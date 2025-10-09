Hai cơn bão làm 80 người tử vong và mất tích, 195.600 ngôi nhà bị đổ sập, thiệt hại hàng chục nghìn tỉ đồng

Đời sống 09/10/2025 06:00

Bão số 10 và số 11 đã làm hơn 80 người chết và mất tích, 195.600 ngôi nhà bị sập, đổ, tốc mái hoặc hư hỏng nặng; 87.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình công cộng bị tàn phá, ước tính thiệt hại hàng chục nghìn tỉ đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 8/10, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, chỉ trong tháng 9 và đầu tháng 10, Việt Nam đã liên tiếp hứng chịu 5 cơn bão, trong đó bão số 9 (Ragasa), số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Hai cơn bão làm 80 người tử vong và mất tích, 195.600 ngôi nhà bị đổ sập, thiệt hại hàng chục nghìn tỉ đồng - Ảnh 1
Hai cơn bão liên tiếp gây thiệt hại nặng về người và của cải - Ảnh: VietNamNet

Theo thống kê sơ bộ đến ngày 8/10, hai cơn bão số 10 và số 11 đã khiến hơn 80 người chết và mất tích; 195.600 ngôi nhà bị sập, đổ, tốc mái hoặc hư hỏng nặng; 87.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại.

Nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế và công trình công cộng bị tàn phá, với tổng thiệt hại ước tính lên tới hàng chục nghìn tỉ đồng.

“Hậu quả bão lũ để lại là rất lớn, đời sống người dân ở các vùng bị ảnh hưởng đang gặp vô vàn khó khăn. Nhiều hộ gia đình cần được hỗ trợ kịp thời để sớm ổn định cuộc sống,” Quyền Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng cho biết.

Hai cơn bão làm 80 người tử vong và mất tích, 195.600 ngôi nhà bị đổ sập, thiệt hại hàng chục nghìn tỉ đồng - Ảnh 2
Hai cơn bão khiến 80 người chết và mất tích, thiệt hại hàng chục nghìn tỉ đồng - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ông Thắng giao các đơn vị chuyên môn chủ động phối hợp, nâng cao chất lượng dự báo và cung cấp kịp thời thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, lũ cho cơ quan chức năng và người dân; tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, đê kè, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn; tham mưu “từ sớm, từ xa” các phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Các đơn vị sản xuất được yêu cầu phối hợp, hướng dẫn địa phương khắc phục hậu quả bão lũ, xây dựng kế hoạch phục hồi sản xuất và sinh kế bền vững, phù hợp với điều kiện từng vùng, gắn với ứng phó biến đổi khí hậu.

