Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

Dự án cổ trang Trục Ngọc đang trở thành một trong những cái tên thu hút nhiều chú ý của màn ảnh Hoa ngữ khi liên tiếp ghi nhận những thành tích đáng chú ý dù chưa chính thức lên sóng. Sức hút của cặp đôi chính Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi được xem là yếu tố quan trọng giúp bộ phim nhanh chóng tạo hiệu ứng trên các nền tảng trực tuyến.

Theo dữ liệu được công bố từ nền tảng phát hành, Trục Ngọc đã vượt mốc hơn 4 triệu lượt đặt trước. Con số này phản ánh mức độ quan tâm lớn của khán giả đối với dự án ngay từ giai đoạn quảng bá. Trước đó, khi lượng đăng ký đạt 3 triệu, ê-kíp sản xuất đã tung poster và video đặc biệt như một cách tri ân người xem. Bộ ảnh quảng bá được đầu tư về tạo hình cổ trang, nhấn mạnh hình tượng của hai nhân vật trung tâm do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đảm nhận. Chỉ trong vòng một ngày sau cột mốc này, lượng đăng ký tiếp tục tăng mạnh, nhanh chóng vượt ngưỡng 4 triệu.

Bên cạnh sức hút từ dàn diễn viên trẻ đang được chú ý, Trục Ngọc còn sở hữu lợi thế phát hành trên hai nền tảng lớn là iQIYI và Tencent Video. Đây đều là những nền tảng có lượng người xem đông đảo, đặc biệt với dòng phim cổ trang thần tượng. Việc phát sóng đồng thời được kỳ vọng sẽ giúp bộ phim mở rộng độ phủ và tiếp cận nhiều nhóm khán giả hơn.

Niềm tin của người xem còn đến từ ê-kíp sản xuất. Đạo diễn Tăng Khánh Kiệt - người từng ghi dấu với bộ phim Cửu Trùng Tử tiếp tục đảm nhận vai trò cầm trịch dự án. Trước đó, Cửu Trùng Tử từng đạt mức trung bình khoảng 44,57 triệu lượt xem mỗi tập. Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều khán giả bắt đầu đưa ra dự đoán về thành tích lượt xem của dự án khi lên sóng. Một số ý kiến cho rằng bộ phim có thể đạt khoảng 60 triệu lượt xem mỗi tập theo thống kê Vân Hợp nếu giữ được sức nóng hiện tại. Đáng chú ý, cộng đồng người hâm mộ của cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi, thường được gọi là Điền Tác Chi Hách, đã chuẩn bị hơn 10.000 suất bao rạp trực tuyến để ủng hộ bộ phim trước ngày phát sóng. Ngoài ra, fan riêng của hai diễn viên cũng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ khi người hâm mộ Trương Lăng Hách đặt hơn 100.000 chỗ, trong khi fan Điền Hi Vi đặt hơn 68.000 chỗ.

Trương Lăng Hách và Điền Hy Vi gây sốt trước khi phim Trục Ngọc phát sóng Bộ phim cổ trang Trục Ngọc vừa ghi nhận thành tích ấn tượng khi vượt mốc 4 triệu lượt đặt trước trên iQIYI. Thành quả này không chỉ phản ánh sức hút của tác phẩm mà còn cho thấy sự quan tâm lớn dành cho màn kết hợp giữa hai gương mặt trẻ đang lên của màn ảnh Hoa ngữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-oi-truong-lang-hach-va-ien-hi-vi-gay-sot-du-phim-chua-chinh-thuc-len-song-754691.html