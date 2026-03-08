Vừa chính thức công khai thông tin, Hòa Minzy: 'Bạn trai đã hỏi cưới tôi'

Hậu trường 08/03/2026 14:48

Sau khi ca sĩ Hòa Minzy chính thức công khai chuyện tình cảm với Đại úy Thăng Văn Cương, mạng xã hội những ngày qua tràn ngập lời chúc phúc từ khán giả và bạn bè trong showbiz. Không ít người cũng tỏ ra háo hức ngóng chờ ngày cặp đôi tổ chức đám cưới.

Trưa 7/3, Hòa Minzy đăng tải loạt ảnh về bạn trai Văn Cương và chặng đường cả hai gắn bó, đồng hành. Trong loạt ảnh, Văn Cương thân thiết với cha mẹ và con trai nữ ca sĩ. Ngoài ra, Hòa Minzy cũng chia sẻ khoảnh khắc đời thường của cả hai. Khi đó, bạn trai quân nhân chở Hòa Minzy bằng xe máy. Cả hai diện trang phục giản dị, đeo khẩu trang che kín mặt.

Cô chia sẻ Văn Cương bằng tuổi cô. Cả hai đều xuất phát từ gia đình làm nông. Chuyện tình cảm của họ được gia đình hai bên ủng hộ, vun vén.

 

Vừa chính thức công khai thông tin, Hòa Minzy: 'Bạn trai đã hỏi cưới tôi' - Ảnh 1
Nữ ca sĩ vừa chính thức công khai thông tin, hình ảnh về bạn trai quân nhân

Ngoài ra, nữ ca sĩ cho biết gia đình bạn trai quân nhân đã hỏi cưới cô.

"Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh. Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của e cũng sẽ thương anh thôi. Xin lỗi fan vì giờ mới có thông báo chính thức tới mọi người. Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em mở lòng và bỏ mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc", cô chia sẻ.

Theo nữ ca sĩ, khi ở cạnh Văn Cương, cô thực sự yên tâm và tập trung phát triển công việc. "Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hòa được rồi", cô nhắn nhủ nửa kia.

Vừa chính thức công khai thông tin, Hòa Minzy: 'Bạn trai đã hỏi cưới tôi' - Ảnh 2
hoảnh khắc hạnh phúc của Hòa Minzy và bạn trai quân nhân

Trước đó, ngày 7/3, Hòa Minzy chính thức công khai chuyện tình cảm trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết, cô và Thăng Văn Cương sinh cùng tháng, cùng năm 1995 và chỉ cách nhau một ngày tuổi.

Hòa Minzy cũng chia sẻ gia đình hai bên đã gặp gỡ, hỏi cưới và cô cảm thấy hạnh phúc khi ông nội kịp chứng kiến khoảnh khắc này. Nữ ca sĩ bày tỏ sự biết ơn khi bạn trai luôn kiên nhẫn chờ đợi, âm thầm đứng phía sau để cô tập trung phát triển sự nghiệp.

Về phía Đại úy Thăng Văn Cương, anh cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi Hòa Minzy trở thành thành viên trong gia đình. Anh cho biết, sẽ nỗ lực phấn đấu vì tương lai chung của cả hai.

Theo tiết lộ của Hòa Minzy, cặp đôi đã hẹn hò khoảng 4 năm trước khi chính thức công khai mối quan hệ trước công chúng. Hiện tại, người hâm mộ vẫn tiếp tục chờ đợi những thông tin mới liên quan đến đám cưới của Hòa Minzy và Đại úy Thăng Văn Cương.

Bạn trai của Hòa Minzy bị lợi dụng trên mạng sau khi công khai chuyện tình cảm

Bạn trai của Hòa Minzy bị lợi dụng trên mạng sau khi công khai chuyện tình cảm

Ngay sau khi Hòa Minzy đăng tải clip và công khai bạn trai quân nhân tên Thăng Văn Cương, người thân cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi cô có tình yêu mới.

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