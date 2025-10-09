Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, trúng số độc đắc, tương lai sáng như ngọc

Tâm linh - Tử vi 09/10/2025 06:45

Thứ Sáu 10/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, trúng số độc đắc, tương lai sáng như ngọc.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có thể đạt được nhiều thành tựu vào đúng ngày mai. Được quý nhân chỉ đường dẫn lối cho nên khó khăn trong công việc cũng không thể khiến con giáp này gục ngã, thậm chí còn vượt qua xuất sắc và giành lấy những thành quả tốt đẹp. Với nguồn thu nhập ổn định này, con giáp này hoàn toàn có thể yên tâm làm việc và phát triển sự nghiệp.

Vận trình tình duyên của con giáp này vẫn thuận lợi, các cặp đôi yêu nhau lâu dài có thể bàn tính đến chuyện trăm năm trong thời gian tới đây. Người độc thân biết cách đối xử với mọi người công bằng thoải mái nên gây dựng được những mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, trúng số độc đắc, tương lai sáng như ngọc - Ảnh 1
Người tuổi Dần có thể đạt được nhiều thành tựu vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão vô cùng thuận lợi do được quý nhân trợ giúp vào ngày 1/12. Bản mệnh cần tận dụng cơ hội rất tốt này để mở rộng các mối quan hệ xã giao và nâng cao vị thế ở nơi làm việc, dọn đường thăng tiến trong tương lai. Do đó, tài lộc của con giáp này cũng hanh thông, rủng rỉnh. Các kế hoạch hợp tác đều đem lại kết quả rất tốt. Vậy nên điều mà bản mệnh cần quan tâm bây giờ là tiếp tục nỗ lực để công việc đạt hiệu quả khả quan hơn.

Chuyện tình cảm của bản mệnh tốt đẹp, tình yêu đôi lứa ngày càng mặn nồng, thắm thiết. Bạn và nửa kia của mình tìm được tiếng nói chung, thấu hiểu và chia sẻ với nhau. Đây cũng là điều khiến tình cảm hai người phát triển thắm thiết mặn nồng hơn.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, trúng số độc đắc, tương lai sáng như ngọc - Ảnh 2
Mọi công việc của người tuổi Mão vô cùng thuận lợi do được quý nhân trợ giúp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ trở nên suôn sẻ và sẵn sàng đón nhận nhiều tin vui ập đến. Quý nhân che chở đem đến cho người tuổi này còn có cơ hội thể hiện năng lực của mình. Nhờ sự thông minh và khôn khéo mà con giáp này có thể xoay chuyển tình thế tài tình, chuyển họa thành phúc.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ vô cùng khởi sắc. Những cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dần tính tới việc hôn nhân gia đình. Tình cảm vợ chồng nồng ấm, thắm thiết nhờ sự bao dung, nhẫn nhịn và trân trọng lẫn nhau.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, trúng số độc đắc, tương lai sáng như ngọc - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ trở nên suôn sẻ và sẵn sàng đón nhận nhiều tin vui ập đến - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi Chủ Nhật 28/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi công danh thăng tiến, tài lộc ngập lối, Mão - Thìn tiền của dễ bị mất trắng, cuộc sống vất vả trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 28/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi công danh thăng tiến, tài lộc ngập lối, Mão - Thìn tiền của dễ bị mất trắng, cuộc sống vất vả trăm bề

Tử vi ngày mới, Chủ Nhật 28/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi công danh thăng tiến, tài lộc ngập lối, Mão - Thìn tiền của dễ bị mất trắng, cuộc sống vất vả trăm bề.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 22 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vận đen nhường chỗ cho phú quý sau ngày 14/10/2025, 3 con giáp tài lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ

Vận đen nhường chỗ cho phú quý sau ngày 14/10/2025, 3 con giáp tài lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'