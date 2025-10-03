Hé lộ khối tài sản 'khủng' của Phương Oanh và Shark Bình sau 2 năm kết hôn

Trong khi Shark Bình xây dựng sự nghiệp kinh doanh vững vàng suốt nhiều thập kỷ, Phương Oanh cũng không kém cạnh với mức cát-xê ấn tượng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Shark Bình tên thật là Nguyễn Hòa Bình, vị doanh nhân này nổi tiếng trong giới khởi nghiệp với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Nam doanh nhân sinh năm 1981 được biết đến nhiều hơn từ khi tham gia Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank Việt Nam) từ năm 2019. Trong chương trình này, Shark Bình gây ấn tượng bởi phong cách quyết đoán, tư duy nhạy bén và đặc biệt là khả năng rót vốn “khủng” cho startup. Theo nhiều nguồn tin, khối tài sản cá nhân của ông ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng, chưa kể cổ phần tại nhiều doanh nghiệp tiềm năng. Khi được hỏi về chuyện tài sản, Shark Bình đưa ra quan điểm: "Giàu ở đây không biết là thế nào. Nhưng Shark rất là giàu tình giàu nghĩa. Đối với Shark thì tình nghĩa anh em, sự thật thà, xanh chín và tình người, đối nhân xử thế mới là quan trọng nhất. Còn tiền bạc, vật chất mình đã qua cái giai đoạn phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền. Có thể kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng không thể tiêu được. Nên Shark rất mong muốn mọi người nhìn nhận Shark là một người giàu tình nghĩa thay vì giàu tiền bạc".

Tổ ấm của Phương Oanh và Shark Bình Tuy khá kín tiếng về chuyện tài sản nhưng qua những gì Shark Bình thể hiện như sở hữu nhiều siêu xe đắt đỏ, thường xuyên đi du lịch nước ngoài cùng gia đình… có thể thấy nam doanh nhân hiện có cuộc sống sung túc về vật chất cũng như viên mãn về hôn nhân. Trong khi Shark Bình tạo dựng tên tuổi vững chắc trong giới doanh nhân, Phương Oanh lại là gương mặt thân quen với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim giờ vàng như Quỳnh búp bê hay Hương vị tình thân...Ngoài diễn xuất, cô còn nổi bật với phong cách sành điệu và sự đầu tư mạnh tay vào hàng hiệu.

Shark Bình sở hữu nhiều siêu xe với mức giá khủng Tháng 8/2022, Phương Oanh công khai chuyện tình cảm với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Đến tháng 6/2023, cả hai hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tại quê nhà, và chỉ một tháng sau, tổ chức lễ dạm ngõ ấm cúng tại Hà Nam với sự góp mặt của gia đình cùng bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, cô đã lựa chọn tạm gác sự nghiệp diễn xuất để tập trung cho việc kết hôn và làm mẹ. Tháng 5/2024, cặp đôi đón chào cặp song sinh, đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc sống hôn nhân. Sau khoảng thời gian vắng bóng, nữ diễn viên hiện đã quay trở lại với nghệ thuật, tiếp tục theo đuổi niềm đam mê. Phương Oanh sở hữu bộ sưu tập túi hàng hiệu đắt tiền của Hermes, Chanel... Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ bộ sưu tập túi xách, giày dép, phụ kiện đến từ các thương hiệu xa xỉ như Dior, Chanel, Hermes, Louis Vuitton… Dù không chia sẻ giá trị thực tế nhưng netizen cho rằng nó không hề nhỏ. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng mức thu nhập từ 1–2 tỷ đồng mỗi tháng đối với cô không phải điều quá khó khăn. Trước khi về chung một nhà với Shark Bình, Phương Oanh đã tự thưởng cho bản thân một căn hộ cao cấp hơn 100m² tại Hà Nội. Sau khi kết hôn với Shark Bình, nữ diễn viên có cuộc sống sang chảnh như phú bà. Cô thường xuyên đi du lịch sang chảnh, xuất hiện trong những set đồ đắt đỏ và không ngại thể hiện cuộc sống viên mãn, đủ đầy.

