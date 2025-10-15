Sao nữ khiến Lưu Diệc Phi phải thừa nhận lép vế nhan sắc khi đứng cạnh

Sao quốc tế 15/10/2025 12:24

Cách đây không lâu, một số cư dân mạng bất ngờ bắt gặp Lưu Diệc Phi tại một địa điểm sang trọng. Nữ diễn viên đang cùng mẹ là bà Lưu Hiểu Lệ – thưởng thức một vở ballet nổi tiếng.

Mới đây, cánh săn ảnh tung video Lưu Diệc Phi cùng mẹ ruột là bà Lưu Hiểu Lợi và bạn bè đi ăn tối. Trong lúc mẹ trò chuyện với bạn, Lưu Diệc Phi tập trung ăn uống và thỉnh thoảng nghịch chiếc nhẫn kim cương lớn trên tay.

Dù video không quay cận mặt, nhưng vẫn có thể thấy nhan sắc nổi bật của hai mẹ con nữ diễn viên. Mỹ nhân “Câu chuyện hoa hồng” diện đồ đen tối giản, xõa tóc tự nhiên và để mặt mộc. Mẹ cô ăn diện lịch sự hơn và búi tóc gọn gàng.

Sao nữ khiến Lưu Diệc Phi phải thừa nhận lép vế nhan sắc khi đứng cạnh - Ảnh 1

Ở tuổi 66, mẹ Lưu Diệc Phi vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì dáng người thẳng và thể hiện phong thái thanh lịch của một nghệ sĩ múa. Cộng đồng mạng cũng cho rằng, Lưu Diệc Phi thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, giúp cô được xếp vào hàng những mỹ nhân Hoa ngữ hàng đầu, nhiều năm nổi tiếng với danh xưng “thần tiên tỷ tỷ”.

Trước đây, Lưu Diệc Phi từng nói rằng: “Trong nhà, tôi là người xấu nhất”. Khán giả bất ngờ với chia sẻ này, nhưng khi thấy nhan sắc mẹ của Lưu Diệc Phi và những người phụ nữ trong gia đình nữ diễn viên (bà ngoại, dì), mọi người đều phải thừa nhận điều đó.

Sao nữ khiến Lưu Diệc Phi phải thừa nhận lép vế nhan sắc khi đứng cạnh - Ảnh 2Sao nữ khiến Lưu Diệc Phi phải thừa nhận lép vế nhan sắc khi đứng cạnh - Ảnh 3

Mẹ Lưu Diệc Phi sinh năm 1959, là một nghệ sĩ múa kiêm diễn viên. Bà gia nhập Nhà hát Vũ Hán năm 11 tuổi và trở thành một vũ công múa chuyên nghiệp năm 17 tuổi. Sau đó, bà tham gia giảng dạy chuyên ngành múa tại Học viện Ca kịch Vũ Hán. Đây có lẽ là lí do Lưu Hiểu Lợi sở hữu ngoại hình mảnh mai và phong thái thanh tao dù đã bước sang tuổi 66.

Trong những khung hình chụp chung của Lưu Diệc Phi và mẹ khi bà còn trẻ, mỹ nhân sinh năm 1987 thậm chí lu mờ trước nhan sắc mẹ mình.

Lưu Hiểu Lợi trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và chỉ có một người con duy nhất là Lưu Diệc Phi. Vì vậy, bà chiều chuộng và “đầu tư” cho con từ khi còn rất nhỏ.

Tiết lộ 3 nguyên nhân khiến cặp đôi Lưu Diệc Phi - Song Seung Hun chia tay

Tiết lộ 3 nguyên nhân khiến cặp đôi Lưu Diệc Phi - Song Seung Hun chia tay

Cặp đôi Hoa – Hàn là Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi từng được công chúng "chèo thuyền" nhiệt tình, tiếc thay lại đổ vỡ chỉ sau 3 năm gắn bó khiến dân tình vô cùng tiếc nuối.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ 3 nguyên nhân khiến cặp đôi Lưu Diệc Phi - Song Seung Hun chia tay

Tiết lộ 3 nguyên nhân khiến cặp đôi Lưu Diệc Phi - Song Seung Hun chia tay

Video Lưu Diệc Phi khi mới chào đời 'gây sốt' khắp cõi mạng

Video Lưu Diệc Phi khi mới chào đời 'gây sốt' khắp cõi mạng

Lưu Diệc Phi ăn tối cùng hai chàng trai trẻ ở Bắc Kinh bất ngờ 'gây sốt'

