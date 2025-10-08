TP.HCM và loạt tỉnh miền Tây có thể ngập cao do triều cường cao cộng mưa lớn

Trong 24h qua, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh theo kỳ triều cường rằm tháng tám âm lịch.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay (8.10), triều cường sẽ đạt đỉnh, nguy cơ gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông.

Tại trạm Phú An và Nhà Bè khả năng đạt ở mức từ 1,60-1,65 m (xấp xỉ hoặc trên báo động 3 là 0,05 m). Thời gian xuất hiện từ 5-7h hoặc 17-19h. Tại trạm Thủ Dầu Một đạt mức 1,65-1,70 m (trên báo động 3 từ 0,05-0,10 m).

Mực nước tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên nhanh trong 1-2 ngày nữa, sau đó xuống lại. Đỉnh triều cao nhất ngày trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 8-9.10 (tức ngày 17-18.8 âm lịch).

Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TPHCM.

Từ chiều tối nay, TP.HCM và nhiều tỉnh thành miền Tây có thể ngập nặng

Trước đợt triều cường này, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã gửi công văn triển khai các biện pháp chủ động ứng phó.

Đối với các UBND phường, xã thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến triều cường để người dân, đặc biệt ở khu vực ven sông, vùng trũng thấp, kịp thời phòng tránh.

Kiểm tra, gia cố đê bao, bờ bao, kè, cống, cửa van ngăn triều; chuẩn bị sẵn vật tư, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ” để xử lý ngay sự cố, không để xảy ra ngập úng ảnh hưởng đời sống và sản xuất.

UBND các phường, xã ven sông theo dõi chặt chẽ, khi có sự cố phải báo cáo nhanh cho Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM để phối hợp xử lý.

Các sở, công ty và trung tâm hạ tầng kỹ thuật triển khai lực lượng, phương tiện, thiết bị để khắc phục các điểm ngập; vận hành hiệu quả hệ thống cống, trạm bơm; lắp biển cảnh báo, đèn tín hiệu đảm bảo an toàn giao thông.

Các chủ đầu tư dự án hạ tầng kiểm tra, xử lý kịp thời các vị trí xung yếu trong phạm vi thi công.

Công an Thành phố phối hợp điều tiết giao thông tại khu vực ngập.

Dự báo triều cường hôm nay ở TPHCM trên báo động 3, nguy cơ ngập cao

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, tại trạm Phú An và Nhà Bè khả năng đạt ở mức từ 1,6 - 1,65m xấp xỉ hoặc trên báo động 3 khoảng 0,05 m. Thời gian xuất hiện từ 5 - 7 giờ và từ 17 - 19. Tại trạm Thủ Dầu Một đạt mức 1,75 - 1,8 m (trên báo động 3 từ 0,15 - 0,20 m). Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Tại khu vực ĐBSCL, nhiều địa phương cũng đối mặt nguy cơ ngập nặng vì triều cường cao kết hợp mưa lớn, thêm vào đó là lũ thượng nguồn đổ về. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và đạt đỉnh từ ngày 8 - 10.10. Tuy đỉnh lũ trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức 3,9 m, dưới báo động báo động 2 là 0,1m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có khả năng lên mức 3,4m, dưới báo động 2 là 0,1m nhưng tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long phổ biến lên mức từ báo động 2 - 3, có nơi vượt báo động 3 từ 0,1 - 0,3 m.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại tỉnh An Giang và các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Đồng Tháp, TP.Cần Thơ, Vĩnh Long, đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt.