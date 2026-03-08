Một nam diễn viên bị thay thế bằng công nghệ AI trong bộ phim mới 'Trục ngọc'

Sao quốc tế 08/03/2026

Mới đây, bộ phim Trục ngọc ra mắt vào 6/3. Sau khi theo dõi một số tập đầu của phim, khán giả phát hiện gương mặt của Hà Sưởng Hy trong phim đã bị thay thế bằng diễn viên Chu Tán Cẩm.

Sau khi theo dõi một số tập đầu của phim Trục Ngọc, khán giả phát hiện gương mặt của Hà Sưởng Hy trong phim đã bị thay thế bằng diễn viên Chu Tán Cẩm. Theo người xem, biểu cảm và đường nét gương mặt của nhân vật này không tự nhiên. Do đó, có thể thấy đoàn phim đã sử dụng phần mềm ghép mặt AI.

Trước đó, Hà Sưởng Hy đăng tải nhiều bức ảnh để quảng bá bộ phim, bao gồm những tấm hình chụp buổi đóng máy phim. Khi phát hiện gương mặt mình đã bị thay thế bởi diễn viên khác, phía Hà Sưởng Hy đã xóa bỏ các bài viết quảng bá phim.

Một nam diễn viên bị thay thế bằng công nghệ AI trong bộ phim mới 'Trục ngọc' - Ảnh 1

 

Sau khi bộ phim truyền hình đam mỹ Reverse Love gây sốt ở nước ngoài, chính quyền đại lục đã ban hành chính sách mới, quy định bất kỳ diễn viên nào tham gia phim truyền hình có chủ đề đồng tính sẽ bị cấm xuất hiện trong bất kỳ chương trình truyền hình hay tác phẩm nào trong tương lai. Do đó, Hà Sưởng Hy cũng bị nghi ngờ nằm ​​trong danh sách cấm vì từng có vai chính trong bộ phim thuộc đề tài này.

Ngoài ra, tháng 1, Hà Sưởng Hy và Tô Dật Dương bị lộ khoảnh khắc ôm nhau tình tứ. Hành động của 2 nam diễn viên khiến dân mạng không khỏi bàn tán.

Có thông tin ê-kíp sản xuất bộ phim Trục Ngọc sau vụ việc kể trên đã vội vàng thay thế các cảnh quay của Hà Sưởng Hy để vượt qua kiểm duyệt và được phát sóng trên truyền hình vệ tinh. Công ty quản lý của Hà Sưởng Hy vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về sự việc.

Một nam diễn viên bị thay thế bằng công nghệ AI trong bộ phim mới 'Trục ngọc' - Ảnh 2

Tháng 8/2025, tờ Ettoday đưa tin biên bản cuộc họp của Ban Phim truyền hình thuộc Cục Quản lý Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình yêu cầu cấm các bộ phim thuộc đề tài đồng tính nam trên nền tảng trực tuyến quốc tế. Ngoài ra, từ tháng 9/2025, các diễn viên chính trong tác phẩm đam mỹ sẽ bị cấm tham gia bất kỳ sản phẩm nào khác.

Hà Sưởng Hy là cựu thí sinh chương trình Youth With You và thành viên nhóm nhạc nam UNINE. Nam ca sĩ này đã rời nhóm và sắp tham gia một dự án phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ.

Làng giải trí Hoa ngữ tiếp tục xôn xao trước thông tin mới liên quan đến hai diễn viên trẻ đang được chú ý là Ngu Thư Hân và Hà Dữ.

