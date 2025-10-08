Vụ việc xảy ra khoảng 8h20 ngày 7/10 tại đường thôn Thủ Pháp, xã Hải Hưng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 8h20 ngày 7/10 tại đường thôn Thủ Pháp, xã Hải Hưng. Thời điểm này, xe ô tô do anh V.Q.H (sinh năm 1991, trú xã Bắc Thanh Miện) điều khiển hướng từ đường 392C đi vào đường thôn ra khu nghĩa trang thôn Thủ Pháp thì va chạm vào đoàn người đang đưa tang đi phía trước cùng chiều. Sau đó, xe ô tô tiếp tục va chạm với xe ô tô và xe mô tô.

Hậu quả, một người trong đoàn đưa tang là bà T.T.L (sinh năm 1953, trú xã Hải Hưng) bị thương được đưa đi cấp cứu. Sau đó, bà L tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, một vụ tai nạn tương tự xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 8/10, trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường (trước đây là phường Phú Hữu, TP Thủ Đức).

Khi đó, xe tải biển số 51L-846.04 do nam tài xế lái trên đường Nguyễn Duy Trinh, theo hướng từ cảng Phú Hữu đi vòng xoay Phú Hữu. Khi đến giao lộ với đường 963, phương tiện lao qua làn đường ngược chiều tông vào cột điện và người đàn ông ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn hiệu Z1000 mang biển số 60A1-010.85 đang dừng sát vỉa hè.

Sau va chạm, chiếc xe tải tiếp tục tông vào phía trước nhà dân rồi dừng lại.

Hậu quả vụ tai nạn làm người đi mô tô không qua khỏi, một phần tường nhà dân và cột điện bị tông đổ.

Nhận tin báo, Công an TPHCM và đội CSGT Cát Lái đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Nạn nhân tên T.T.Đ. (37 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước cũ).

