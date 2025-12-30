Nghi vấn Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách 'cạch mặt' sau khi hợp tác

Sao quốc tế 30/12/2025 15:21

Đây không phải lần đầu Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách có thái độ lạnh nhạt với đối phương. Thậm chí, khi được sắp xếp quảng bá cùng nhau, cả hai cũng thể hiện sự xa cách, không gần gũi và có những cử chỉ thân mật vui vẻ như những cặp đôi màn ảnh khác.

Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách đều là khách mời trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng do nền tảng Tencent tổ chức. Tuy nhiên, cả không hề trò chuyện, tương tác với nhau, thậm chí, khi Điền Hi Vi nhận giải thưởng bước xuống, Trương Lăng Hách còn quay mặt đi, không chúc mừng bạn diễn.

Đây không phải lần đầu hai diễn viên chính phim Trục ngọc có thái độ lạnh nhạt với đối phương. Thậm chí, khi được sắp xếp quảng bá cùng nhau, cả hai cũng thể hiện sự xa cách, không gần gũi và có những cử chỉ thân mật vui vẻ như những cặp đôi màn ảnh khác.

Nghi vấn Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách 'cạch mặt' sau khi hợp tác - Ảnh 1

Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính trong phim cổ trang Trục ngọc, tuy nhiên vì vấn đề phân chia lợi ích mà hai diễn viên xảy ra mâu thuẫn khó hòa giải. Theo đó, phía đoàn phim tuyên bố Trương Lăng Hách là ngôi sao đầu tiên dẫn đầu đội hình diễn viên, tuy nhiên bên Điền Hi Vi cho rằng tác phẩm xoay quanh nhân vật nữ chính, cô phải được trao cho nhiều quyền lợi hơn.

Hai bên tranh cãi tới mức trong ngày khai máy bộ phim, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Cả hai không ai nhường đối phương vì lo sợ quyền lợi, địa vị, đất diễn của mình sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, khi chụp ảnh chung Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi thậm chí không cởi bỏ khẩu trang, họ đứng cách xa nhau và không có thái độ vui vẻ khi hợp tác.

Nghi vấn Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách 'cạch mặt' sau khi hợp tác - Ảnh 2

Cuộc chiến về địa vị và quyền lợi giữa Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách kéo dài suốt gần một năm qua. Trong khi đó, bộ phim Trục ngọc vẫn chưa lên sóng. Nhiều người xem cảm thấy chán nản khi nam nữ chính của phim mâu thuẫn thù địch lẫn nhau làm ảnh hưởng tới trải nghiệm xem phim. Sau sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2025, nhiều khán giả tuyên bố bỏ xem phim, thậm chí mong Trục ngọc không bao giờ được lên sóng.

Nhiều ý kiến cho rằng Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi thiếu chuyên nghiệp, không có trách nhiệm. Việc hợp tác quảng bá bộ phim là yêu cầu bắt buộc với diễn viên, nhưng họ không hề có ảnh chụp chung hay có thái độ vui vẻ khi đứng bên nhau. Đóng phim tình cảm nhưng hai diễn viên ghét bỏ đối phương ra mặt khiến khán giả khó nhập tâm vào câu chuyện.

Nghi vấn Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách 'cạch mặt' sau khi hợp tác - Ảnh 3

Điền Hi Vi sinh năm 1997, nhờ ngoại hình xinh đẹp, đôi mắt to tròn được mệnh danh là "búp bê giới giải trí Hoa ngữ". Cô nổi tiếng với các tác phẩm như Chúng ta đáng yêu như thế, Khanh khanh nhật thường, Điền canh kỷ, Đại Phụng đả canh nhân, Tử dạ quy...

Trương Lăng Hách sinh năm 1997, là mỹ nam đang được o bế mạnh mẽ, đóng chính hàng loạt tác phẩm như Vân chi vũ, Yêu em, Ninh an như mộng, Thương lan quyết, Anh đào hổ phách,...

Lộ diện nam diễn viên 'gây sốt' vì quá giống nam thần Trương Lăng Hách

Lộ diện nam diễn viên 'gây sốt' vì quá giống nam thần Trương Lăng Hách

Tạo hình mái tóc xanh kén gương mặt, trang phục và bối cảnh đậm chất tiên hiệp càng làm nổi bật ngũ quan sắc nét, hài hòa của Lâm Tử Diệp.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Lăng Hách sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lộ diện nam diễn viên 'gây sốt' vì quá giống nam thần Trương Lăng Hách

Lộ diện nam diễn viên 'gây sốt' vì quá giống nam thần Trương Lăng Hách

Tranh cãi việc Đinh Vũ Hề, Trương Lăng Hách và Lý Quân Nhuệ lên phim bị hạn chế

Tranh cãi việc Đinh Vũ Hề, Trương Lăng Hách và Lý Quân Nhuệ lên phim bị hạn chế

Khoảnh khắc Trương Lăng Hách xuất hiện trong concert của Lưu Vũ Ninh 'gây bão'

