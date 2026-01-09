Cổ Thiên Lạc đánh cược tất cả tài sản để 'vực dậy điện ảnh Hong Kong'

Sao quốc tế 09/01/2026 14:06

Ông trùm điện ảnh Hướng Hoa Cường mới đây đăng tải một video chia sẻ về những nỗ lực âm thầm của Cổ Thiên Lạc trong việc vực dậy nền điện ảnh Hong Kong.

Theo Hướng Hoa Cường, Cổ Thiên Lạc đã gần như dồn toàn bộ tài sản cá nhân vào các dự án phim với mong muốn duy trì sức sống cho ngành công nghiệp điện ảnh địa phương. Khoảng 4 năm trước, khi dự án điện ảnh Bước vào quá khứ rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn vốn, Cổ Thiên Lạc trực tiếp tìm đến ông để nhờ hỗ trợ.

Hướng Hoa Cường kể lại Cổ Thiên Lạc khi đó bày tỏ nếu tiếp tục thua lỗ, anh có thể rơi vào cảnh kiệt quệ tài chính, thậm chí ngủ gầm cầu. Với mong muốn cứu dự án và duy trì hoạt động sản xuất phim tại Hong Kong, nam diễn viên đề nghị ông Hướng chung tay hỗ trợ. Trước lời đề nghị đầy tâm huyết này, Hướng Hoa Cường quyết định đầu tư khoảng 20 triệu NDT trong tổng kinh phí lên tới 200 triệu NDT của bộ phim.

 

Cổ Thiên Lạc đánh cược tất cả tài sản để 'vực dậy điện ảnh Hong Kong' - Ảnh 1

Ông trùm họ Hướng không giấu sự ngưỡng mộ khi nhắc đến Cổ Thiên Lạc, gọi anh là “người bảo vệ cuối cùng” của điện ảnh Hong Kong. Theo Hướng Hoa Cường, trong nhiều năm qua, Cổ Thiên Lạc đã hỗ trợ không ít dự án kinh phí thấp, thậm chí tham gia diễn xuất mà không nhận thù lao. Ngoài ra, nam diễn viên còn chủ động thành lập công ty kỹ xảo với kỳ vọng mở rộng năng lực sản xuất và tạo ra hướng phát triển mới cho ngành điện ảnh địa phương.

Hướng Hoa Cường cho biết ông đặc biệt trân trọng tinh thần cống hiến của Cổ Thiên Lạc, người sẵn sàng đánh đổi tiền bạc và công sức để theo đuổi mục tiêu lâu dài cho điện ảnh Hong Kong. “Nếu lúc đó tôi không đầu tư số tiền này, có lẽ tôi cũng không còn xứng đáng với cái tên Hướng Hoa Cường”, ông chia sẻ.

Mối quan hệ giữa 2 người được xây dựng từ hơn 20 năm trước, khi Hướng Hoa Cường mời Cổ Thiên Lạc đảm nhận vai chính trong bộ phim La Brassiere. Tác phẩm này góp phần đưa tên tuổi Cổ Thiên Lạc lên một tầm cao mới, từ đó tạo nên sự gắn bó lâu dài giữa 2 nhân vật có ảnh hưởng trong làng điện ảnh Hong Kong.

Cổ Thiên Lạc đánh cược tất cả tài sản để 'vực dậy điện ảnh Hong Kong' - Ảnh 2

Theo truyền thông Hong Kong, dự án Bước vào quá khứ được công bố từ 2018 và hoàn tất quá trình quay vào khoảng 2019. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, bộ phim liên tục bị trì hoãn và phải quay bổ sung một số cảnh, đến cuối 2025 mới chính thức ra rạp.

Bộ phim Bước vào quá khứ là phần điện ảnh tiếp theo của tác phẩm kinh điển Tầm Tần Ký, do Cổ Thiên Lạc đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm nam chính. Dự án quy tụ dàn diễn viên đình đám như Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Tuyên Huyên, Quách Thiện Ni và Đằng Lệ Danh.

Về thành tích phòng vé, bộ phim ghi nhận kết quả ấn tượng. Tại Hong Kong, tác phẩm chính thức ra rạp từ 31/12/2025. Phim thu về 11,3 triệu HKD ngay trong ngày đầu công chiếu tại Hong Kong và Macau, qua đó lập kỷ lục doanh thu ngày mở màn cao nhất lịch sử điện ảnh Hong Kong.

Trưa 3/1, tức ngày thứ 4 kể từ khi công chiếu, tổng doanh thu phim tại Hong Kong và Macau cán mốc 31 triệu HKD.

Tính đến trưa 3/1, tức ngày thứ 4 kể từ khi công chiếu, tổng doanh thu phim tại Hong Kong và Macau cán mốc 31 triệu HKD. Tại thị trường Trung Quốc đại lục, phim đạt hơn 120 triệu NDT sau 3 ngày.

