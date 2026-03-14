Hết tháng Giêng bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tiền bạc dư dả, may mắn nhận Lộc, thăng tiến vượt bậc, Phú Quý bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 14/03/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tiền bạc dư dả, may mắn nhận Lộc, thăng tiến vượt bậc, Phú Quý bất ngờ khi vừa hết tháng Giêng bước qua tháng 2 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Hết tháng Giêng bước qua tháng 2 âm lịch, tuổi Sửu sẽ được đồng nghiệp khen ngợi, cấp trên đánh giá cao vì sự nhanh trí, khéo léo trong giải quyết tình huống bất ngờ phát sinh. Với năng lực và sự thông minh của mình, con giáp này đã ngăn chặn được những nguy cơ nghiêm trọng có thể xảy ra.

Hết tháng Giêng bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tiền bạc dư dả, may mắn nhận Lộc, thăng tiến vượt bậc, Phú Quý bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu cũng nhờ đó mà khởi sắc. Bản mệnh nếu biết nắm bắt thời cơ thì sẽ nhanh chóng lên như diều gặp gió. Con giáp này có nhiều chuyện phải lo toan, nhưng bản mệnh biết giờ nào làm việc nấy, không để cho mọi chuyện hỗn loạn. Cống hiến hết mình vì công việc, thành quả có được cũng không đến nỗi nào.

Con giáp tuổi Dần 

Hết tháng Giêng bước qua tháng 2 âm lịch, Thiên Tài nâng đỡ, người tuổi Dần có cơ hội phát tài nhanh chóng dù chỉ nhờ vào vận may của mình. Tuy nhiên, bạn không nên vì thế mà nảy sinh tư tưởng ỷ lại, “há miệng chờ sung” bởi không phải khi nào may mắn cũng mỉm cười với bạn. 

Hết tháng Giêng bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tiền bạc dư dả, may mắn nhận Lộc, thăng tiến vượt bậc, Phú Quý bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Bạn vốn là người thông minh và cởi mở, điều này dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người xung quanh. Song bạn không nên ba hoa, khoác lác những điều vượt quá khả năng của mình, khiến người khác nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa.

Con giáp tuổi Dậu 

Hết tháng Giêng bước qua tháng 2 âm lịch, được quý nhân Tương Hội trợ mệnh, người tuổi Dậu có thể yên tâm với công việc hiện tại của mình. Mọi việc đang diễn ra đúng như những gì bạn mong muốn. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn giúp cho bạn có nhiều cơ hội để gặp gỡ những đối tác tiềm năng nữa.  

Hết tháng Giêng bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tiền bạc dư dả, may mắn nhận Lộc, thăng tiến vượt bậc, Phú Quý bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Lại thêm Chính Tài độ mệnh, tình hình tài chính của con giáp này luôn ở trạng thái bình ổn và có chiều hướng tăng tiến thêm mỗi ngày. Nếu bạn biết nắm bắt cơ hội, chắc chắn cơ hội thăng lương tăng chức sẽ sớm đến với bạn thôi. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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