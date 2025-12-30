Nghi vấn Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách 'cạch mặt' sau khi hợp tác

Đây không phải lần đầu hai diễn viên chính phim Trục ngọc có thái độ lạnh nhạt với đối phương. Thậm chí, khi được sắp xếp quảng bá cùng nhau, cả hai cũng thể hiện sự xa cách, không gần gũi và có những cử chỉ thân mật vui vẻ như những cặp đôi màn ảnh khác.

Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách đều là khách mời trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng do nền tảng Tencent tổ chức. Tuy nhiên, cả không hề trò chuyện, tương tác với nhau, thậm chí, khi Điền Hi Vi nhận giải thưởng bước xuống, Trương Lăng Hách còn quay mặt đi, không chúc mừng bạn diễn.

Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính trong phim cổ trang Trục ngọc, tuy nhiên vì vấn đề phân chia lợi ích mà hai diễn viên xảy ra mâu thuẫn khó hòa giải. Theo đó, phía đoàn phim tuyên bố Trương Lăng Hách là ngôi sao đầu tiên dẫn đầu đội hình diễn viên, tuy nhiên bên Điền Hi Vi cho rằng tác phẩm xoay quanh nhân vật nữ chính, cô phải được trao cho nhiều quyền lợi hơn.

Hai bên tranh cãi tới mức trong ngày khai máy bộ phim, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Cả hai không ai nhường đối phương vì lo sợ quyền lợi, địa vị, đất diễn của mình sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, khi chụp ảnh chung Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi thậm chí không cởi bỏ khẩu trang, họ đứng cách xa nhau và không có thái độ vui vẻ khi hợp tác.

Cuộc chiến về địa vị và quyền lợi giữa Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách kéo dài suốt gần một năm qua. Trong khi đó, bộ phim Trục ngọc vẫn chưa lên sóng. Nhiều người xem cảm thấy chán nản khi nam nữ chính của phim mâu thuẫn thù địch lẫn nhau làm ảnh hưởng tới trải nghiệm xem phim. Sau sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2025, nhiều khán giả tuyên bố bỏ xem phim, thậm chí mong Trục ngọc không bao giờ được lên sóng.

Nhiều ý kiến cho rằng Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi thiếu chuyên nghiệp, không có trách nhiệm. Việc hợp tác quảng bá bộ phim là yêu cầu bắt buộc với diễn viên, nhưng họ không hề có ảnh chụp chung hay có thái độ vui vẻ khi đứng bên nhau. Đóng phim tình cảm nhưng hai diễn viên ghét bỏ đối phương ra mặt khiến khán giả khó nhập tâm vào câu chuyện.

Điền Hi Vi sinh năm 1997, nhờ ngoại hình xinh đẹp, đôi mắt to tròn được mệnh danh là "búp bê giới giải trí Hoa ngữ". Cô nổi tiếng với các tác phẩm như Chúng ta đáng yêu như thế, Khanh khanh nhật thường, Điền canh kỷ, Đại Phụng đả canh nhân, Tử dạ quy...

Trương Lăng Hách sinh năm 1997, là mỹ nam đang được o bế mạnh mẽ, đóng chính hàng loạt tác phẩm như Vân chi vũ, Yêu em, Ninh an như mộng, Thương lan quyết, Anh đào hổ phách,...