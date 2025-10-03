Ca sĩ Tùng Dương, Đức Phúc ủng hộ 2 tỷ đồng giúp đồng bào vùng bão lũ

Đức Phúc đã có hành động ý nghĩa khi ủng hộ 1 tỉ đồng nhằm hỗ trợ người dân vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10.

Sau khi cơn bão số 10 đổ bộ và gây ra những thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền Trung - miền Bắc, đông đảo nghệ sĩ Việt đã có những hành động kịp thời để chia sẻ cùng đồng bào vùng bão. Hành động thiết thực từ việc quyên góp tiền cho đến dời lịch ra mắt sản phẩm nghệ thuật đã nhanh chóng lan tỏa tinh thần đồng lòng, san sẻ khó khăn. Mới nhất, ca sĩ Đức Phúc thông báo anh và công ty đã ủng hộ 1 tỷ đồng đến Ban Cứu trợ Trung ương. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ viết: "Đức Phúc và công ty xin ủng hộ 1 tỷ đồng góp chút sức nhỏ của mình để chia sẻ khó khăn với bà con đồng bào mình đang trực tiếp chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra. Cầu mong mong bão lũ sớm qua đi thật nhanh, bà con mình đều bình an vượt qua thời điểm khó khăn này".

Đức Phúc chuyển 1 tỷ đồng đến bà con khắc phục hậu quả sau cơn bão Nam ca sĩ cho biết thêm, trong suốt quá trình tham gia Intervision 2025 tại Nga, anh thường xuyên dõi theo tin tức ở quê nhà. Hình ảnh về những thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung do mưa bão thời gian qua khiến anh trăn trở, mong muốn đóng góp một phần để chia sẻ khó khăn với người dân. Ngay khi trở về Việt Nam hôm 26/9, Đức Phúc được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và có những buổi gặp gỡ truyền thông tại TPHCM và Hà Nội để chia sẻ về hành trình tham gia cuộc thi Intervision 2025. Thời gian tới, ca sĩ cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện, hướng đến cộng đồng.

Bên cạnh Đức Phúc, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã có những hành động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lụt. Ca sĩ Tùng Dương cùng nhóm bạn thân đã cùng nhau quyên góp được số tiền 1 tỷ đồng. "Những thiệt hại nặng nề và người và tài sản do bão gây ra tính đến thời điểm này là vô cùng khủng khiếp. Là một nghệ sĩ nhận được tình cảm yêu mến từ khán giả cả nước, tôi luôn ý thức mình cần phải có trách nhiệm trong việc chung tay hỗ trợ người dân khắc phục những hậu quả nặng nề do cơn bão gây ra, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại vùng tâm bão", Tùng Dương chia sẻ. Ca sĩ Tùng Dương cùng nhóm bạn thân cùng nhau quyên góp 1 tỷ đồng để hỗ trợ người dân tại 5 tỉnh thành đang phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 Tối 30/9, ca sĩ Hòa Minzy thông báo ủng hộ 300 triệu đồng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng lời bày tỏ: "Hòa Minzy xin được gửi tới bà con những cái ôm và sự chia sẻ sâu sắc nhất. Mong các lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ cũng sẽ giữ an toàn để bảo vệ hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn này". Một số người nổi tiếng cũng ủng hộ tiền để giúp đỡ bà con vùng bão lũ như: Hoa hậu Hương Giang ủng hộ 100 triệu đồng, ca sĩ Quốc Thiên ủng hộ 100 triệu đồng, ca nương Kiều Anh ủng hộ 100 triệu đồng, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh ủng hộ 50 triệu đồng... Ngoài ra, một số nghệ sĩ cũng hoãn tổ chức sự kiện, ngừng phát hành sản phẩm mới để hướng về đồng bào đang chống chọi với thiên tai.

