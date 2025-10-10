Xe Audi A6 đang dừng đèn đỏ thì bất ngờ bị xe bồn lật nghiêng, đè trúng và cái kết bất ngờ

Vụ va chạm xảy ra vào ngày 26/9, tại một ngã tư trên Quốc lộ G348 thuộc quận Yantan, Zigong, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc kịch tính khi chiếc xe bồn chở xi măng đang di chuyển trên đường thì bất ngờ lật nhào, đè trúng chiếc Audi A6 đang dừng đèn đỏ.
10/10/2025

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

