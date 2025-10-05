NSƯT Hoài Linh xuất hiện ở nhà thờ Tổ nghề, hé lộ tình trạng sức khỏe 'đáng báo động'

Lễ giỗ tổ sân khấu năm nay diễn ra trong ba ngày (2 đến 4/10) tại đền thờ tổ do NSƯT Hoài Linh xây dựng ở TP.HCM. Từ sáng sớm, hàng loạt nghệ sĩ Việt đã có mặt để dâng hương tổ nghiệp, gặp gỡ đồng nghiệp và khán giả.

Sau nhiều năm đóng cửa, làm lễ kín đáo, năm nay NSƯT Hoài Linh đã mở cửa đền thờ tổ 100 tỉ để nghệ sĩ và khán giả đến thắp hương, dâng lễ. Tọa lạc trên khu đất rộng 7.000m² tại TP.HCM, đền thờ tổ nghiệp 100 tỉ của Hoài Linh từng là điểm hẹn quen thuộc của giới nghệ sĩ mỗi dịp 12 tháng tám âm lịch. Đây cũng là công trình tâm huyết mà nam danh hài dành nhiều năm tích góp để xây dựng, không kêu gọi quyên góp, toàn bộ kinh phí đều do anh bỏ ra. Trước khi dịch Covid-19 xảy ra, lễ giỗ tổ tại đây thường thu hút hàng nghìn nghệ sĩ và khán giả khắp nơi tìm về. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và do sức khỏe không tốt, Hoài Linh đã tạm ngưng các lễ giỗ quy mô lớn trong nhiều năm qua. Đền thờ cũng thông báo đóng cửa, không đón khách tự do.

Chính vì vậy, việc mở cửa trở lại trong mùa giỗ tổ năm nay khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả bất ngờ, xen lẫn háo hức. Tuy không còn cảnh đông đúc, tấp nập như trước, đền thờ tổ 100 tỉ vẫn giữ được không khí trang nghiêm, ấm cúng, đúng tinh thần tri ân với nghề mà Hoài Linh luôn gìn giữ. Các nghệ sĩ ở nhà thờ Tổ của NSƯT Hoài Linh Bên cạnh đó, video ghi lại cảnh nghệ sĩ Hoài Linh tự tay quét dọn sân vườn tại đền thờ Tổ nghiệp ở TPHCM gây chú ý với khán giả. Trong video, vóc dáng gầy gò của nam nghệ sĩ trong bộ áo dài truyền thống khiến không ít người hâm mộ lo lắng. Không ít bình luận gửi lời khuyên nam danh hài chú ý tới sức khỏe. Một số khán giả cho rằng thời gian này Hoài Linh bận rộn chuẩn bị cho ngày giỗ Tổ nghề.

Dù vóc dáng gầy guộc, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn giữ được thần thái tươi tắn khi vun vén chuẩn bị cho việc mở lại đền thờ Tổ nghề để đón nghệ sĩ và khách tới trong dịp giỗ Tổ sân khấu. Sau nhiều năm đóng cửa, năm nay NSƯT mới mở cửa đền trở lại. Tuy nhiên lượng khách tới không còn đông như trước. Một số nghệ sĩ thân quen với Hoài Linh như vợ chồng Việt Hương, ca sĩ Nguyễn Hoàng Quân (bé Ben) – con trai nuôi của danh hài... đã tới dâng hương và đặt lễ. Nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện ở đền thờ Tổ nghiệp Vừa qua, Hoài Linh trở lại với màn ảnh rộng trong phần 2 của phim “Làm giàu với ma”. Tuy bị “Mưa đỏ” lấn át trong thời điểm phát hành nhưng tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, tâm lý này vẫn thu về hơn trăm tỉ đồng doanh thu phòng vé. Trước đó, ở phần 1 của phim cũng đạt doanh thu ấn tượng với con số trên trăm tỉ đồng. Sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Hoài Linh dần vắng bóng trong các show truyền hình. Trước đó, nam danh hài được xem là gương mặt quen thuộc, mang về nhiều danh tiếng cho các gameshow hài. Kể từ sau lùm xùm chậm giải ngân tiền từ thiện và phải lên tiếng xin lỗi, Hoài Linh sống kín tiếng hơn. Một trong những nơi gắn bó với nam nghệ sĩ chính là nhà thờ Tổ - công trình ông tâm huyết xây dựng. Dù ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí, Hoài Linh vẫn giữ được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Mỗi lần ông trở lại sân khấu hoặc tham gia sự kiện, đều trở thành tâm điểm chú ý.

