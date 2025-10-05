Vì sao Trương Lăng Hách bị công kích vô cớ trong thời gian gần đây?

Giữa thời điểm làng giải trí Hoa ngữ (Cbiz) đang tiếc thương tài tử Vu Mông Lung qua đời, mạng xã hội lại xuất hiện những bình luận tiêu cực hướng về nam diễn viên Trương Lăng Hách.

Mới đây, một số cá nhân đang cố tình lợi dụng thời điểm nhạy cảm để công kích, dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực đối với Trương Lăng Hách. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc khi một bộ phận anti-fan của Trương Lăng Hách đang cố tình tung nhiều tin tiêu cực cho nam diễn viên.

Trong các bình luận được lan truyền, Trương Lăng Hách bị quy chụp là người hưởng lợi trong sự nghiệp (tức ý nói Vu Mông Lung qua đời sẽ không có người cạnh tranh với Trương Lăng Hách), được các nhà sản xuất phim "o bế" liên tục dù không xứng đáng. Tuy nhiên, người hâm mộ phản bác mạnh mẽ, chỉ ra rằng nam diễn viên từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn. Anh từng bị cắt đất diễn, đóng phim lớn nhưng xuất hiện chưa đến 20% thời lượng, hay bị chê bai khi phim phát sóng không đạt kỳ vọng.

Vì sao Trương Lăng Hách bị công kích vô cớ trong thời gian gần đây? - Ảnh 1

Hai bộ phim của Trương Lăng Hách trong năm 2025 đều gặp phản ứng trái chiều. Một bộ phim bị châm chọc vì rating thấp, bộ phim còn lại bị chỉ trích vì vai nam chính thiếu nổi bật. Dù vậy, nam diễn viên vẫn kiên trì với công việc, tiếp tục tham gia các dự án mới và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt.

Theo truyền thông Trung Quốc, có nhiều nghệ sĩ phát triển nhanh và thành công hơn Trương Lăng Hách, song việc cố tình quy chụp, bịa đặt và tấn công một người không liên quan chỉ làm xấu thêm hình ảnh của cộng đồng mạng. Trong bối cảnh nhạy cảm, cư dân mạng được khuyến khích nên giữ thái độ văn minh, tôn trọng người đã khuất và không để sự tiêu cực lan rộng.

Trước sóng gió dư luận, Trương Lăng Hách vẫn giữ im lặng, tập trung cho công việc, thể hiện bản lĩnh của một nghệ sĩ đang từng bước khẳng định vị trí trong làng giải trí Hoa ngữ.

Vì sao Trương Lăng Hách bị công kích vô cớ trong thời gian gần đây? - Ảnh 2

Gần đây, sau "Vĩnh dạ tinh hà", Trương Lăng Hách và Trần Đô Linh tiếp tục khiến khán giả háo hức khi xác nhận tái hợp trong dự án tiên hiệp mới mang tên “Hòa Ly”. Phim do nền tảng Youku sản xuất. Đây là lần thứ ba hai diễn viên trẻ cùng sánh đôi trên màn ảnh, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho người xem.

“Hòa Ly” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, nổi tiếng với các tác phẩm lãng mạn, đậm màu sắc kỳ ảo. Bộ phim do Triệu Nhất Long – đạo diễn của Vĩnh dạ tinh hà – cầm trịch, nhà sản xuất Vương Nhất Hủ (Thương Lan Quyết, Vĩnh dạ tinh hà) phụ trách, cùng biên kịch Bạch Cẩm Cẩm chấp bút. Với đội ngũ sáng tạo giàu kinh nghiệm, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn của dòng phim tiên hiệp trong thời gian tới.

Nội dung phim xoay quanh mối tình kéo dài suốt năm trăm năm giữa Phục Cửu Hạ, thượng tiên nghiêm khắc của núi Côn Lôn, và Tạ Trác, đại yêu tuyết lang kiêu ngạo nhưng giàu tình cảm. Cuộc hôn nhân của họ kết thúc trong một lý do vừa bi hài vừa chua xót.

Đằng sau nguyên nhân tưởng như vô lý ấy là vòng luân hồi nghiệt ngã, những hiểu lầm và bí mật tình cảm bị chôn vùi. Mỗi lần trở lại quá khứ, cả hai lại đối diện tổn thương, để rồi dần khám phá sự thật và học cách tha thứ.

“Hòa Ly” không chỉ mang đến tiếng cười qua những tình huống éo le, mà còn khắc họa chuyện tình sâu nặng, đầy trắc trở. Với sự kết hợp giữa yếu tố hài hước – lãng mạn – bi thương, bộ phim hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim khán giả.

Sự tái hợp của Trương Lăng Hách và Trần Đô Linh trong “Hòa Ly” được đánh giá là một trong những điểm nhấn lớn nhất của dự án, mở ra kỳ vọng về một tác phẩm tiên hiệp hấp dẫn trên màn ảnh nhỏ.

Hành động chu đáo của Trương Lăng Hách dành cho người hâm mộ

Hành động chu đáo của Trương Lăng Hách dành cho người hâm mộ

Bộ phim “Giây phút ấy vượt quá giới hạn” của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên đã chính thức đóng máy, kết thúc hành trình quay phim.

