Sau khi văng tục và phát ngôn thiếu kiểm soát, CEO Sen Vàng: 'Yến Nhi ân hận, xin được tha thứ'

Sau đó, CEO Sen Vàng phản hồi: "Yến Nhi cũng quá ân hận rồi. Bạn biết sai quá sai, nhưng trước áp lực và lời hỏi thăm của bạn bè thì bị bộc phát, tuy nhiên vẫn rất đáng trách".

Trong một bài đăng mới nhất của bà Phạm Kim Dung, CEO Sen Vàng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận chỉ trích và đòi đơn vị quản lý tước vương miện hoa hậu.

Rạng sáng 5/10, Hoa hậu Yến Nhi bị lọt tiếng trong livestream của bạn cùng phòng tại cuộc thi Miss Grand International 2025. (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế). Đoạn clip ghi lại cảnh này lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt tranh cãi trái chiều.

Trong cuộc nói chuyện điện thoại với người quen, đại diện Việt Nam than thở: "Người ta chửi lên chửi xuống. Giờ em làm gì cũng bị chửi. Em nói em không sao, em vừa lên bài. Giờ họ muốn làm gì thì làm... Đã nói từ nay không có livestream nữa, im lặng là tốt nhất. Livestream là có cái để tụi nó cắt, chửi".

Yến Nhi sau đó tiếp tục trách móc: "Bà ấy có đầu tư gì đâu. Mới nói mấy chị ơi, em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc không livestream nữa... Nói chung là cố gắng vòng phỏng vấn kín, gỡ lại thì họ sẽ quay xe".

Yến Nhi để lọt tiếng trong livestream của bạn cùng phòng là đại diện Tanzania

Trong cuộc nói chuyện vô tình bị lọt vào livestream của bạn cùng phòng, người đẹp có nhiều phát ngôn bị cho là không phù hợp, thậm chí văng tục. Điều này khiến fan sắc đẹp phản ứng gay gắt.

"Đây mà là những lời nói thốt ra từ một hoa hậu đang đại diện Việt Nam đi thi quốc tế sao", "Chuyến này không bênh nổi", "Gọi khán giả là 'tụi nó' thì không thể chấp nhận được", "Không nhờ livestream kia thì không biết được sự thật về cô hoa hậu này", "Lần đầu tiên trong đời tôi ủng hộ việc tước vương miện. Chưa bao giờ thấy hoa hậu nào mà hỗn hào và không biết điều đến thế"... là một số bình luận trái chiều của người xem.

Nhiều khán giả tràn vào trang cá nhân của Yến Nhi, để lại bình luận chỉ trích gay gắt và yêu cầu cô lên tiếng giải thích.