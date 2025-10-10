Video Lưu Diệc Phi khi mới chào đời 'gây sốt' khắp cõi mạng

Một số ảnh trong video được trích từ các tiết mục biểu diễn thời tiểu học của Lưu Diệc Phi tại ngày Quốc tế Thiếu nhi, như điệu nhảy Tân Cương duyên dáng.

Video dài ba phút ghi lại hình ảnh Lưu Diệc Phi từ lúc vài tháng tuổi đến khi khoảng 10 tuổi. Em bé "Thiến Thiến" gương mặt kháu khỉnh, cười hớn hở khi được mẹ gọi. Đoạn sau của video là nhiều hình ảnh của diễn viên khi 4 tuổi, 6 tuổi, lúc vui đùa trên xích đu, lặng lẽ đọc sách, hay làm những biểu cảm tinh nghịch.

Chủ đề "Những hình ảnh quý giá của Lưu Diệc Phi" thu hút hơn 5,1 triệu lượt xem cùng thảo luận và lọt top 3 tìm kiếm trên Weibo sáng 9/10. Đa phần mọi người khen diễn viên "từ nhỏ đã xinh đẹp", "được bố mẹ nuôi dưỡng rất cẩn thận và chu đáo"...

Video Lưu Diệc Phi khi mới chào đời 'gây sốt' khắp cõi mạng - Ảnh 1

Trước đó, mẹ Lưu Diệc Phi từng nhiều lần tiết lộ ảnh con thời nhỏ trong các chương trình tạp kỹ, truyền hình, khiến khán giả thích thú. Lưu Diệc Phi, tên thật là An Phong, sinh năm 1987 tại Vũ Hán (Trung Quốc), là một trong những nữ diễn viên nổi bật nhất thế hệ 8X. Cô được mệnh danh "Thần tiên tỉ tỉ" nhờ vẻ đẹp thanh thoát, thuần khiết cùng khí chất cổ điển hiếm có.

Bước chân vào làng giải trí từ năm 15 tuổi, Lưu Diệc Phi nhanh chóng gây chú ý với vai Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ (2003). Chỉ hai năm sau, cô trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với hàng loạt tác phẩm cổ trang như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp hay Thần Điêu Đại Hiệp, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Video Lưu Diệc Phi khi mới chào đời 'gây sốt' khắp cõi mạng - Ảnh 2

Không dừng lại ở hình tượng ngọc nữ cổ trang, Lưu Diệc Phi thử sức với điện ảnh hiện đại và Hollywood. Năm 2008, cô góp mặt trong The Forbidden Kingdom cùng Thành Long, Lý Liên Kiệt - bước khởi đầu cho hành trình quốc tế.

Sau đó, cô tham gia các phim như Outcast, Once Upon a Time và đặc biệt là vai chính Hoa Mộc Lan trong Mulan (2020) - dự án live-action của Disney giúp cô trở thành tên tuổi quen thuộc với công chúng toàn cầu. Những năm gần đây, cô hot với Đi về nơi có gió, Câu chuyện Hoa Hồng...

Video Lưu Diệc Phi khi mới chào đời 'gây sốt' khắp cõi mạng - Ảnh 3

Sự nghiệp của Lưu Diệc Phi không chỉ dựa vào nhan sắc. Cô được ghi nhận bởi sự kiên trì trong việc nâng cao khả năng diễn xuất, luyện võ và ngoại ngữ để đáp ứng các vai diễn quốc tế. Những nỗ lực này giúp cô giữ vững danh hiệu ngôi sao hạng A suốt gần hai thập kỷ, trong khi nhiều đồng nghiệp cùng thời đã dần mờ nhạt.

Ngoài đóng phim, Diệc Phi còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu cao cấp và thường xuyên góp mặt trong các sự kiện thời trang lớn. Hình ảnh của cô gắn liền với sự thanh lịch, kín tiếng và chuyên nghiệp, yếu tố giúp duy trì sức hút bền bỉ trong giới giải trí vốn biến động.

