Lưu Diệc Phi đến mức nào, ngầm thể hiện rằng cô là gương mặt đại diện quan trọng nhất của sự kiện, cần được đảm bảo sự hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ.

Lưu Diệc Phi hiện là Đại sứ Toàn cầu của các thương hiệu xa xỉ hàng đầu. Các thương hiệu này là những đối tác quảng cáo lớn nhất, cung cấp nguồn doanh thu khổng lồ cho Vogue. Hành động của Lưu Xung được hiểu là sự thể hiện sự trân trọng đối với các tập đoàn tài phiệt đứng sau Lưu Diệc Phi. Việc làm hài lòng "Thần Tiên Tỷ Tỷ" chính là làm hài lòng những "ông lớn" trong ngành công nghiệp xa xỉ toàn cầu. Đãi ngộ này đã xác lập vị thế của Lưu Diệc Phi không chỉ là một ngôi sao nổi tiếng mà là một nhân vật quyền lực trong hệ thống thời trang, nơi các quy tắc truyền thống có thể bị phá vỡ để thể hiện sự ưu ái và tôn vinh. Chi tiết về sự tương tác giữa Lưu Xung, Lưu Diệc Phi và Dương Mịch đã làm rõ hơn về sự phân cấp quyền lực này. Dương Mịch, với danh xưng "Nữ hoàng lưu lượng", có khả năng tạo ra sự chú ý và thảo luận khổng lồ trên mạng xã hội nhưng lại bị netizen chỉ ra rằng cô đã phải lùi lại một bước do sự di chuyển của Tổng biên tập Vogue. Sự kiện này ngầm khẳng định một quy luật bất thành văn tại C-biz: Lưu lượng là sức nóng nhất thời, còn quyền lực và đẳng cấp mới là sự bảo chứng lâu dài. Lưu Diệc Phi, với hình tượng ổn định và sự hậu thuẫn từ các tập đoàn toàn cầu, đã giành chiến thắng trong cuộc chiến không lời về vị trí trung tâm tại sự kiện quyền lực này.