Khoảnh khắc Trương Lăng Hách xuất hiện trong concert của Lưu Vũ Ninh 'gây bão'

Trương Lăng Hách tiết lộ lý do nhận lời đóng phim 'Giây phút ấy vượt giới hạn'

Trương Lăng Hách tiết lộ lý do nhận lời đóng phim 'Giây phút ấy vượt giới hạn'

Trương Lăng Hách được khen tinh tế với Vương Sở Nhiên ở phim “Giây phút ấy vượt giới hạn”

Trương Lăng Hách được khen tinh tế với Vương Sở Nhiên ở phim “Giây phút ấy vượt giới hạn”

Vì sao Trương Lăng Hách bị công kích vô cớ trong thời gian gần đây?

Vì sao Trương Lăng Hách bị công kích vô cớ trong thời gian gần đây?

TIN MỚI NHẤT

Kinh hoàng cảnh tượng 2 trực thăng va chạm rồi rơi xuống đất, một người tử vong thương tâm

Kinh hoàng cảnh tượng 2 trực thăng va chạm rồi rơi xuống đất, một người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 12 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Sau đêm nay, 3 con giáp vận vượng như 'cá chép hóa Rồng', phúc khí tràn trề, nằm không cũng của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 31/12/2025, Thần Tài trao lộc lớn, 3 con giáp ôm khối tài sản khủng, hưởng trọn quý quý, càng già càng sung túc giàu sang

Trúng số độc đắc đúng ngày 31/12/2025, Thần Tài trao lộc lớn, 3 con giáp ôm khối tài sản khủng, hưởng trọn quý quý, càng già càng sung túc giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, 3 con giáp được Thần May Mắn 'chống lưng', xoay chuyển nghịch cảnh đổi đời sung sướng, đường công danh rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, 3 con giáp được Thần May Mắn 'chống lưng', xoay chuyển nghịch cảnh đổi đời sung sướng, đường công danh rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, tài khí ngút trời, 3 con giáp đón 'cơn mưa tài lộc' liên tục kéo đến, mưu việc tất thành, cầu tài như ý

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước
Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Sao quốc tế 8 giờ 57 phút trước
Vô tình đạp nhầm chân ga khi đỗ xe, nữ tài xế khiến chiếc ô tô lao về phía trước và đâm người đàn ông

Vô tình đạp nhầm chân ga khi đỗ xe, nữ tài xế khiến chiếc ô tô lao về phía trước và đâm người đàn ông

Video 9 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, 3 con giáp Thần Tài 'hỏi thăm', đụng đâu cũng thấy vàng bạc, không thành rồng cũng thành phượng hoàng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 31/12/2025, 3 con giáp Thần Tài 'hỏi thăm', đụng đâu cũng thấy vàng bạc, không thành rồng cũng thành phượng hoàng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 9 phút trước
Danh tính người phụ nữ gây án mạng rồi phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

Danh tính người phụ nữ gây án mạng rồi phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã

Đời sống 9 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 30/12/2025: Đột ngột giảm rất sâu, vàng nhẫn giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/12/2025: Đột ngột giảm rất sâu, vàng nhẫn giảm mạnh 5 triệu đồng/lượng

Thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Thanh Hóa, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Thảm án 3 người trong gia đình tử vong ở Thanh Hóa, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Tử vi thứ Tư 31/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Tư 31/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Danh tính bạn gái kém 21 tuổi của Lâm Tuấn Kiệt

Tạo hình đẹp như tiên nữ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' gây bão

Tạo hình đẹp như tiên nữ của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Tiêu Dao' gây bão

Trương Bá Chi chia sẻ trải nghiệm trở về sau ca sinh mổ mà không có ai bên cạnh

Trương Bá Chi chia sẻ trải nghiệm trở về sau ca sinh mổ mà không có ai bên cạnh

Vương Lệ Khôn kiên quyết từ chối dùng tài sản cá nhân để khắc phục hậu quả kinh tế của chồng đại gia

Vương Lệ Khôn kiên quyết từ chối dùng tài sản cá nhân để khắc phục hậu quả kinh tế của chồng đại gia

Trần Vỹ Đình thừa nhận cuộc sống 'từng như rơi xuống vực' phía sau ánh hào quang

Trần Vỹ Đình thừa nhận cuộc sống 'từng như rơi xuống vực' phía sau ánh hào quang

Sự nghiệp đối lập của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy sau khi ly hôn

Sự nghiệp đối lập của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy sau khi ly hôn