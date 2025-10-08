Cháy hầm giữ xe cao ốc 11 tầng ở TP.HCM, hàng chục người hoảng hốt tháo chạy

Đời sống 08/10/2025 17:14

Chiều 8/10, một vụ cháy xảy ra tại khu vực hầm giữ xe của tòa nhà 11 tầng trên đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TPHCM, khiến nhiều người bên trong hốt hoảng tháo chạy ra ngoài.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ cháy xảy ra vào khoảng 15h20 hôm nay (8/10) tại tòa nhà cao 11 tầng trên đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Cháy hầm giữ xe cao ốc 11 tầng ở TP.HCM, hàng chục người hoảng hốt tháo chạy - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy bên trong hầm giữ xe tòa nhà cao 11 tầng ở TPHCM - Ảnh: VietNamNet

Cụ thể, nhiều người dân và nhân viên đang làm việc bên trong tòa nhà hốt hoảng phát hiện khói đen dày đặc kèm theo lửa bốc lên từ khu vực hầm giữ xe.

Nghe tiếng hô hoán, hàng chục người nhanh chóng tìm đường tháo chạy ra bên ngoài để đảm bảo an toàn.

Bảo vệ tòa nhà cùng một số người dân đã khẩn trương sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời di dời hàng loạt xe máy và ô tô đang đậu trong hầm ra khu vực an toàn.

Cháy hầm giữ xe cao ốc 11 tầng ở TP.HCM, hàng chục người hoảng hốt tháo chạy - Ảnh 2
Người dân chạy ra khỏi tòa nhà - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VietNamNet, người chứng kiến vụ việc cho biết, lửa được khống chế khá nhanh nhưng khói vẫn còn lan ra mạnh. Nhiều người vội vàng di dời xe và tháo chạy khỏi toà nhà, tạo nên cảnh lộn xộn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để xử lý, dập tắt hoàn toàn đám cháy và điều tra nguyên nhân.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa tòa nhà để điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

