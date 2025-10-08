Lực lượng chức năng ở Nghệ An đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng, khiến chủ cửa hàng bán quần áo 22 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 8/10, ông Nguyễn Thế Thân - Chủ tịch UBND phường Vinh Phú - xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hoả hoạn nghiêm trọng tại cửa hàng kinh doanh quần áo trên đường Lý Tự Trọng, phường Vinh Phú.

Cụ thể, khoảng 0h20 rạng sáng 8.10, người dân phát hiện vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh quần áo tại địa chỉ số nhà 104, đường Lý Tự Trọng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương dập lửa.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, sau khoảng 20 phút nỗ lực, ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến anh N.Đ.H (sinh năm 2003, trú tại phường Vinh Hưng, Nghệ An) - chủ cửa hàng - tử vong. Toàn bộ quần áo và tài sản bên trong cửa hàng, trong đó có 1 chiếc xe máy bị thiêu rụi.

Theo nhân chứng, trước khi lửa bùng phát mạnh, họ nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ trong cửa hàng. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

