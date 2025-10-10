Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 10/10/2025, 3 con giáp trúng đậm lộc trời, gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý, trở thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 10/10/2025 10:20

3 con giáp trúng đậm lộc trời, gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý, trở thành đại gia.

Tuổi Dần

Công việc của của người tuổi Dần sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Cát Tinh nâng đỡ trong ngày đầu tuần giúp cho người tuổi này tìm ra được hướng đi đúng đắn cho mình. Ngoài ra, bản mệnh sẽ nhanh chóng vượt qua được mọi khó khăn trong công việc khi giữ được sự bình tĩnh và thông suốt khi giải quyết vấn đề. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Đào hoa vượng giúp cho người độc thân sớm tìm được ý trung nhân. Tuy nhiên, bạn cũng cần cân nhắc thật kỹ trước khi tiến tới giai đoạn hẹn hò. 

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 10/10/2025, 3 con giáp trúng đậm lộc trời, gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý, trở thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ thăng tiến không ngừng. Vốn dĩ bạn là người kiên trì, có mục tiêu rõ ràng, điều này giúp ích rất nhiều trong công việc, khi mà không phải ai cũng có thể kiên trì đi trên con đường mình đã chọn. Con giáp này vừa biết cách kiếm tiền, vừa tiết kiệm được số tiền mà mình vất vả kiếm được nên luôn có những khoản dư đáng kể.

Ngoài ra, quý nhân sẽ che chở cũng là lúc thần tình yêu đang đến gõ cửa nhà bạn. Vận mệnh đào hoa đang ôm lấy bạn và cho bạn nhiều cơ hội tuyệt vời để hẹn hò hay kết giao. Các cặp đôi sẽ có nhiều tời gian bên nhau hơn.

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 10/10/2025, 3 con giáp trúng đậm lộc trời, gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý, trở thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ được cát khí vây quanh, may mắn ngập tràn. Nhờ sự tài trí của mình mà bản mệnh dễ dàng vượt qua được những thử thách trên bước đường tìm kiếm thành công, không ngừng tiến bước tới mục tiêu mà mình đã lựa chọn từ lâu.

Bên cạnh đó, Thủy sinh Mộc mang tới đào hoa vượng nhưng người độc thân chưa thật sự sẵn sàng nên có thể sẽ bỏ lỡ cơ duyên lần này. Có thể do trái tim bạn còn chưa rung động, cũng có thể vì bạn còn quá lý trí, suy tính đến nhiều điều trước khi đặt tình cảm lên vị trí hàng đầu.

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 10/10/2025, 3 con giáp trúng đậm lộc trời, gánh lộc về nhà, giàu sang phú quý, trở thành đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