Lưu Diệc Phi ăn tối cùng hai chàng trai trẻ ở Bắc Kinh bất ngờ 'gây sốt'

Bất ngờ nhan sắc đời thực của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi

Bất ngờ nhan sắc đời thực của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi

Cô gái 'gây sốt' vì giống hệt Lưu Diệc Phi, nhưng gặp rắc rối vì điều này

Cô gái 'gây sốt' vì giống hệt Lưu Diệc Phi, nhưng gặp rắc rối vì điều này

Loạt ảnh ngày bé của Lưu Diệc Phi 'gây sốt', hé lộ gia thế giàu có của 'thần tiên tỷ tỷ'

Loạt ảnh ngày bé của Lưu Diệc Phi 'gây sốt', hé lộ gia thế giàu có của 'thần tiên tỷ tỷ'

TIN MỚI NHẤT

Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự?

Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự?

Sao quốc tế 24 phút trước
Động thái gây chú ý của Ốc Thanh Vân trước tin đồn hôn nhân rạn nứt sau hơn 10 năm chung sống

Động thái gây chú ý của Ốc Thanh Vân trước tin đồn hôn nhân rạn nứt sau hơn 10 năm chung sống

Hậu trường 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Phật Bà dẫn rũ sạch lầm than, rước hết tài lộc của thiên hạ, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp được Phật Bà dẫn rũ sạch lầm than, rước hết tài lộc của thiên hạ, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Công dụng tuyệt vời của đậu đũa, loại rau dân dã giàu dưỡng chất

Công dụng tuyệt vời của đậu đũa, loại rau dân dã giàu dưỡng chất

Dinh dưỡng 53 phút trước
Phạm Băng Băng khiến "bà trùm" Trần Lam lớn tiếng mắng mỏ vì điều này

Phạm Băng Băng khiến "bà trùm" Trần Lam lớn tiếng mắng mỏ vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 16/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Năm 16/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Tìm thấy thi thể của 2 cháu bé trong vụ nghi bố ôm 2 con nhảy sông Lam

Tìm thấy thi thể của 2 cháu bé trong vụ nghi bố ôm 2 con nhảy sông Lam

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm

Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, 16/10/2025, 3 con giáp đổi vận bất ngờ, bạc vàng đầy nhà, tiền đếm mỏi tay không hết, sống trong Phú Quý

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, 16/10/2025, 3 con giáp đổi vận bất ngờ, bạc vàng đầy nhà, tiền đếm mỏi tay không hết, sống trong Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Bé gái 11 tuổi gãy cột sống cổ suốt 2 năm không hay biết

Bé gái 11 tuổi gãy cột sống cổ suốt 2 năm không hay biết

Sức khỏe 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ nghi bố ôm 2 con nhỏ nhảy cầu: Thắt lòng cảnh mẹ trẻ quỳ gối chờ tin con bên sông

Vụ nghi bố ôm 2 con nhỏ nhảy cầu: Thắt lòng cảnh mẹ trẻ quỳ gối chờ tin con bên sông

Thót tim cảnh tượng máy bay đâm vào xe đầu kéo trên đường cao tốc rồi bốc cháy khiến ít nhất 2 người tử vong

Thót tim cảnh tượng máy bay đâm vào xe đầu kéo trên đường cao tốc rồi bốc cháy khiến ít nhất 2 người tử vong

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự?

Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự?

Phạm Băng Băng khiến "bà trùm" Trần Lam lớn tiếng mắng mỏ vì điều này

Phạm Băng Băng khiến "bà trùm" Trần Lam lớn tiếng mắng mỏ vì điều này

Vương Nhất Bác bị nghi 'nổi đóa' khi người hâm mộ ghép cặp với Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác bị nghi 'nổi đóa' khi người hâm mộ ghép cặp với Tiêu Chiến

Hậu ly hôn, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu bị chê trách 'bỏ bê con trai'

Hậu ly hôn, Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu bị chê trách 'bỏ bê con trai'

Trương Lăng Hách tiết lộ lý do nhận lời đóng phim 'Giây phút ấy vượt giới hạn'

Trương Lăng Hách tiết lộ lý do nhận lời đóng phim 'Giây phút ấy vượt giới hạn'

Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện antifan, khẳng định vị thế, bản lĩnh hiện tại

Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện antifan, khẳng định vị thế, bản lĩnh hiện tại