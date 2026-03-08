Bé Bo gọi bạn trai Hòa Minzy là bố, phản ứng bất ngờ khi mẹ nói chuyện cưới

Hậu trường 08/03/2026 12:19

Tối 7/3, trên trang cá nhân có 2,5 triệu người theo dõi, Hòa Minzy đăng đoạn video cô quay lén cuộc hội thoại với bé Bo.

Mới đây, con trai hòa Minzy gọi đại úy Văn Cương - vị hôn phu của Hòa Minzy - là "bố Cương". Khi được mẹ hỏi "Con thấy bố Cương thế nào", bé Bo liền trả lời: "Câu hỏi này quá dễ, vì bố mình mà mẹ. Vì bố yêu thương cả nhà và yêu thương con nhất". Trước câu hỏi tại sao lại nghĩ như vậy, bé Bo cho biết: "Vì ngày nào bố cũng bế con". Con trai Hòa Minzy cũng không ngần ngại khẳng định: "Con yêu bố nhất" và cho biết cảm nhận được tình yêu thương từ ngày mới gặp và gọi bạn trai của mẹ là "bác Cương".

 

Trong cuộc hội thoại được công bố, bé Bo còn giục giã mẹ "sớm lấy bố Cương làm chồng". Nghe mẹ nói sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm 2027, Bo liền nói: "Con thấy hơi lâu". Cậu nhóc hy vọng sẽ được nắm tay bố, cùng chờ mẹ mặc váy cô dâu bước vào lễ đường.

Hòa Minzy cho biết cô tiết lộ đoạn video này vì muốn khán giả cảm nhận được lý do cô tin tưởng vào quyết định của mình. Cô rất vui khi được nhiều người chúc phúc sau khi công khai chuyện tình cảm với đại úy Văn Cương.

Bé Bo gọi bạn trai Hòa Minzy là bố, phản ứng bất ngờ khi mẹ nói chuyện cưới - Ảnh 1
Bé Bo cho biết tình cảm của mình dành cho Văn Cương đã dần hình thành từ khi còn gọi anh là “bác Cương”

Bé Bo năm nay 6 tuổi, là trái ngọt tình yêu của Hòa Minzy và bạn trai cũ - thiếu gia Minh Hải. Sau khi bố mẹ chia tay, Bo sống cùng mẹ tại TP HCM. Hơn một năm nay, Bo được đưa về Bắc Ninh sống cùng mẹ và gia đình bên ngoại. Cậu nhóc từ nhỏ đã được nhiều người yêu thích bởi vẻ ngoài dễ thương, ăn nói lém lỉnh với fanpage gần 2 triệu lượt theo dõi.

 

Trong một trước đó, Hòa Minzy cho biết gia đình đại úy Văn Cương đã đến hỏi cưới cô từ trước khi ông nội qua đời, để ông yên tâm rằng cháu gái được trân trọng rất nhiều. Theo nữ ca sĩ, ông nội lúc sinh thời rất thương cháu rể tương lai. Bố mẹ và con trai ca sĩ, bé Bo, cũng rất thương anh. Cô tin rằng người hâm mộ cũng sẽ yêu mến người đàn ông bên cạnh mình.

Ca sĩ cho biết nửa kia sinh cùng tháng cùng năm với cô, chỉ cách nhau một ngày. Anh sinh ngày 30/5/1995, còn cô sinh ngày 31/5/1995. Hai gia đình có hoàn cảnh tương đồng khi cùng xuất thân từ nông dân. Anh quê Bắc Giang cũ, còn cô quê Bắc Ninh.

Bé Bo gọi bạn trai Hòa Minzy là bố, phản ứng bất ngờ khi mẹ nói chuyện cưới - Ảnh 2
Chuyện tình cảm của Hòa Minzy và bạn trai Văn Cương đang nhận được sự quan tâm của khán giả

Ca sĩ gốc Bắc Ninh và chàng quân nhân gốc Bắc Giang bén duyên từ chương trình Sao nhập ngũ 2022. Anh hiện mang hàm đại úy, công tác trong quân đội. Hai người chưa tổ chức đám cưới nhưng đã chung sống từ lâu và gọi nhau là vợ chồng.

Nhắn gửi đến vị hôn phu, Hòa Minzy viết: "Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu. Cảm ơn anh đã kiên nhẫn chờ em mở lòng và bỏ mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh, thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hòa được rồi".

Đáp lại tình cảm từ Hòa Minzy, Văn Cương cũng công khai dành lời yêu thương cho cô trên trang cá nhân: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi".

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