"Plea of No Contest in Absentia" thường được áp dụng đối với các tội nhẹ hoặc các trường hợp cụ thể mà tòa án cho phép. Ở trường hợp này, bị cáo không thừa nhận có tội, nhưng cũng không phản đối các cáo buộc. Về cơ bản, bị cáo chấp nhận phán quyết của tòa án như thể họ đã nhận tội.

Theo thông tin từ VnExpress, dựa vào tài liệu được nộp lên tòa án, ca sĩ Lynda Trang Đài cho biết đã thảo luận nội dung đơn viết tay với luật sư đại diện - bà Josephine Arroyo, Esquire. Ca sĩ chấp nhận không chống lại cáo buộc (pled no contest) đối với khoản một - Trộm cắp vặt (Petit Theft). Đây được xem là tội nhẹ cấp độ một (first-degree misdemeanor), theo quy chế Florida.

Ca sĩ Lynda Trang Đài ký văn bản không chống lại cáo buộc trộm cắp vặt, có thể đối diện án một năm tù và (hoặc) 1.000 USD tiền phạt

Trong văn bản đệ trình, Lynda Trang Đài xác nhận không gặp vấn đề về thể chất hoặc tâm lý nào khiến cô không thể hiểu được bản chất của quá trình tố tụng chống lại cô hoặc làm giảm khả năng tự bào chữa, hoặc hỗ trợ luật sư đại diện cho mình.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đầu tháng 1, Lynda Trang Đài bị cáo buộc trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ từ Sở Cảnh sát Orlando, bang Florida (Mỹ), Lynda Trang Đài bị cáo buộc trộm một hộp đựng tai nghe trị giá khoảng 330 USD tại cửa hàng Gucci trong trung tâm thương mại The Mall at Millenia. Nhân viên cửa hàng cho biết nữ ca sĩ đã lấy món hàng trưng bày trên kệ, giấu vào túi mà không thanh toán.

Ngày 5/1, Lynda Trang Đài trở lại cửa hàng và bị cảnh sát bắt giữ. Trong quá trình thẩm vấn tại Nhà tù Quận Cam, cô khai rằng chỉ thử phụ kiện, sau đó đặt lại trên quầy vì không vừa kích cỡ tai nghe, sau đó sơ suất nên ném món đồ xuống đất. Trong biên bản do sĩ quan Stephen Erickson lập, cảnh sát khẳng định đoạn video an ninh ghi lại rõ cảnh Lynda Trang Đài mang món đồ ra khỏi cửa hàng.

Sau khi bị bắt, nữ ca sĩ được tại ngoại nhờ nộp tiền bảo lãnh 1.000 USD. Luật sư bào chữa cho Lynda nộp đơn xin miễn trừ trách nhiệm hình sự theo quy định tố tụng của bang Florida. Trong thời gian chờ giải quyết vụ án, Lynda Trang Đài vẫn xuất hiện trên mạng xã hội, đăng tải hình ảnh và video đi diễn tại Mỹ.

Lynda Trang Đài, tên thật Lê Quang Quý Trang Đài, sinh năm 1968 tại Huế, sang Mỹ định cư từ cuối thập niên 1970. Nữ ca sĩ từng được gọi là “Madonna Việt Nam” nhờ phong cách trình diễn phóng khoáng và táo bạo, trong khi nghệ danh Lynda Trang Đài lấy cảm hứng từ diễn viên Lynda Carter, người thủ vai Wonder Woman.

Cô kết hôn với ca sĩ Tommy Ngô năm 1997, cả hai nhiều lần về Việt Nam biểu diễn và vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, kinh doanh tại Mỹ.