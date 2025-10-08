Người phụ nữ nguy kịch vì nuốt 8 con nhái sống để chữa đau lưng

Thế giới 08/10/2025 13:22

Tin vào việc ăn ếch sống có thể giúp 'hấp thụ dương khí', giảm đau lưng, cụ bà ở Trung Quốc nhập viện vì nhiễm ký sinh trùng nặng.

Theo thông tin từ Tri thức - ZNews, dẫn tin từ SCMP, một cụ bà 82 tuổi ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đã khiến dư luận Trung Quốc xôn xao khi nuốt liền tám con ếch nhỏ còn sống do tin rằng đó là phương thuốc dân gian giúp giảm đau lưng mạn tính.

Bệnh nhân lớn tuổi họ Trương được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm nhiều năm, thường xuyên chịu những cơn đau khiến việc đi lại khó khăn. Khi nghe người quen mách nuốt ếch sống có thể “hấp thu dương khí” và làm dịu cơn đau, cụ tin tưởng và quyết định thử.

Không cho gia đình biết ý định, cụ chỉ nhờ họ bắt giúp một ít ếch đồng, mỗi con nhỏ hơn lòng bàn tay người lớn. Khi đã có được những con ếch còn đang cựa quậy, bà không nấu chín mà nuốt sống 3 con trong ngày đầu tiên và 5 con còn lại vào hôm sau.

Ban đầu, bà chỉ thấy cồn cào nhẹ ở bụng, nghĩ đó là phản ứng bình thường. Nhưng vài ngày sau, cơn đau bụng trở nên dữ dội, kéo dài đến mức không thể đứng dậy, khiến gia đình phải đưa bà đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Chiết Giang, các bác sĩ nhanh chóng nhận thấy lượng tế bào oxyphil của người bệnh tăng cao, dấu hiệu gợi ý nhiễm ký sinh trùng hoặc rối loạn máu.

Kết quả xét nghiệm xác nhận trong cơ thể cụ có sán dây Sparganum, loại ký sinh trùng thường gặp ở những người ăn ếch hoặc rắn sống. Bác sĩ cho biết việc nuốt ếch sống đã làm tổn thương nghiêm trọng hệ tiêu hóa, tạo điều kiện cho ký sinh trùng xâm nhập và phát triển. Sau hai tuần điều trị bằng thuốc đặc hiệu, cụ Trương được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Người phụ nữ nguy kịch vì nuốt 8 con nhái sống để chữa đau lưng - Ảnh 1
Ếch là loài động vật có thể chứa nhiều ký sinh trùng

Theo thông tin từ VnExpress, những trường hợp như cụ Trương không phải hiếm. Trong vài năm gần đây, bệnh viện từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân làm theo các mẹo dân gian tương tự, như uống mật rắn sống, nuốt mật cá hay đắp da ếch lên người để “trị bệnh ngoài da”.

Tuy nhiên, các phương pháp này hoàn toàn không có cơ sở khoa học và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Những “bài thuốc truyền miệng” thiếu căn cứ như vậy vẫn lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc. Cách đây không lâu, một bé gái 6 tháng tuổi ở Chiết Giang được chẩn đoán bị ngộ độc chì vì mẹ thường xuyên ngâm tay trong dung dịch chứa chì để chữa bệnh chàm. Dư lượng chì ngấm qua da, rồi truyền sang con khi chăm sóc bé, khiến em bị nhiễm độc nặng.

