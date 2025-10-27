Lưu Diệc Phi bị 'dìm dáng' khi dự sự kiện thời trang tại Los Angeles

Sao quốc tế 27/10/2025 17:30

Tại siêu sự kiện Vogue World: Hollywood diễn ra tại Los Angeles, Mỹ vào sáng nay (27/10), Lưu Diệc Phi lộ diện với hình ảnh gây thất vọng lớn cho công chúng xứ tỷ dân.

Tham dự sự kiện Vogue World: Hollywood diễn ra tại Los Angeles, Mỹ , Lưu Diệc Phi lộ diện với hình ảnh gây thất vọng lớn cho công chúng xứ tỷ dân. Nữ diễn viên bị chê mặc xấu tệ với chiếc áo da đỏ, phối cùng chân váy ren trắng ánh bạc và giày boots cao gót. Bộ cánh an toàn, sếm sẩm với chất liệu da - ren không ăn nhập nhau, khiến nhan sắc của cô giảm sức hút và thậm chí còn trang phục còn chia nhỏ tỷ lệ cơ thể, làm Lưu Diệc Phi lùn còn 1 mẩu.

Không chỉ vậy, ảnh chụp cam thường sự kiện còn "bóc trần" việc nữ diễn viên sống ảo quá đà. Chẳng giống với hình studio đăng tải, đôi chân của Lưu Diệc Phi trong ảnh chưa chỉnh sửa lộ rõ khuyến điểm kém sang là không được thon dài và nuột nà. 

Lưu Diệc Phi bị 'dìm dáng' khi dự sự kiện thời trang tại Los Angeles - Ảnh 1Lưu Diệc Phi bị 'dìm dáng' khi dự sự kiện thời trang tại Los Angeles - Ảnh 2Lưu Diệc Phi bị 'dìm dáng' khi dự sự kiện thời trang tại Los Angeles - Ảnh 3Lưu Diệc Phi bị 'dìm dáng' khi dự sự kiện thời trang tại Los Angeles - Ảnh 4

 

Ảnh cam thường sự kiện và phong cách thời trang của Lưu Diệc Phi gây thất vọng lớn. Cư dân mạng không tiếc lời chê cho diện mạo xấu tệ của nữ diễn viên tại Vogue World: Hollywood vào sáng nay. Không chỉ vậy, cô còn "mất điểm" trầm trọng khi bị bóc mẽ nhược điểm "kém sang" đôi chân không nuột nà thon gọn, bắp chân to giữa sự kiện.

Bức ảnh cam thường sự kiện ở trên cũng đã "tố cáo" việc Lưu Diệc Phi sống ảo quá đà. Trong ảnh đã photoshop lượt là mà studio tung ra, nữ diễn viên có diện mạo lung linh, vóc dáng hoàn mỹ, đôi chân thẳng nuột

Lưu Diệc Phi bị 'dìm dáng' khi dự sự kiện thời trang tại Los Angeles - Ảnh 5Lưu Diệc Phi bị 'dìm dáng' khi dự sự kiện thời trang tại Los Angeles - Ảnh 6

Trên MXH Weibo, cư dân mạng Trung Quốc cho biết họ ngỡ ngàng đến bật ngửa trước diện mạo của Lưu Diệc Phi tại siêu sự kiện hôm nay. 

Nhiều người khó hiểu về cách làm việc của đội ngũ stylist, đề nghị Lưu Diệc Phi đổi ekip gấp với lý do đến những nữ diễn viên ít tên tuổi cũng không thể có tạo hình xấu đến như vậy ở 1 siêu sự kiện, huống chi là ngôi sao hạng S như cô. Họ cho rằng ai đó nên soạn 1 quyển hướng dẫn sử dụng nhan sắc đúng cách rồi "ship gấp" cho phía nữ diễn viên hàng đầu để Lưu Diệc Phi không xuất hiện với hình ảnh đáng thất vọng như vậy thêm 1 lần nào nữa tại sự kiện quốc tế.

Chung Sở Hy gây tranh cãi vì 'đắc tội' Lưu Diệc Phi và Dương Mịch tại đêm thời trang Vogue

Chung Sở Hy gây tranh cãi vì 'đắc tội' Lưu Diệc Phi và Dương Mịch tại đêm thời trang Vogue

Khoảnh khắc xếp đội hình chụp ảnh tập thể, Chung Sở Hy nhất quyết đứng vị trí trung tâm, còn Lưu Diệc Phi và Dương Mịch không nói với nhau một lời nào. Trong khi đó diễn viên Chung Sở Hy lại bị chỉ trích dữ dội vì chiếm vị trí trung tâm trong ảnh chụp chung, chen giữa hai “đại hoa đán” Lưu Diệc Phi - Dương Mịch và chắn luôn 3 Ảnh hậu đứng sau.

