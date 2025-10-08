NSƯT Kim Tuyến ly hôn chồng đại gia, làm mẹ đơn thân khi mới ngoài 20 tuổi: 'Nếu được chọn lại, tôi không kết hôn'

NSƯT Kim Tuyến là khách mời tập mới nhất của chương trình "The Khang Show", lên sóng tối 4-10. Trong chương trình, cô chia sẻ cảm giác vui mừng và bất ngờ khi được trao danh hiệu NSƯT năm 2024. Sau sự vui mừng và bất ngờ, đến lúc này cô thấy có chút áp lực về trách nhiệm để làm sao xứng đáng danh hiệu này. Nhận danh hiệu, cô tự nhủ bản thân cần phải làm được gì đó cho đất nước, cho thế hệ diễn viên mai sau.

Cô kể đã kết hôn năm 19 tuổi. Chồng cô là một doanh nhân trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính. Cả hai ly hôn sau 2 năm cưới và cô giữ con bên mình, làm mẹ đơn thân.

"Nếu được cơ hội chọn lựa lại một điều gì đó thì tôi sẽ không kết hôn. Không kết hôn sớm cũng đồng nghĩa tôi sẽ không làm mẹ đơn thân sớm, ở độ tuổi 21" - NSƯT Kim Tuyến chia sẻ.

"Thời điểm đó, gia đình không chấp thuận cho tôi ly hôn nên không nhận được sự hỗ trợ nào cũng không có cấp dưỡng từ cha của bé. Họ cứ nghĩ rằng tôi rồi sẽ quay lại thôi vì còn trẻ, không có khả năng tài chính" - NSƯT Kim Tuyến kể.

Cô nói rằng lúc đó cùng chồng cũ tình cờ quen nhau khoảng 3 tháng nhưng sau đó hai bên gia đình thân thiết nhanh hơn cả tình cảm cả hai. Cô chọn kết hôn bởi bản thân khao khát có một gia đình mà cha mẹ, con cái sum vầy, chăm lo cho nhau. Tuy nhiên, có thể do cô còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm trong hôn nhân, thiếu hụt kiến thức gia đình trong độ tuổi đó nên cô cùng chồng tan vỡ.

"Năm 2008 là năm đại khủng hoảng kinh tế, chồng cũ tôi làm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính nên cũng bị ảnh hưởng từ tâm lý đến kinh tế. Đó có lẽ là lý do lớn chưa thực hiện trách nhiệm với con. Tôi nghĩ mình làm được cứ làm, nếu lo không được thì nghĩ đến phương án kêu gọi họ giúp đỡ, đồng hành. Thế nhưng, tôi cuối cùng cũng làm được và con hiện học lớp 12" - NSƯT Kim Tuyến kể.

Kim Tuyến cho biết con gái đã 18 tuổi nhưng cô vẫn chưa nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình

Tuy nhiên, khi nhớ về quá khứ Kim Tuyến cảm thấy nuối tiếc vì đã mải mê kiếm tiền và bỏ lỡ nhiều thời gian ở bên cạnh con gái. Nữ diễn viên 8X trải lòng: "Nếu tôi gặp hoàn cảnh tương tự ở độ tuổi này, tôi sẽ chọn ở bên cạnh con và làm một công việc online. Vì một đứa bé được ba mẹ chăm sóc, kề cận lúc tuổi thơ là điều cực kỳ quan trọng. Nó quyết định phần lớn tương lai, tính cách của đứa trẻ sau này nhưng tôi đã bỏ qua giai đoạn vàng đó". Dù vậy, ở thời điểm quá khứ Kim Tuyến không có sự lựa chọn vì cô phải kiếm tiền để nuôi con. Theo nữ diễn viên, vì cô không thể giữ mái ấm trọn vẹn cho con nên cô làm mọi thứ để con có cuộc sống đầy đủ và nền giáo dục tốt nhất.

Nhắc về chồng cũ, Kim Tuyến cho biết anh ấy là một doanh nhân trong lĩnh vực tài chính nhưng giai đoạn cả hai chia tay cũng là thời điểm khủng hoảng kinh tế. Theo cô, áp lực tâm lý và kinh tế là lý do khiến chồng cũ không chu cấp cho hai mẹ con.

Ở thời điểm hiện tại, Kim Tuyến không còn khát khao tìm kiếm tình yêu và xây dựng gia đình nữa. Cô cho biết công việc bận rộn khiến bản thân khó vun vén một cách chu toàn cho tổ ấm. Hơn thế nữa, Kim Tuyến thừa nhận mình không thể gác lại toàn bộ công việc chỉ để ở bên cạnh một người. Mặt khác, người đẹp sinh năm 1987 cũng không muốn yêu đương một cách hời hợt, chỉ để tìm niềm vui nhất thời trong cuộc sống.