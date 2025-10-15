Sao nữ khiến Lưu Diệc Phi phải thừa nhận lép vế nhan sắc khi đứng cạnh

Dù video không quay cận mặt, nhưng vẫn có thể thấy nhan sắc nổi bật của hai mẹ con nữ diễn viên. Mỹ nhân “Câu chuyện hoa hồng” diện đồ đen tối giản, xõa tóc tự nhiên và để mặt mộc. Mẹ cô ăn diện lịch sự hơn và búi tóc gọn gàng.

Mới đây, cánh săn ảnh tung video Lưu Diệc Phi cùng mẹ ruột là bà Lưu Hiểu Lợi và bạn bè đi ăn tối. Trong lúc mẹ trò chuyện với bạn, Lưu Diệc Phi tập trung ăn uống và thỉnh thoảng nghịch chiếc nhẫn kim cương lớn trên tay.

Ở tuổi 66, mẹ Lưu Diệc Phi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì dáng người thẳng và thể hiện phong thái thanh lịch của một nghệ sĩ múa. Cộng đồng mạng cũng cho rằng, Lưu Diệc Phi thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, giúp cô được xếp vào hàng những mỹ nhân Hoa ngữ hàng đầu, nhiều năm nổi tiếng với danh xưng “thần tiên tỷ tỷ”.

Trước đây, Lưu Diệc Phi từng nói rằng: “Trong nhà, tôi là người xấu nhất”. Khán giả bất ngờ với chia sẻ này, nhưng khi thấy nhan sắc mẹ của Lưu Diệc Phi và những người phụ nữ trong gia đình nữ diễn viên (bà ngoại, dì), mọi người đều phải thừa nhận điều đó.

Mẹ Lưu Diệc Phi sinh năm 1959, là một nghệ sĩ múa kiêm diễn viên. Bà gia nhập Nhà hát Vũ Hán năm 11 tuổi và trở thành một vũ công múa chuyên nghiệp năm 17 tuổi. Sau đó, bà tham gia giảng dạy chuyên ngành múa tại Học viện Ca kịch Vũ Hán. Đây có lẽ là lí do Lưu Hiểu Lợi sở hữu ngoại hình mảnh mai và phong thái thanh tao dù đã bước sang tuổi 66.

Trong những khung hình chụp chung của Lưu Diệc Phi và mẹ khi bà còn trẻ, mỹ nhân sinh năm 1987 thậm chí lu mờ trước nhan sắc mẹ mình.

Lưu Hiểu Lợi trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và chỉ có một người con duy nhất là Lưu Diệc Phi. Vì vậy, bà chiều chuộng và “đầu tư” cho con từ khi còn rất nhỏ.