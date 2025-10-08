Thành Nghị và Lâm Canh Tân hợp tác trong phim cổ trang 'Lưỡng kinh thập ngũ nhật'

Theo tiết lộ trước đó, bộ phim này sẽ có nhiều cảnh hành động, võ thuật đẹp mắt cùng nội dung kịch bản hấp dẫn, lôi cuốn. Phim không có tuyến tình cảm lãng mạn mà chủ yếu xoay quanh câu chuyện của hai nam chính Thành Nghị và Lâm Canh Tân.

Trên Weibo, đoàn phim "Lưỡng kinh thập ngũ nhật" nhanh chóng cập nhật loạt video hậu trường của hai nam diễn viên Thành Nghị và Lâm Canh Tân. Đáng chú ý, hình ảnh Thành Nghị mặc đồ trắng, Lâm Canh Tân mặc đồ đen vật lộn dưới nước để bám vào tấm ván gỗ nhận được nhiều sự thích thú của khán giả.

Màn hợp tác của hai nam diễn viên được yêu thích ở thể loại cổ trang khiến người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên bên cạnh đó, không ít người nghi ngờ sự ăn ý của Thành Nghị và Lâm Canh Tân.

Không chỉ có sự chênh lệch về ngoại hình, độ tuổi, lối diễn xuất của Lâm Canh Tân cũng được nhận xét nhỉnh hơn Thành Nghị khá nhiều. Nếu tiếp tục không có sự tiến bộ, Thành Nghị có thể bị bạn diễn "át vía" ở những cảnh đối diễn.

"Lưỡng kinh thập ngũ nhật" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Má Bá Dung. Phim xoay quanh câu chuyện của Thái tử Chu Chiêm Cơ (Thành Nghị) được Hoàng đế sai đi tuần thị. Không ngờ Thái tử vừa đến Nam Kinh đã gặp phải mai phục, may mắn được tiểu bổ khoái Ngô Định Duyên (Lâm Canh Tân) cứu thoát.

Khi còn chưa hoàn hồn thì hay tin Nhân Tông bệnh nguy kịch. Để đề phòng biến loạn, Thái tử buộc phải trong vòng mười lăm ngày trở về Bắc Kinh. Ngô Định Duyên là con trai Tổng bổ đầu Nam Kinh, tính tình ham tiền, đồng ý giúp Thái tử thoát khỏi Kim Lăng.

Trên đường, họ gặp tiểu lại Vu Khiêm, người đã nhận ra thân phận Thái tử và hết lòng trợ giúp. Khi bị thương, Thái tử tìm đến nữ y sư thần bí Tô Kinh Khê. Vì muốn điều tra chân tướng cái chết của bằng hữu, nàng cũng quyết định tham gia hộ tống Thái tử.

Bốn người mang tâm sự khác nhau, bị truy cùng đuổi tận, trải qua bao phen sinh tử, cuối cùng cũng hóa hiểm thành an, bình yên trở về Bắc Kinh, giữ vững cục diện triều chính.

"Lưỡng kinh thập ngũ nhật" dự kiến quay trong 4 tháng và sẽ lên sóng ra mắt khán giả vào cuối năm sau.