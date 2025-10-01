Phát hiện một người tử vong trong buồng bánh máy bay, tiết lộ nguyên nhân

Thế giới 01/10/2025 10:44

Thi thể một người lậu vé được tìm thấy trong bộ phận hạ cánh của một chiếc máy bay của Hãng hàng không American Airlines.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, một người trốn vé đã được phát hiện tử vong bên trong buồng bánh hạ cánh của một máy bay American Airlines ngay sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Charlotte Douglas vào sáng 28/9, cảnh sát cho biết.

Theo thông tin từ Cảnh sát Charlotte, Mecklenburg, thi thể được phát hiện trong quá trình bảo dưỡng định kỳ của máy bay vừa đáp từ châu Âu. Người này được xác nhận chết tại hiện trường. 

Một phát ngôn viên của American Airlines cho biết: “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình điều tra”. Những ai có thông tin liên quan được khuyến nghị gọi 01-704-432-TIPS hoặc cung cấp thông tin ẩn danh qua Charlotte Crime Stoppers theo số 01-704-334-1600.

Cảnh sát không tiết lộ chuyến bay khởi hành từ quốc gia nào ở châu Âu, cũng như không cung cấp thông tin về danh tính của người đi chui máy bay.

Theo cảnh sát, các thám tử thuộc đơn vị điều tra án mạng của sở đang điều tra cái chết này.

Phát hiện một người tử vong trong buồng bánh máy bay, tiết lộ nguyên nhân - Ảnh 1
Thi thể của một hành khách lậu vé được tìm thấy trong bộ phận hạ cánh của một chiếc máy bay của Hãng hàng không American Airlines

Theo thông tin từ báo Dân trí, những vụ người đi chui bằng cách bám càng là rất hiếm, và họ thường ẩn nấp trong khoang bánh xe, một khoang nằm dưới thân máy bay, nơi cất giữ hệ thống càng đáp có thể thu vào trong chuyến bay.

Theo dữ liệu của Tổ chức An toàn Hàng không Quốc tế, phần lớn những vụ việc như vậy đều dẫn đến tử vong.

Khi máy bay bay ở độ cao hành trình, càng đáp không nằm ngoài trời mà được rút vào khoang bánh xe để giảm lực cản gió. Khoang này không có dưỡng khí, không được sưởi ấm, và không có áp suất khí như khoang hành khách.

Nhiệt độ trong đó có thể giảm xuống âm độ, và khi máy bay hạ độ cao, nhiệt tăng đột ngột, tạo nguy cơ thiếu oxy, hạ thân nhiệt hoặc bị chấn thương vì va chạm với càng đáp.

