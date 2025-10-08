Ô tô lao vào đoàn đưa tang khiến cụ bà tử vong thương tâm

Đời sống 08/10/2025 16:46

Vụ việc xảy ra khoảng 8h20 ngày 7/10 tại đường thôn Thủ Pháp, xã Hải Hưng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 8h20 ngày 7/10 tại đường thôn Thủ Pháp, xã Hải Hưng. Thời điểm này, xe ô tô do anh V.Q.H (sinh năm 1991, trú xã Bắc Thanh Miện) điều khiển hướng từ đường 392C đi vào đường thôn ra khu nghĩa trang thôn Thủ Pháp thì va chạm vào đoàn người đang đưa tang đi phía trước cùng chiều. Sau đó, xe ô tô tiếp tục va chạm với xe ô tô và xe mô tô.

Hậu quả, một người trong đoàn đưa tang là bà T.T.L (sinh năm 1953, trú xã Hải Hưng) bị thương được đưa đi cấp cứu. Sau đó, bà L tử vong tại bệnh viện.

Ô tô lao vào đoàn đưa tang khiến cụ bà tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, một vụ tai nạn tương tự xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 8/10, trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường (trước đây là phường Phú Hữu, TP Thủ Đức).

Khi đó, xe tải biển số 51L-846.04 do nam tài xế lái trên đường Nguyễn Duy Trinh, theo hướng từ cảng Phú Hữu đi vòng xoay Phú Hữu. Khi đến giao lộ với đường 963, phương tiện lao qua làn đường ngược chiều tông vào cột điện và người đàn ông ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn hiệu Z1000 mang biển số 60A1-010.85 đang dừng sát vỉa hè.

Sau va chạm, chiếc xe tải tiếp tục tông vào phía trước nhà dân rồi dừng lại.

Hậu quả vụ tai nạn làm người đi mô tô không qua khỏi, một phần tường nhà dân và cột điện bị tông đổ.

Nhận tin báo, Công an TPHCM và đội CSGT Cát Lái đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Nạn nhân tên T.T.Đ. (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước cũ).

 

Nhân viên viễn thông TP.HCM bị lấy đồ nghề khi khắc phục hậu quả bão

Nhân viên viễn thông TP.HCM bị lấy đồ nghề khi khắc phục hậu quả bão

Ngày 7/10, thông tin về việc một người phụ nữ lấy túi đồ nghề của hai nhân viên kỹ thuật Viettel từ TPHCM ra Nghệ An hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Bualoi đã gây xôn xao dư luận trên các trang mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   ô tô tông tử vong tin moi tử vong

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngoại tình dọn về ở chung với bồ, vợ gửi tin nhắn 3 chữ khiến anh ta 'cun cút' vứt bỏ nhân tình quay về nhà ngay lập tức

Chồng ngoại tình dọn về ở chung với bồ, vợ gửi tin nhắn 3 chữ khiến anh ta 'cun cút' vứt bỏ nhân tình quay về nhà ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Tiếng động lạ từ nhà hàng xóm bất ngờ phơi bày hành động 'xấu xa' mà người chồng giám đốc giấu kín

Tiếng động lạ từ nhà hàng xóm bất ngờ phơi bày hành động 'xấu xa' mà người chồng giám đốc giấu kín

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Đang ở cữ, người vợ chết lặng khi vô tình chứng kiến hành động 'vượt giới hạn' của chồng và cô giúp việc

Đang ở cữ, người vợ chết lặng khi vô tình chứng kiến hành động 'vượt giới hạn' của chồng và cô giúp việc

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, người vợ mới phát hiện ra hành động 'kỳ lạ' và đáng ngờ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Bị chồng cũ chê bai ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả một câu "chí mạng" khiến ai cũng phải nể phục

Bị chồng cũ chê bai ngoại hình, mẹ đơn thân đáp trả một câu "chí mạng" khiến ai cũng phải nể phục

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Chiếc điện thoại cũ nằm trong tủ suốt 3 năm lại chính là "nhân chứng" tố cáo sự thật phũ phàng của vợ

Chiếc điện thoại cũ nằm trong tủ suốt 3 năm lại chính là "nhân chứng" tố cáo sự thật phũ phàng của vợ

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Vợ phát hiện ra 'dấu vết' trên áo, lật tẩy sự thật 'chấn động' của người chồng tưởng chừng hoàn hảo

Vợ phát hiện ra 'dấu vết' trên áo, lật tẩy sự thật 'chấn động' của người chồng tưởng chừng hoàn hảo

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Đám cưới 1 tuần, chồng "đứng hình" khi nghe vợ thốt ra sự thật động trời này

Đám cưới 1 tuần, chồng "đứng hình" khi nghe vợ thốt ra sự thật động trời này

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Con dâu 'hóa đá' khi mẹ chồng và 'phi công trẻ' làm điều này vào ngày giỗ của ba

Con dâu 'hóa đá' khi mẹ chồng và 'phi công trẻ' làm điều này vào ngày giỗ của ba

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Chồng bật khóc nghẹn ngào khi vợ thì thầm lời trăn trối xé lòng trong đêm nằm cạnh nhau

Chồng bật khóc nghẹn ngào khi vợ thì thầm lời trăn trối xé lòng trong đêm nằm cạnh nhau

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trực thăng rơi xuống đường cao tốc, hàng chục người đi đường dũng cảm lao vào giải cứu, 3 nạn nhân rơi vào nguy kịch

Trực thăng rơi xuống đường cao tốc, hàng chục người đi đường dũng cảm lao vào giải cứu, 3 nạn nhân rơi vào nguy kịch

Lở đất đè trúng xe buýt chở 30 đến 35 hành khách, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Lở đất đè trúng xe buýt chở 30 đến 35 hành khách, 15 người tử vong, 3 người được giải cứu

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy hầm giữ xe cao ốc 11 tầng ở TP.HCM, hàng chục người hoảng hốt tháo chạy

Cháy hầm giữ xe cao ốc 11 tầng ở TP.HCM, hàng chục người hoảng hốt tháo chạy

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng tông ôtô vào quán nhậu khiến người phụ nữ chết oan

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng tông ôtô vào quán nhậu khiến người phụ nữ chết oan

Cháy nhà khóa trái cửa trong đêm, hai vợ chồng ở Lâm Đồng tử vong

Cháy nhà khóa trái cửa trong đêm, hai vợ chồng ở Lâm Đồng tử vong

Nhân viên viễn thông TP.HCM bị lấy đồ nghề khi khắc phục hậu quả bão

Nhân viên viễn thông TP.HCM bị lấy đồ nghề khi khắc phục hậu quả bão

Chọc tổ ong vò vẽ, 1 trẻ tử vong, bé trai 4 tuổi nguy kịch

Chọc tổ ong vò vẽ, 1 trẻ tử vong, bé trai 4 tuổi nguy kịch

Bé trai 11 tuổi bị người phụ nữ giật 140 tờ vé số, té ngã khi đạp xe đuổi theo

Bé trai 11 tuổi bị người phụ nữ giật 140 tờ vé số, té ngã khi đạp xe đuổi theo